Klimaprotest kjemper mot bomprotest

Miljøpartiet de Grønne og Folkeaksjonen nei til mer bompenger nærmer seg i størrelse. Bare en av dem får makt i Bergen.

Frøy Gudbrandsen Politisk redaktør i BT

FORELØPIGE VINNERE: MDG og FNB kan ironisk nok bli like store i valget. Det sier litt om hvor delt velgerne er i synet på bompenger. Marvin Halleraker

For mindre enn 20 minutter siden

Fire dager før valget viser partibarometeret fra Respons noen tydelige tendenser:

Folkeaksjonen nei til mer bompenger og Miljøpartiet de Grønne blir store.

Høyre og Ap står langt, langt svakere enn det de vil være fornøyde med.

Det er fortsatt umulig å spå om det blir Roger Valhammer (Ap) eller Harald Victor Hove (H) som får makten.

Ja, ifølge Respons sine partibarometre for BT, har Trym Aafløys tiltrekningskraft dabbet av noe etter sommeren. Men når FNB ligger rundt 15 prosent nå, blir det nye partiet en stor gruppe i Bergen bystyre.

MDG og FNB kan ironisk nok bli like store i valget. Det sier litt om hvor delt velgerne er i synet på bompenger.

Begge ligger an til å gjøre et kanonvalg, men bare ett av partiene vil få makt. Det er mulig å finne kompromisser om mye, men her er det snakk om motpoler.

Det som gjør valget på mandag ekstra spennende, er at FNB og MDG deler en usikkerhet: Hvor mange møter faktisk opp for å stemme på dem?

MDG er vant til at valgresultatet blir dårligere enn målingene i forkant tyder på. Forklaringen er at de har så mange unge velgere, som ikke helt har fått rutine på det å stemme. Den ene valget jeg selv ikke stemte, for eksempel, var jeg litt over 20 år, rotet med tiden og kom til et stengt valglokale.

Les også Siste bergensmåling før valget: – Dette er heftig. Det er historisk.

Det som taler for at MDGs oppslutning holder seg bedre i år, er at de har klart å nå frem til nye velgergrupper: Mer voksne folk som har en innarbeidet vane for å stille opp på valgdagen.

For FNB gjelder noe av det samme. De har mobilisert en del fra folk som ikke stemte ved forrige valg. Aller mest har bompengepartiet likevel hentet fra Høyre. Hva gjør disse når de står der i avlukket? Går de for protestpartiet, eller faller de ned på den gamle vanen?

Det som vil påvirke resultatet en hel del, er hvor de som i dag er usikre havner. For eksempel sier hele én av fem av dem som stemte Høyre ved forrige stortingsvalg at de fortsatt er usikre.

Men for at Høyre og Ap skal gjøre et valg som de med hånden på hjertet kan si de er fornøyde med, må det skje noe dramatisk i løpet av helgen. Det eneste de kan håpe på, er å gjøre et bedre valg enn de svært lave forventningene tyder på.

Valhammer ligger akkurat nå noe bedre an enn Hove, ifølge den siste målingen. Fordi MDG nå gjør det så sterkt, kan dagens byrådspartier (AP, V og KrF) danne flertall med SV og MDG. De kan klare seg uten Sp og Rødt. Med et slikt valgresultat vil mest sannsynlig Valhammer bli sittende.

Men det er fryktelig jevnt og umulig å komme med en troverdig spådom om hvordan dette ender.

Dette er definitivt et protestvalg, på mange fronter. Mandag vet vi hvilke protester som er sterkest.