Eldrebølgja

Gamle, kvite manns svanesang

Gamle, kvite kvinner tek innersvingen på oss. Unge, kvite menn vil ikkje vita av oss. Rekrutteringa sviktar. Eg tilhøyrer eit utsett segment.

Asbjørn Kristoffersen

Det er sikkert like greit at gamle, kvite menn døyr ut.

Vi er ikkje berre kolonialistiske og imperialistiske og rasisistiske i hovudet. Vi er historias verste klimasyndarar. Kven var det som fekk sving på kapitalismen? Kven var det som stod for den industrielle revolusjonen? Og olja?

Gamle, kvite menn har gjort seg feite på karbondioksyd. Planeten har fått oss i vrangstrupen.

No er det om å gjera at ikkje-kvite innvandrarar frå fattigare land ikkje overtek kvite forbruksmønstre. Elles er det ingen vits i å døy ut.

Enn så lenge er det inga hjelp i å vera hauggammal og ille faren, å stå med eine krykkja på kistelokket. Ikkje så lenge ein er kvit.

Det hjelper ikkje å setja opp julenek til småfuglane og gje pengar til Redd Barna. Ingenting hjelper mot kvitskapen.

Gamle, kvite kvinner må ikkje tru dei slepp unna. Ikkje unge, kvite menn heller. Eller rekruttane. Desse segmenta har berre fått ei nådetid, ein respitt. Når det regnar på gamle, kvite menn, dryp det på dei alle.

Å vera kvit er arvesynd. Gamle, kvite menn er syndebukkane.

«Midtens Rike har sett seg føre å vippa USA av den aller øvste maktpinnen. Kven er numero uno i tyning av koronaen?», skriv Asbjørn Kristoffersen. Her helsar avtroppande president Donald Trump på sin kinesiske motpart Xi Jinping. Foto: KEVIN LAMARQUE / X00157

I barndommen visste eg berre at det var skilnad på strilar og bergensarar. Det skulle finnast ein ikkje-kvit mann i Bergen. Han såg eg aldri.

Ikkje-kvite personar såg eg berre på bilete i bøker og blad og på flanellografen på søndagsskulen, med motiv frå misjonsmarka.

Eg måtte bli femti før det kom på tale med eit fargerikt fellesskap i kongeriket. Den gongen syntest det som innvandrarar skulle bli dei nye nordlendingane og dølane og strilane og alle andre folkeslag som var oppfostra langt uti gokk og ikkje var heilt siviliserte. Som såg ut og høyrdest ut deretter.

Når nye segment rykte inn, klatra gamle sistedivisjonslag opp, inn i den store, kvite flokk.

Slik såg det ut.

Innvandrarar tok dei minst vørde og dårlegast betalte jobbane. Vaskehjelp og tenestetaus i heimen, så godt som utdøydde, kvite tenesteytingar, vart på nytt tilgjengelege for velberga innfødde.

Folk frå den ytterste nøgne ø kunne finna på å baka surdeigsbrød og spela golf og snakka nordlending og døl og stril i hytt og pine. Som om ingenting hadde hendt. Einar Gerhardsen snudde seg i grava.

«Når Store, kvite mann må kvila på årene, kjem Du store kinesar, så det fossar om baugen», skriv Asbjørn Kristoffersen. På biletet er Kinas president Xi Jinping og andre kinesiske toppleiarar under ein feiring av det nye året. Foto: Yao Dawei / Xinhua

Når Store, kvite mann må kvila på årene, kjem Du store kinesar, så det fossar om baugen.

Midtens Rike har sett seg føre å vippa USA av den aller øvste maktpinnen. Kven er numero uno i tyning av koronaen? Kven er verdsmeister i nedkjemping av armoda? Kvar er det størst økonomisk framgang?

Gamle, kinesiske menn kan synast temmeleg imperialistiske og kolonialistiske og rasistiske i hovudet, dei òg. Heilt fri for kapitalistiske og karbondioksydistiske tendensar er dei heller ikkje.

Rekrutteringa sviktar for gamle, kinesiske menn, tilliks med gamle, kvite menn. Men kinesarane har mykje å gå på. Dei er dobbelt så mange som dei akterutsegla, europeiskætta kvite folkeslaga.

Kamerat Xi er skire ungdomen samanlikna med meg. Men han har sikra seg all makt i himmel og på jord, så lenge det spinn liv i han og i kameratkommunismen hans.

Lever han lenge nok, kan kinesarane bli dei nye, nesten-kvite, gamle menn. Minst like arvesyndig og syndebukkig som eg.

Lever ég lenge nok, treng kanskje ikkje gamle, kvite kvinner og unge kvite menn og rekruttane kava seg slik opp over oss gamle, kvite menn. Då kan vi få sjansen til å flytta all skuld over på kinesarane. Då kan vi døy ut i ro og mak, feite om hjarterøtene.