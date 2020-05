No er han Noregs aller dårlegaste politiske strateg

KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad gjekk tysdag på ein smell på kort, mellomlang og lang sikt. Det er nesten imponerande.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Jens Kihl Kommentator

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) får mykje merksemd og tilsvarande lite støtte for tida. Her er han i Stortingets spørjetime ved eit tidlegare høve. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix (arkiv)

Eggdonasjon blir tillate. Assistert befruktning for einslege også. Tidleg ultralyd og nipt-test. Og endå meir.

Til saman gjekk Ap, SV, dei fleste i Frp og nokre einslege utbrytarar frå regjeringspartia saman om å gje Noreg ei heilt ny bioteknologilov.

Dette hadde ikkje trengt å vere eit stort nederlag for KrF og Kjell Ingolf Ropstad. Saka var uansett tapt då Frp gjekk ut av regjeringa i januar. Det har likevel blitt eit KrF-tap etter at Ropstad har lagt all sin politiske prestisje i denne saka.

Han har kravd full sal under voteringa om lovendringane og ført ein debatt som ikkje har vore særleg forsonande. Folk som normalt sett kunne følgt Ropstad på mange punkt, føler seg framandgjort av språkbruken hans.

Til Ropstads forsvar kan ein leggje til at han har heile KrF med seg i denne saka. Klart ein KrF-leiar skal kjempe for desse sakene.

Men Ropstad har det med å vere veldig hard i vendingane når det kjem til verdispørsmål. Han døypte paragraf 2c i abortlova for «downsparagrafen» og sa at «klarer du ein, så klarer du to» om tvillingabort.

Det er mogleg han ikkje sjølv oppfattar dette som så hardt, men det provoserer nok mange. Eg trur ikkje det er heldig for han å stadig ha sånne utsegner.

Dette blei eit nederlag på kort sikt. Men det hender likevel at parti kan tape slaget og vinne krigen. Eg trur KrF under Ropstad taper båe delar.

Han tvingar no dei andre i Venstre og Høgre til å danse etter si eiga pipe i ei sak der det er ganske openbert at det er fleirtal i både Stortinget og folket for lovendringar.

Slik ord har det med å framprovosere motreaksjonar. Det blir ikkje mykje til samarbeidsklima av den stilen KrF no legg seg på. Det er ikkje lenge til Frp skal møte KrF i budsjettforhandlingar. Der får Ropstad stadig færre vener.

Men problemet er ikkje berre på Stortinget.

Det er høgst uklart kor mange veljarar Ropstad har med seg på dette. Han har ikkje kravd full sal og gått i krigen på same måte i saker om distrikta, utvikling i det globale sør, den breie familiepolitikken eller andre KrF-kjernesaker.

Det er mange der ute som har reagert på måten Ropstad har snakka om verdispørsmål både no og tidlegare.

Ved å trekkje opp eit skilje der det kan bli oppfatta slik at berre KrF-arane har det moralske kompasset i orden, kan Ropstad støyte frå seg folk som elles kunne vore forbundsfellar av han.

Tidlegare har KrF snakka mykje om korleis Frp har ført ein splittande retorikk. No trur eg KrFs språkbruk er minst like splittande. Det gjev få samarbeidspartnarar og dårlegare vener i det politiske spelet. Og viktigast:

Eg trur det gjev eit smalare parti. KrF ligg for tida godt under sperregrensa på snittet av stortingsmålingane. Det kan godt hende at dei krabbar over fire prosent i valet neste haust, men dei er langt unna å nå gamle høgder.

Sannsynlegvis finst det ikkje rom for eit særleg stort parti om KrF blir oppfatta som berre interesserte i tvillingabortar, mitokondriedonasjon og andre spørsmål dei færraste møter i kvardagen.

Der ligg Ropstads store, store utfordring.