Menn som berre går sin veg

Jan Bøhler. Per Sandberg. Geir Lippestad. Erik Solheim. Etter eit liv i partia sine går dei av med brask og bram. Kor blei det av lojaliteten i norsk politikk?

Jens Kihl Kommentator

Morna, Jonas! Torsdag formiddag gav eks-Ap-topp Jan Bøhler melding om at han melder overgang til Senterpartiet. Foto: Berit Roald / NTB

Jan Bøhler har 15 år på Stortinget bak seg. Han har vore partisekretær og organisasjonssekretær i Oslo Ap, statssekretær i Utanriksdepartementet, sekretariatsleiar for Rune Gerhardsens Oslo-byråd og svært mykje anna.

Sist gong han hadde ein jobb utanfor Ap-systemet, var ein gong på åttitalet.

Men i sommar fekk han vite at han kunne bli utfordra i stortingsnominasjonen, og då takka han for seg. Torsdag morgon kom sjokkmeldinga: Han melder overgang til Senterpartiet.

Det er takka til eit parti som har gjeve han makt og posisjonar i meir enn tre tiår.

Thorbjørn Berntsen, æresmedlem i Ap frå Groruddalen, sa det slik til Dagbladet: «Han har tatt for mange armhevinger på furutrær nå. Det virker nesten som han glapp taket og slo seg.»

Geir Lippestad har tidlegare hatt tunge oppgåver for Ap. No er han talsperson for det nye partiet Sentrum. Foto: Terje Pedersen / NTB (arkiv)

Tidlegare i veka gav Geir Lippestad melding om at nok var nok: Han fekk det ikkje som han ville i Ap, og då kunne han like gjerne starte opp partiet Sentrum.

Han har både vore Oslo-byråd og styreleiar i den sosialdemokratiske tankesmia Agenda.

Per Sandberg fekk tjue år på Stortinget, tolv år som nestleiar og nesten tre år som statsråd for Framstegspartiet. Så gjekk det meste i ball for han.

«Jeg har gjort mange vurderinger fram og tilbake. Skal jeg fortsatt ha det steike artig sammen med Bahareh og drive med bar, reality, pendle hit og dit og ha det steike artig? Eller skal jeg ta en beslutning om å engasjere meg i norsk politikk igjen?», sa han til VG.

Nei, sei det. No er han aktiv i Liberalistene.

Erik Solheim melde seg ut av SV og inn i MDG etter å ha vore partileiar i ti år. Tidlegare SV-nestleiar Øystein Djupedal gjekk til Ap.

Og sånn kunne vi halde fram. Til og med Lars Sponheim har meldt seg ut av Venstre, men han skal i alle fall ha for å ikkje slamre med døra på veg ut.

Dette er menn som har fått svært høge tillitsposisjonar av partia sine. Takka er å takke for seg.

For tida er det verst i Ap. Det ser ut til at lojalitetskulturen i partiet er i ferd med å forvitre fullstendig. Om du ikkje får den posisjonen som passar med dine eigne personlege ambisjonar, kan du berre gå din veg.

Å stå på stand eller sitje i lokallagsstyret er liksom for andre folk.

No er det kamp om tredje, fjerde, femte, sjette, sjuande og niande plass på Ap-lista i Hordaland. Det er vanskeleg å tru at dette utelukkande handlar om kva kandidatane meiner er best for partiet.

Vel så viktig er kva som er best for dei sjølv.

Dette kan gjelde både kvinner og menn, sjølvsagt. Også Ap-kvinner går til pr-byråa, til arbeidsgjevarsida og til næringsinteresser Ap kjempar mot.

Likevel ser det ut til at det fyrst og fremst er mennene som har denne trongen til å melde seg ut med brask og bram.

Dei blir i partiet så lenge det finst karrieresjansar der. Så kan dei godt hoppe vidare.

For fotfolket i Ap og andre parti er dette reine provokasjonar. I valkamp etter valkamp har grasrota i Groruddalen stått på stand og banka på dører for å hjelpe Jan Bøhler inn på Stortinget. Så berre stikk han av.

Ein gong i tida var Erik Solheim og Øystein Djupedal statsrådar for SV. I dag er ingen av dei medlemer av partiet. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB (arkiv)

Det er ikkje akkurat biletet av «grasrotas mann» som teiknar seg med ein slik oppførsel.

Mange sosialdemokratar er no sinte på Bøhler, slik SV-arar har vore sure på sine avhopparar.

Samstundes må dei spørje seg kva det er ved partikulturen som gjer at slik partishopping blir mogleg. Truleg handlar det om fleire ting, men i alle fall dette:

Det er i dag vanskeleg å sjå kva som er det samlande prosjektet i Arbeidarpartiet. Og ein har over tiår fremja ein partikultur der eigne ambisjonar har fått lov til å dominere.

Med andre ord: Det er lite som tyder på at dette er den siste avhopparen frå Ap.