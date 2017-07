Bergens bossug er verdens største – og dyreste. Det skulle bare mangle at det ikke også ble til pryd for byen.

De nye beholderne står som stramme tinnsoldater på støvfrie tepper av stein – asfalt er en nødløsning. Bosslokk er en saga blott, tinnsoldatene godtar bare kodekort. Ingen lukt slipper ut, ingen rotter slipper inn. Til en kostnad på dryge halvannen milliard kroner skal bossbyen gjennomgå ekstrem oppussing. Bystyret hjelper deg.

Visst finnes det andre byer i verden med bossug, med underjordiske rør og samletanker som slurper i seg borgernes avfall, i god avstand fra sentrumsfanatikerne. Som Stockholm, Göteborg, København, Barcelona.

Gardermoen finnes også, bare så det er sagt.

Barcelona har enn så lenge det mest utbygde sugesystemet. Men ka' e' de' mot Bergen, Nordens Bossparadis.

Hele Bergen sentrum skal understellsbehandles. Ingen annen historisk by, i noe land, på noe kontinent, vil kunne måle seg med Bergen. Og gå mann så fint som det blir! Harald Schjelderup har ervervet seg god smak, det må eg sei'.

Brostein brer seg som en blomstereng i gater og streder. Fortauene utvides, sykkelstier kantes, steinheller skaper broer mellom ulike bygningsepoker. Berre lekkert.

Det er bare noen tiår siden gammel brostein ble neddynget i asfalt for å gi bilene et mykt og jevnt underlag. Den gang var rød asfalt i Gågaten på Nordnes toppen av pyntesyke og dilldalleri. Men på 80- og 90-tallet fikk steinbyen sin renessanse. Byfornying var blitt politisk mote, staten var blitt rundhåndet, og Bergen visste å forsyne seg av kassen til gatetun og bilfrie plasser.

Med de mest overbevisende og best utarbeidede forslagene kom byen først i køren til statens mølle og fikk først malt sin egen kake. Slik gikk det til at Bergen ble steinbyen, de vakre plassers norske by. Slik gikk det til at den til enhver tid sittende byråd får del i den gode smak.

Det er likevel ikke til å komme forbi at stein er steindyrt og at asfalt er billig. Enda til i byens bestestue, på Torgallmenningen, er knuste steinheller erstattet med asfaltklyser. Men det er litt på samme vis med bossuget som det er med Bybanen. Bossuget skal finansieres via hver enkelt husstands regning for kommunale avgifter, slik Bybanen i all hovedsak skal finansieres via hver enkelt bileiers bompengebrikke. Når milliardinnhalingen blir strødd tynt utover, er tanken at den ikke skal merkes så mye.

Visst er halvannen milliard en kladeis med pengar. Det er nok de som mener Bystyret gikk over stag da pengerullingen ble banket gjennom i 2008, selv om det den gangen va' sølle en milliard som sto på spell. Offentlige milliarder har det med å ete på seg. Ikke desto mindre er bossavgiftene i Bergen atskillig lavere enn i Oslo. Det må også sies. Det må sies til sinnets vederkvegelse for bergenseres og strilers og andre folkeslags betalingsforpliktelser til BIR, bossugets forvaltere.

Lykken er at alle de som bor i dekningsområdet til det som i gamle dager på forståelig vis ble kalt Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap, er med på bossugets spleiselag. Alle som bor på Askøy, i Fusa, Kvam, Os, Sund og Vaksdal, i tillegg til byens egne søtmelksstriler og surmelksstriler og kipestriler og overlandstriler, har gått med i bossuget.

De som betaler aller mest er imidlertid den historiske bys forretningsdrivende, de som ser inntektene sine forsvinne ned i bossuggrøftene.

Det graves og det graves, kundene forsvinner, bilene steges ute. I andre bossugbyer kan man gjerne legge beslag på en halv gate om gangen. Mellom de syv fjell er det bare oppoverbakke. Gatene er smale, grøftene er breie, dammene er dype, bossuget er svindyrt. Og her har vi det som fisken i vannet, vått og kaldt og breiflabb over alt.

Men når det uansett skal graves, er det anledning både til å få alt som hører til i en bys underliv ned i samme grøft, og dekke til med så flotte åkle og persiske tepper som byens og omegnskommunenes borgere kan tenkes å være villige til å betale. Enten de har like god smak som Harald Schjelderup eller ikke. Enten de skjønner hva det er de betaler for, eller ikke.

Selv pengepugere og de som måtte hengi seg til utredninger om hva halvannen milliard ellers kunne vært brukt til, må kunne glede seg over at stein er et varig materiale, som ikke avgir helsefarlig asfaltstøv, som ikke må legges på nytt etter hvert som asfaltstøvet blir dradd ned i lungene. Også de som måtte hengi seg til smakløsheten må kunne sette pris på synet av fargerikdommen i våt brostein.

Dagens importerte brostein er riktignok mer ensartet enn gammel brostein fra tallrike steinbrudd på Vestlandet og ellers i landet, der ulike geologiske tidsaldre kan avleses for den steinkyndige, for de vitebegjærlige. Men selv i riktig gamle dager ble brostein og annen stein importert til steinrøysen, til dei gamle fjell i syningom, til gamle Noreg, nørdst i grendom, til steinbyen Bergen.

Beretningen om brostein, brudd og bygg finnes i boken Steinbyen, fortalt av geologene Øystein J. Jansen og Tom Heldal. I denne boken får du vite at bergenserne i beste fall måtte ta seg frem på treklopper og tredekke, eller i bergensk søle, før den første broleggingen kom tidlig på 1500-tallet, beordret av kongen, til behag for hans elskerinne, hvis mor var "Borgerske udi Bergen".

Det må ubetinget nevnes at London først skal ha fått sin første brolegging noen tiår senere, og at Oslo antakelig fikk sine første steinsatte gater på 1600-tallet. Så det, så.

Det er ikke til å komme forbi at høye og spisse hæler kan være problematisk fottøy på brostein. Rulleskiføret er ikke godt, heller ikke sykkelføret eller bilføret. Gammeldagse bosskorger må fremdeles utplasseres for folk og røvere som ikke har bossugbrikke. Det vil alltid være fare for at studenter og andre usiviliserte mennesker hensetter ikeasofaer og alskens andre etterlatenskaper på gaten. Bossuget berger ikke Bergen. Men kjusa oss kor stilig det blir.