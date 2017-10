Det finnes både interne og eksterne krefter i EU som kan kaste Europa ut i kaos.

Den 26. september, to dager etter valget i Tyskland, holdt Frankrikes president Emmanuel Macron en tale der han la frem sine visjoner for EU og Europa.

Macron varslet initiativer på mange felter, men det er i forsvars- og sikkerhetspolitikken de største endringene kan komme. Det er kanskje på dette feltet integrasjonen i EU har kommet kortest.

Det er ikke tilfeldig. Den tyske sosiologen Max Weber definerte staten som den instans som har monopol på legitim bruk av makt. Den europeiske unionen er ikke en stat. Men samtidig er EU mye mer enn en ordinær internasjonal organisasjon.

Medlemsstatene i EU, og spesielt de bruker euro som valuta, avgir allerede betydelig makt til fellesskapet, de deler suverenitet. Med et felles forsvar ville EU tatt et langt steg mot statsdannelse.

Macron sa at Europa, eller EU, er skjørere i dag enn noensinne tidligere. En kort oppsummering av tilstanden i de seks største medlemslandene styrker dette bildet:

Storbritannia er på vei ut av unionen, og forholdet mellom London og Skottland i etterkant av Brexit er svært usikkert.

Konflikten mellom Catalonia og Madrid har ført Spania inn i en dyp og farlig krise.

I Polen svekker regjeringspartiet demokratiet og bryter med EUs prinsipper. Landet er på kollisjonskurs med Brussel og risikerer å miste stemmeretten i EU.

I finanskretser omtales Italia som «den neste store krisen» og neste valg kan gi en regjering som er mye mer skeptisk til EU enn den nåværende.

I Tyskland beholder Angela Merkel, som har vært en bærebjelke i EU, regjeringsmakten. Men med en ny regjeringskoalisjon vil hun antakelig bli svekket både i Tyskland og i EU.

Hjemme i Frankrike har Macron møtt stor motstand mot sine reformer av fransk arbeidsliv. Men han har et solid flertall i parlamentet og fremstår som den europeiske leder med størst handlekraft.

Europa har også store eksterne utfordringer. I sør fortsetter konfliktene som har forsterket både flyktningkrisen og bølgen av terrorisme som har skylt inn over Europa. I øst er forholdet til Russland fortsatt betent.

I sørøst fremstår NATO-landet Tyrkia nærmest som fiendtlig. Når Tyrkia også kjøper avansert russisk luftvern er det et illevarslende signal.

Medlemslandene i EU er ikke enige om hvilke trusler som er mest alvorlige. Dermed finnes det både interne og eksterne krefter som truer EU, og som kan kaste Europa ut i kaos.

På den annen side er nok alle europeiske regjeringer bekymret for tilstanden i vest.

Strømmen av mer eller mindre sammenhengende tweets fra Det hvite hus sår ubønnhørlig tvil om hva man kan forvente av USA, uansett om forsvarsminister Mattis gjør sitt beste for å holde ting i hop.

Dermed finnes det også en raskt gryende erkjennelse om at europeerne i mye større grad må ta ansvar for eget forsvar og egen sikkerhet.

Da Kull- og stålunionen, EUs forgjenger, ble utviklet tidlig på 1950-tallet, pågikk parallelle forhandlinger om et Europeisk Forsvarsfellesskap. Ideen ble lagt død av Frankrike etter at USA krevde at europeiske styrker måtte underlegges en amerikansk general.

Siden har Nato hatt hovedansvaret for forsvaret i Europa. EU har riktignok bygd opp et visst militært samarbeid, men har altså stått i skyggen av Nato.

Etter 1966, da de Gaulle trakk Frankrike ut av NATOs militærkommando, har Frankrike spilt en relativt liten rolle der. Frankrike har derimot vært en pådriver for forsvarspolitisk integrasjon i EU.

Slike initiativ har ofte blitt stoppet av britene som har lagt stor vekt på de transatlantiske båndene. Med Brexit forsvinner altså det viktigste hinderet for utviklingen av et felles forsvar i EU.

Storbritannia og Frankrike har ofte vært motparter i europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Samtidig er Frankrike britenes viktigste militære partner etter USA, og de to har et nært operativt og teknologisk samarbeid.

Britene har et desperat behov for fortsatt adgang til EUs indre marked etter Brexit. En utestenging vil treffe britene hardt. Nylig har britene da også spilt ut sitt kanskje sterkeste kort under Brexit-forhandlingene, nemlig å tilby et nytt og omfattende sikkerhetspartnerskap.

Det finnes bare to virkelig seriøse militærmakter i EU; Storbritannia og Frankrike. Uten britene vil Frankrike være den klart dominerende militærmakt i unionen.

Mange EU-land som ikke føler seg trygge på en fransk-ledet forsvarspolitikk, vil antakelig strekke seg langt for å beholde et tungt britisk militært engasjement i Europa. Dermed kan, paradoksalt nok, Macrons initiativ avhenge av en god avtale med britene.

Utfallet av disse prosessene er ekstremt viktige for Norge, men de foregår i fora der Norge ikke deltar. Om Macron skulle feile, går Europa en usikker og kanskje kaotisk fremtid i møte. Om han lykkes, vil både maktbalansen og den politiske dynamikken i Nato endre seg dramatisk.

Situasjonen krever atskillig diplomatisk kløkt og dyp innsikt i forsvars- og sikkerhetspolitikk fra Norges neste utenriksminister. Det står mye på spill.