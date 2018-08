Det er et tap for Ap i Bergen at byrådsleder Harald Schjelderup gir seg. Men han kan bli viktigere for partiet andre steder.

Dette er litt typisk Bergen: Når det endelig har blitt fred og ro i bypolitikken, sier den mest stabiliserende kraften takk for seg. Uten Harald Schjelderup, hadde ikke dagens byråd eksistert. Uten ham, hadde det vært mindre fredfullt i Bergens politiske liv enn det er nå.

Som en Mary Poppins tar han med seg paraplyen og drar videre. Han har utført oppdraget. Det er neppe derfor han sier nei til gjenvalg, men han kan bli viktigere i andre roller fremover enn som byrådsleder i byen mellom de syv fjell.

Nyheten om at Schjelderup ikke tar gjenvalg er dramatisk, men det er grunn til å tro ham på at det ikke ligger drama bak. Han vil noe annet nå, og det må være lov.

Beskjeden om at Ap må finne en ny toppkandidat kom som et sjokk på mange i partiet, men den burde kanskje ikke det. Han kom tilbake til politikken i 2010, etter flere år i næringslivet. Han lovet aldri å bli til evig tid.

Politikken blir bedre av at den tiltrekker seg folk som kan tenke seg andre roller enn å være heltidspolitiker. Det må være helt greit å si at fire år som byrådsleder er nok.

Et slikt perspektiv på politikken kan kanskje gjøre det lettere å lokke flere dyktige folk inn. Man gjør en jobb, og så gir man seg.

Det er åtte år siden Schjelderup ble Aps mann nummer én i byen. Mer bør man ikke forvente. Jobben med å finne de aller beste lederne i politikken blir vanskeligere hvis den uformelle forventningen er at man setter av ti-tolv år til oppdraget.

Tor Høvik

Like fullt er det en skikkelig dårlig nyhet for byrådet og Ap at han nå velger å gjøre noe annet. Det er ikke mulig å spinne dette til noe annet enn en kjip nyhet ett år før valget.

Schjelderup har klart å bygge opp tillit og et velfungerende samarbeid mellom tre partier som i flere saker står langt fra hverandre. Og ikke minst, byrådslederen ville vært Aps sterkeste kort i Bergen før neste kommunevalg.

Ap-leder Jonas Gahr Støre beskriver Schjelderup som et av partiets største talenter. Veien ligger vidåpen om han ønsker større og enda viktigere roller i partiet. I intervjuet med BT avviser Schjelderup ingenting, og presiserer at han ikke sier farvel til politikken.

Selv om det kan være vemodig å gi slipp på folk, er det viktig at Bergen eksporterer store politiske talenter fra tid til annen. Siden det varierer hvem som sitter med makten, er det en fordel om også Ap her i byen produserer sin andel potensielle politiske topper.

Få kjenner byen og regionen bedre enn Schjelderup, og når han først gir seg, er det å håpe at han takker ja til viktige posisjoner i partiet nasjonalt.

Hordaland Ap trenger sårt en sterkere stortingsliste enn de stilte med til stortingsvalget. Schjelderup på topp vil definitivt være et godt utgangspunkt for neste stortingsvalgkamp.

I det hele tatt trenger Ap nå alt de har av politiske talenter, og særlig dem med uvanlig gode lederegenskaper og evner til å samle sprikende fløyer.

Rune Sævig

Schjelderup er en selvstendig type, som vet at han kan finne mening utenfor politikken. Kanskje gjør han også det. Men når han er så sterkt ønsket av lederen for et parti i krise, tipper jeg dette er mer første steg på veien opp enn en vei ut.

Men hans nei til gjenvalg betyr enda mer spenning ved neste valg lokalvalg. Valgresultatet gir ikke nødvendigvis svaret på hvem som ender opp med å styre byen. Hvilke personer som topper listene, kan avgjøre hvem som vil samarbeide etterpå. Det handler om lederskap, kompromissvilje, evne til samarbeid, og kanskje særlig evnen til å se de mindre partiene. Akkurat nå er det helt usikkert hvem som blir toppkandidat for både Ap og Høyre.

Selv om Schjelderup var en forutsetning for at et byråd bestående av Ap, Venstre og KrF kunne komme i stand, betyr ikke det at alt kollapser uten ham. De (mange personene) som har samarbeidet tett i tre år begynner ikke å mistro hverandre selv om Schjelderup ikke er til stede. Han var en døråpner, og den jobben er gjort.