Tidligere var dette en hedersbetegnelse, nå er det blitt et sviende skjellsord. Hva skjedde, egentlig?

I forrige uke raste bybanedebatten gjennom Bergens gater, med polariserte fronter og steinharde karakteristikker.

Noen av oss som er oppi årene kjenner på et økende ubehag av å bli sekkepost i landets mest spektakulære, politiske brytekamp. Kanskje har vi fortjent det, hvem vet?

For «gamle gubber» er blitt samfunnsdebattens fremste skjellsord. Gamle gubber står stort sett til knes i myren på feil side av generasjonskløften.

La oss for enkelhets skyld kalle dem «Generasjon gammel gubbe» (GGG).

I et debattinnlegg om bybanesaken skrev fylkesleder Ada Amilia Skjensvold i Vestland Natur og Ungdom følgende:

«Det skal ikke legges skjul på at det er skummelt å ta ordet i bybanedebatten, dominert av gamle gubber, som med sin synsing og sitt føleri på vegne av Bryggen samtidig viser fingeren til fremtidige generasjoner».

Innlegget er tankevekkende, men det viser også at begreper kan endre seg, noen ganger fra den ene ytterligheten til den andre.

Ifølge norsk akademisk ordbok, betyr selve begrepet «gubbe» en «verdig eller mektig gammel mann».

Før i tiden kunne en gubbe være en klok, strikkejakkekledd, tobakksdunstende fyr. En klippe av kunnskap og sjelefred, som løste tunge relasjonsproblemer ved hjelp av en dårlig vits, en kabal og litt sur kaffi.

Slik er det ikke lenger. «Gamle gubber» er blitt en egen kategori for høylytte kverulanter uten normal folkeskikk, styrt av beinhard nostalgi – som er snare til å stemple motstand som «politisk korrekt» eller «angrep på ytringsfriheten».

GGG er ofte fremragende formidlere av falske nyheter, konspirasjonsteorier og vitenskapsforakt.

Gamle gubber får skylden for å forsure klimadebatten, likestillingsdebatten, rasismedebatten, koronadebatten og mange andre aktuelle saker som plager menneskeheten.

GGG er i dag enklest å finne på internett, spesifikt på Facebook og i diverse kommentarfelt.

Der bruker de sin «livserfaring» på å spre uhygge og dyrke sine egne ekkokamre. GGG er ofte verbalsterke, og har en tendens til å pakke inn sine argumenter i dårlig skjult forakt for meningsmotstandere.

Jeg er ingen antropolog. Men siden jeg er mann (58), og befinner meg midt i den utskjelte demografien, frykter jeg at kjønn og alder alene skal føre til at jeg får gammel gubbe-stempelet i pannen hver gang jeg åpner munnen.

Men så kommer den gnagende tanken på at jeg kanskje har fortjent det, som representant for en privilegert mannsgenerasjon uten magemål eller selvinnsikt.

Meningssensur, plattformnekt og kanselleringskultur er illiberale uting, det vil jeg mene til jeg er langt forbi gubbestadiet. Mobbing og utstøtelse er aldri greit.

Men jeg kan ikke fri meg fra tanken om at GGG har et slags medansvar for den mest rabiate delen av samfunnsdebatten i dag.

Gamle gubber har i alle (hundre)år har tatt uforholdsmessig stor plass i politikk, samfunn og lønnsstatistikk.

Vi har produsert autoritære regimer, narsissister og fæle demagoger, som i høyeste grad har bidratt til polarisering og elendighet helt frem til våre dager. Fra Djengis Khan og Kong Leopold av Belgia, til formann Mao Zedong og Donald Trump.

Gjør det GGG mer ydmyke for kritikk og kunnskapsbasert fornuft? Hahaha.

Det er fristende å tolke GGGs arroganse som en angstfylt usikkerhet, som et behov for å klamre seg til en verden som en gang var forklarlig og noenlunde sammenhengende.

Her er en annen faktor: Manglende innsikt i hva det å tilhøre et svært privilegert samfunnslag, både økonomisk, sosialt og etnisk, gjør noe med synet på det aller meste her i verden. Fra raseteori og kjønnskategori, til fordeling og ulikhet – og kunsten å bygge en tunnel.

Derfor er det å være gammel gubbe ofte et generasjonskløft-fremmende paradoks:

Jo mer vi hevder at alt var bedre før i tiden, jo mer bekrefter vi tesen om at vi har plassert oss selv i vår egen, utdaterte virkelighetsoppfatning.

Generasjon gammel gubbe skuer ofte ned i egen navle og bakover i tid.

Mens de som er yngre, forsøker å forestille seg en fremtid i alt rotet vi har bidratt til: Klimaendringer, naturødeleggelse, artsutryddelse, lavere oljeskatt, muterte virus og kanskje en grisedyr motorvei, monsterbro eller tunnel her og der - som de må betale for.

Forfatter Gunnar Staalesen, som selv ikke er noen ungsau, har lansert begrepet «gamle gubbers politikk» for å beskrive fenomenet.

Det virker som om det er nostalgien og retthaveriet som driver Generasjon gammel gubbe.

Ikke bekymringen for luften våre barnebarn skal puste i, eller at Grønland smelter. Eller uroen for hvordan dagens unge skal kunne finansiere en velferdsstat GGG tar for gitt og høster godt av.

Så GGG er definitivt i ferd med å komme på kant med dem som skal styre verden om 20–30 år. Det burde skremme vettet av oss. Men GGG ser ikke særlig skremt ut, og der ligger vel mye av problemet.

Ytringsfrihet har vært et overflødighetsgode for GGG i en mannsalder. Vi har vært flinke til å snakke høyt, mindre flinke til å holde kjeft og lytte. Kanskje den tiden er her, akkurat nå – for å snakke med innestemme og høre mer etter.

Omdømmet til vår generasjon kan knapt bli verre. Så «gammel gubbe» har lite å tape på å bidra pittelitt til husfred i samfunnsdebatten.