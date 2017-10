Informasjon om deg er allereie verdifull handelsvare. Snart kan informasjon om ansiktet ditt også bli det.

Som eit barn følgde eg lanseringa av den nye iPhone X for ei tid sida, og eg var neppe den einaste. Telefonen får iPhone 7 og 8 til å bleikne, kostar langt over 10.000 kroner og kjem til Norge i løpet av dei neste månadane.

Skjermen skal dekke heile framsida. Ingen knapp. Det er mogeleg fordi ansiktet ditt blir det nye passordet. Gløym fingeravtrykk og siffer, du opnar telefonen ved hjelp av ansiktsattkjenning. Ved hjelp av 30.000 usynlege punkt vert det laga ein digital modell av ansiktet ditt, som kan skilje det frå alle andre. Og: leggje igjen data om ansiktet ditt.

Vi skal kome tilbake til ansiktet ditt, men først stoppe opp ved ei anna type data som du legg igjen ved å bruke den eksisterande smarttelefonen din. Når du googlar, likar ei oppdatering på Facebook, loggar inn i nettbanken, kjøper medisin i ein nettbutikk eller lastar opp ei treningsøkt til Strava legg du igjen informasjon om det du har gjort. Data.

Ufatteleg viktige data, som kan ha stor verdi.

Sentrale samfunnsoppgåver kan utførast betre, og meir effektivt og eksakt, med betre informasjon om kvar enkelt av oss. Helsetenesta kan behandle oss betre om dei har full innsikt i kosthald og livsstil, for ikkje å snakke om helsetilstand og sjukehistorikk. Politiet kan nedkjempe kriminalitet betre med meir omfattande kunnskap om kriminelle. Trafikkavvikling kan bli raskare og meir miljøvenleg om vi veit alt om kvar og når bilar køyrer. Ja, vi kan også følgje opp elevar med dysleksi eller sosiale vanskar betre, med full tilgang til informasjon om dei og foreldra i skule og barnehage.

At private selskap lærer oss betre å kjenne, kan også vere eit gode. Mange av oss vil ha rabattar, tilpassa tilbod og spesielt tilrettelagde tenester mot oss sjølv. Aviser kan å ta i bruk data om dine val av artiklar og generere eit utval artiklar til deg. Eit selskap som har gode data – og kan hente ut relevant innsikt frå desse – kan ta betre avgjerder, lage betre produkt, effektivisere prosessar og utvikle nye forretningsmodellar. Eller dei kan selje data.

For i det du trykkar fram ei nettside, går startsignalet for ein prosess som gjer at ei lang rekke ulike selskap samlar inn eller kjøper tilgang til informasjon om deg. At data er viktig er ikkje nytt, men to andre ting er nye:

1) Mengda data som vert samla inn («big data»), og teknologien som gjer det mogeleg å raskt prosessere dei.

2) Målrettinga som ikkje lenger skjer mot grupper, men mot det enkelte individ. Det er difor data har fått enorm kommersiell verdi, og kan seljast til andre selskap for målretta annonsering og marknadsføring.

Selskap som genererer store mengder av slike data, sit på enorme verdiar. Google, som både kan selje data og plassere annonsering, har i USA større annonseinntekter enn alle avisene og magasina i landet til saman. Andre teknologiselskap som Facebook, Yahoo eller Amazon er i same kategori. Men også straumleverandørar og nettbutikkar samlar data om deg. Eller for den saks skuld tannlegen din eller Brønnøysundregisteret.

Dette er data med eit stort kommersielt potensial, og eit stort potensial for samfunnet. Og store utfordringar for den enkelte sitt personvern.

Og det er her vi kjem tilbake til ansiktsattkjenning. For data er trass alt berre, vel, kalde data. Rett nok kan dei seie ganske mykje når dei vert kombinert, men dei er ikkje som eit ansikt med alle sine særdrag og kjensler – så fullt av uttrykk, og dermed informasjon.

Ansiktsattkjenning vert allereie i dag brukt til inngangskort, eller å kjenne att butikktjuvar. Eit amerikansk selskap tilbyr ansiktsattkjenning til kyrkjelydar for å avsløre om folk faktisk var i kyrkja på søndag (ja, det er sant!).

Analytikarar trur denne flotte teknologien vil vere å finne i alle framtidige Iphone-utgåver, og fort bli adoptert av Samsung og andre. Og det er berre starten. Den kan brukast til ei rekke viktige formål som å finne kriminelle, hindre terror eller avsløre løgn. Og å gjere mobiltelefonar ubrukelege for andre enn eigaren.

Men om data om deg er ei personvernutfordring, tenk på kva ansiktet ditt kan vere. For eit ansikt avslører så mykje, mykje meir. Moderne programvare-teknologi kan gje omfattande informasjon frå eit bilete av deg.

Det kan med stor grad av sanning avsløre enkelte sjukdomar og uvanar. Informasjon ein arbeidsgjevar kan tenkje seg å ha. Forskarar ved Stanford universitet har utvikla ein algoritme som klarte å avsløre menns seksuelle legning i 81 % av tilfella, basert på ansiktsattkjenning. Eit autoritært land som ikkje anerkjenner homofili kunne vel tenkt seg den teknologien?

Sjølvsagt arbeidar ein også med algoritmar som med stor grad av sannsyn kan avsløre om vi snakkar sant. Sjå føre deg konsekvensen av det i kvardagslivet, med ansiktsattkjenning kopla på ein interaktiv, raskt arbeidande programvare.

Ein annan ting som er spesielt med ansiktsattkjenning er at det verkar på avstand. Fingeravtrykk må du ha på ein gjenstand. Data legg du igjen der du er. Men ein kvar tenåring med ein telefon kan ta eit bilete av deg på avstand – i skjul – og prosessere det gjennom ei datamaskin. I god hensikt, i dårleg hensikt eller i god hensikt, men med farlege sidekonsekvensar.

Hovudtalar på Aftenposten sin store teknologikonferanse 16. oktober var Googles framtidsforskar Ray Kurzweil. Han, og mange andre, argumenterer for at informasjonsteknologien utviklar seg langt raskare enn det vi er vande med frå industrialderen sine teknologiar. Farten på prosessering aukar, lagringskapasitet går opp, pris går ned i raskt tempo.

Det går også kortare tid før dei nye teknologiane er i dagleg bruk. Det er berre å venne seg til det – og å arbeide med korleis vi skal bruke mogelegheitene, regulere dei negative konsekvensane og informere om kva teknologiar kan bety.