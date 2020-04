Småbarnsforeldre, ikkje stol på tankane dykkar

Nei. Ditt barn er ikkje ein prøvekanin for koronaviruset.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Å leve med usikkerheit er noko av det vanskelegaste i livet. Å ikkje kunne få svar på viktige spørsmål, kan drive ein til vanvit.

Diverre er livet under koronautbrotet akkurat slik. Me har så mange spørsmål om helse, liv og død. Svara me får har alle atterhald. Ekspertane trur, men veit ikkje.

Då det like før påske blei klart at barnehagar og 1.–4. klasse snart skal opne igjen, kjente mange foreldre på uro.

Nokre deler villig vekk av denne. I påska har me kunna lese om mødrer og fedrar som ikkje vil sende ungane sine frå seg.

Frykt og tvil har også resultert i Facebook-gruppa «Barnet mitt skal ikke være prøvekanin for covid-19», som har over 20.000 medlemmer.

Her deler foreldre alle sine grunnar til å halde barn heime, og mange spekulerer i at pengar er den einaste motivasjonen regjeringa har for å opne skular og barnehagar igjen.

Var du som småbarnsforelder ikkje redd før, blir du det garantert etter nokre minutt i denne gruppa. Her får frykta leve fritt og feil og usannheiter stå uimotsagt.

Tvil er forståeleg. Eg kjenner sjølv på uro, og jubla ikkje då det blei kjent at barnehagane ville opne. All vår erfaring som foreldre tilseier at barn tek med seg smitte heim frå barnehagen.

Men når det kjem til spørsmål om liv og helse, er det ikkje min indre uro som har dei beste svara. Og det er i alle fall ikkje andre foreldre, som er minst like urolege.

Når styresmaktene har landa på å opne barnehagar og skular, er det basert på kunnskap samla inn over heile verda, og vurdert av ekspertar.

Me kan samanfatte det i tre punkt:

Det første er at barn kan bli smitta og sjuke. Det er det einaste me veit heilt sikkert, for dette har skjedd i Noreg. Talet på sjuke barn er likevel svært lågt samanlikna med vaksne.

Alt tyder på at dei sjeldan blir alvorleg sjuke . I heile verda finst det svært få døme på barn som har døydd. Det er også svært få som treng intensivbehandling.

Sist, men ikkje minst, ser det ut som at barn i liten grad smittar andre . Norsk helsevesen har funne få tilfelle i Norge der dei trur barn var smittekjelda.

Teorien blir styrkt av at Sverige og Island ikkje har stengt barneskulane sine i det heile. Likevel har det ikkje ført til store utbrot av smitte på skulane. Heller ikkje i Kina er det funne særlege teikn til smitte frå born.

Ekspertane konkluderer difor med at barnehagar og skular bør opne.

Dei kan ikkje love at ingen familiar vil bli sjuke, det kan ingen love. Dei meiner likevel at risikoen er så låg, at den er verd å ta. Kva er eigentleg alternativet? Faren for koronasmitte kan vere i samfunnet vårt i fleire år. Dei negative konsekvensane av ikkje å gå i barnehage og på skule så lenge, vil vere større.

Dette er ikkje det same som å gjere ditt barn til forsøkskanin. Ekspertar med dei beste føresetnadane, har vurdert at ditt barn og din familie etter alt å dømme vil vere trygge.

For å vere ekstra sikker, blir familiar i risikogrupper framleis tilrådd å vere heime. Om ein sjølv er i tvil om ein er omfatta av dette, bør ein søke råd hos lege og andre fagfolk.

Ein plass du ikkje bør søke råd, er i ditt eige hovud.

Hypokonderlege Ingvard Wilhelmsen har to råd til folket i si bok «Kongen anbefaler»:

Ikkje stol på følelsane dine.

Ikkje stol på tankane dine.

Hans bodskap er at sjølv om du kjenner redsle, betyr ikkje det at det faktisk er noko å vere redd for. Han åtvarar særleg mot å stole på følelsar i ein periode der mykje i livet endrar seg.

Endå verre er det med tankar. «Hodet vårt er fullt av tanker, og det meste er faktisk tull», skriv Wilhelmsen. Igjen meiner han me skal vere særleg skeptiske til tankar me har sterke følelsar knytt til.

Wilhelmsens råd er meint spesielt til hypokondrar, men dei er minst like gyldige i denne situasjonen.

I ein del tilfelle kan kjensler vere verd å høyre på. Det gjeld ikkje i kompliserte, fagspesifikke spørsmål.

Eg kan ikkje legge like stor vekt på kva eg føler er godt smittevern, som dei faglege vurderingane frå ekspertar på dette. Sjølv om dei heller ikkje har ein fasit, har dei det beste grunnlaget for å gi kvalifiserte råd.

Viss me tenkjer på det, er det alltid slik i medisinen. Heller ikkje fastlegen din sit med ein fasit. Hen gjer ei vurdering basert på den kunnskapen hen har. Og du stolar truleg stort sett på det.

Det finst ingen stad i livet der me er heilt trygge. Særleg ikkje akkurat no.

Men vår måte å takle det på, kan ikkje vere å samlast i Facebook-grupper for å bekrefte kvarandres uro.

Les heller kva ekspertane skriv, og sjå om tankane dine seier deg noko anna etter det.