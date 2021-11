Du hugsar kanskje småbarnsforeldra? Dei som var innom jobb eit par veker etter sommarferien.

Håpar ikkje noko viktig skulle skje i haust. For me får det ikkje til.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

«Denne hausten er me sjukare enn nokosinne. Prisen å betale for å vere relativt frisk i halvanna år er eit immunforsvar i kneståande», skriv Gerd Tjeldflåt.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Dette er ei helsing frå samfunnets minst effektive.

Dei som berre er innom jobb ein dag eller to i veka. Dei kjem seint og går tidleg. Sit på morgonmøtet, stirer ut i lufta og prøver å hugse kva dei tenkte på i forgårs.

Det kjennest så uendeleg naivt no, at me då samfunnet opna igjen tenkte at me var gjennom det verste. Endeleg skulle me få leve livet igjen, vere med andre og jobbe på kontoret.

Slik er det kanskje for enkelte. Men dette er eit livsteikn frå dei med små barn. Du veit, dei som var innom jobb eit par veker etter sommarferien. Sidan gjenopninga har dei stort sett berre sett innsida av si eiga stove.

Dei som først og fremst er ein vandrande snyteklut for små skapningar. Deretter menneske.

Dei med konstant dårleg samvit for det dei skulle gjort, men som samstundes skal bygge lego og trøyste slitne kroppar.

Og når ungen først er frisk eit par dagar, byrjar foreldra å hoste sjølv. Det er svart kaffi, tran og heimekoronatest til frukost.

Handvask er viktig, men denne hausten har vist at me ikkje utryddar sjukdom så lett.

Les også FHI: – Bare halvparten av smittetilfellene blir registrert

Ein gong tidleg i koronanedstenginga fabla enkelte om korleis me skulle ta med oss dei gode rutinane for smittevern. Kunne dette vere slutten på dei årvisse haustforkjølingane, rundane med feber og omgangssjuke?

Svaret er nei. Det er ikkje tilstrekkeleg å vaske hender.

Denne hausten er me sjukare enn nokosinne. Prisen å betale for å vere relativt frisk i halvanna år er eit immunforsvar i kneståande, og no går naturen sin gang. Immunforsvaret skal lærast opp igjen på den harde måten.

Dei minste tar størstedel av støyten i gjenopninga. Dei heldige av oss foreldre slepp unna med å gå på skift heime. Dei uheldige ligg på sjukehuset med sine små som hiv etter pusten.

Det er langt fleire innlagde med RS-virus enn med koronavirus på Haukeland om dagen. Foreldre med nyfødde blir åtvara mot å ta dei med på kjøpesenter og andre stader med mange folk. På legevakta ber dei folk om ikkje å komme. Det er fullt.

Å underhalde barn i dagevis krev sitt. Å jobbe samtidig er alltid ein dårleg idé.

Håpar ikkje det var noko viktig som skulle skje her i landet i haust. For me får det ikkje til.

Nokre stakkars sjeler prøver å finne fram laptopen i sofaen. I ein halvtimes tid kan du stole på Brannmann Sam. Men uansett kor trente me er på å jobbe heimanfrå, er det nesten alltid ein elendig idé å jobbe heimanfrå med sjuke born. Det einaste du oppnår er å kjenne deg utilstrekkeleg både på jobb og som forelder.

Det beste er å klappe pc-en saman, og slå seg til ro med at å ta seg av den komande generasjonen trass alt er det største bidraget til BNP me kan kome med.

Og så kan me takke og prise oss for den norske velferdsstaten og betalte omsorgsdagar. Endåtil har me dobbelt så mange som vanleg dette året. Me kjem til å trenge dei.

For når den tredje forkjølinga har sleppt taket og du tenkjer at det ikkje kan eksistere fleire slike virus der ute, finst det framleis vasskoppar, munn-, hand- og fotsjuke, den fjerde, femte og kanskje sjette barnesjukdommen og – skrekk og gru – norovirus.

Og så er det planleggingsdag.