USA står i flammar, og presidenten kastar bensin på bålet

Trump er ikkje eit utskott. Han er ansiktet til den amerikanske rasismen no.

Publisert Publisert Nå nettopp

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Tusenvis av demonstrantar har samla seg i Minneapolis for å demonstrere mot politiet etter drapet på George Floyd. Foto: Nicholas Pfosi/Reuters, NTB scanpix

Den amerikanske unionen knakar i samanføyingane. Og som så ofte før, så er det rasismen som deler USA i to.

For nokre veker sidan var delstatspolitiet oppteken med væpna demonstrantar inne i delstatsforsamlinga i Michigan. Det gjekk fredeleg for seg. Politiet var rolege, og gjorde ingenting for å auke konfliktnivået.

No er det store gateopptøyar i nabostaten Minnesota, etter at George Floyd vart drepen av politiet. Ein video viser ein politimann som sit med kneet på Floyds nakke i fleire minutt før han døydde.

Det er éin stor forskjell mellom dei to situasjonane. Dei væpna demonstrantane i Michigan var kvite. Då gjekk det bra. I Minnesota demonstrerer dei svarte, etter at ein svart og uvæpna mann vart drepen av politiet.

Les også Morten Myksvoll: «Viruset tærer på Trumps sjanse for attval»

I Det kvite hus sit Donald Trump og fyrar opp hatet.

Då dei væpna demonstrantane skremte politikarane i Michigan, og fekk dei til å stoppe sesjonen i delstatsforsamlinga, skreiv Trump på Twitter at dette var «veldig gode folk».

Dei ville berre ha liva sine tilbake, skreiv presidenten. Demonstrantane ville nemleg gjenopne delstaten etter at koronapandemien hadde ført til strenge tiltak.

Når Minnesota står i flammar etter drapet på Floyd, skriv presidenten følgjande: «Når plyndringa startar, startar skytinga.» Det er ei setning han ikkje har kome på sjølv. I 1967 sa politisjefen i Miami det same, då han truga med å slå ned på raseopptøyar i Florida.

Den amerikanske historia er fylt opp med døme på at styresmaktene har den haldninga. Og den haldninga tar livet av svarte menneske heile tida.

Foto: Skjermdump, Twitter

Lite illustrerer den institusjonaliserte rasismen i USA betre enn president Donald Trump akkurat no. For han er ikkje eit utskott. Trump er ikkje berre ein del av denne rørsla, han leiar den.

Det er framleis ikkje sånn at alle som stemmer på Trump er rasistar. Amerikansk politikk er mange hakk for komplisert til å gjere slike generaliseringar.

Men det er ikkje, og det har ikkje vore tvil om kva Trump driv med. Han promoterer kvit nasjonalisme.

Les også Trump har undertegnet presidentordre om sosiale medier

Presidenten har fått seg ein ny fiende den siste veka, nemleg det sosiale mediet Twitter.

Twitter markerte nemleg meldinga hans om Minneapolis med ei åtvaring: Den glorifiserer vald.

Dette kjem på toppen av at Twitter knytte ein faktasjekk til ei melding der presidenten laug om korleis poststemmer fungerer i valet.

Det fekk presidenten til å skrive ei erklæring om at han vil innskrenke Twitters rettigheiter, og han har sett advokatane sine på saka. Dei må berre finne ein måte å kome unna grunnlova på.

Etter å ha følgt både USA og Tyrkia i mange år, er det trist å sjå kor mykje dei to landa faktisk liknar på kvarandre.

Trumps hakking på motstemmer er som tatt ut av tyrkisk politikk. Landa er framleis langt unna kvarandre, fordi Tyrkia er langt meir autoritært. Men USA forvitrar stadig.

Demonstrasjonane i Minneapolis nådde eit nytt botnpunkt fredag, då politiet arresterte CNN-journalisten Omar Jimenez, som rapporterte frå opptøyane.

Han vart heldigvis raskt lauslatt, og guvernøren har beklaga hendinga. Men dette er noko som kan skje oftare i Trumps Amerika.

Presidenten har brukt mykje tid på å slenge ut skuldingar mot media, og spesielt CNN. Han driv med ei systematisk undergraving av ytringsfridomen for dei han ikkje likar.

For i Trumps verd skal demonstrantane vere kvite og journalistane vere lydige.