Politiet har drevet ulovlig ransaking av folks underliv

I den for lengst tapte krigen mot narkotika er visst alt greit.

Anne Rokkan Kommentator

Dette er et maktovergrep og en politiskandale av de sjeldne, skriver Anne Rokkan om politiets ransakelsespraksis. På bildet politidirektør Benedicte Bjørnland. Foto: Cornelius Poppe / NTB (arkiv)

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Det høres kanskje logisk ut at man skal kunne ransake folk som er mistenkt for narkotikakriminalitet.

Men en slik ransaking innebærer langt mer enn at en politibetjent klapser deg litt på jakkelommene.

Politiet kan kle av deg, kreve at du skrever naken foran dem, bruke lommelykt til å lyse deg i kroppsåpningene.

De kan tvinge deg til å åpne mobiltelefonen din, og lese gjennom hele ditt private liv – også det vennene dine forteller deg i fortrolighet.

De kan dra hjem til boligen din, og gjennomgå alt du eier. Dersom du deler bolig med foreldrene dine, en partner eller bor i kollektiv, blir også deres eiendeler gjennomsøkt.

Gjerne med hund.

Dersom politiet mistenker at du er ruset på noe ulovlig, har de også trodd at de kan tvinge deg til å avlegge urin- eller blodprøve.

Prosessen er ubehagelig og dypt krenkende for mange.

Nettopp fordi hele ransakelsen i seg selv kan oppleves som en straff, har ikke politiet lov å gjennomføre den når det kun er mistanke om mindre lovbrudd – for eksempel for å ha brukt cannabis.

Reaksjonen står rett og slett ikke i forhold til forbrytelsen.

Like før påske sto likevel statsadvokat Geir Evanger i Stortinget og forklarte at politiet har drevet med slik ransaking av personer som er mistenkt for å ha brukt narkotika.

Og ikke bare det. De har drevet med det «i alle år»!

På bakgrunn av dette kom Riksadvokaten på fredag med en offisiell redegjørelse om saken. Her fastslo han at praksisen Evanger beskriver er ulovlig, men uttaler samtidig at det ikke er grunn til å mistanke at det har foregått «grov systemsvikt eller utbredt feilpraktisering av reglene».

Dette er høyst merkelig. Politiet har nemlig selv, i beste sendetid, dokumentert sin egen «grove systemsvikt».

Noen eksempler:

På Debatten i mars satt politibetjent Hanne Blekkan i full uniform og forklarte at ransaking var standard når man møtte ungdom i narkotikasaker.

I TV-programmet Nattpatruljen inviterte politiet for noen år siden med seg kameraer og filmcrew mens de viste frem hvordan de ransaker, basert på akkurat de mistankene som Riksadvokaten presiserer at ikke gir hjemmel for ransaking.

I sitt høringssvar til rusreformen skriver Politidirektoratet rett ut at politiet driver hyppig ransaking for å «jobbe inn mot brukere».

I et utredningsdokument skriver de også at man må legge til grunn at «det i de aller fleste narkotikasaker er utført ransaking av person, gjenstand eller sted».

Sterkere innrømmelse av «utbredt feilpraktisering» kan man knapt nok tenke seg.

Politiet har systematisk dokumentert sine egne lovbrudd, på TV og i offentlig dokumentasjon.

Det er ekstremt merkelig at Riksadvokaten tilsynelatende overser dette, og det bør være helt uaktuelt å la saken ende her.

For vanlige folk får det konsekvenser når man bryter loven – ikke bare en beskjed om å endre praksis.

Det må nå kartlegges i hvilken grad politiet har begått inngripende lovbrudd mot privatpersoner. Svaret vil mest sannsynlig gi et par titalls tusen nordmenn lyst til å google «erstatningskrav».

Politidirektør Benedicte Bjørnstad skal ikke eie mye skam før hun tar hatten sin og går, etter å ha sett etaten sin bryte loven i «alle år» uten å få det med seg.

Hvilke konsekvenser denne tvangsmiddelbruken har fått for individene det gjelder, kan vi bare tenke oss. De færreste som blir anklaget og ransaket i narkotikasaker, ønsker å fortelle om det offentlig. Enkelte saker tvinger seg likevel frem.

Denne uken har videoen av en politimann som ransaker en ungdom fra Oslo, rystet hele landet.

Den unge gutten blir tvunget til å kle av seg nedentil, ute på gaten, foran vennene sine – som filmer hendelsen.

– Vær så snill, ikke se på kølla mi, trygler han.

Politi mannen ber ham «løfte den opp,» mens han lyser gutten i skrittet med en kraftig lommelykt.

Saken undersøkes nå av Spesialenheten – altså politifolk som skal etterforske andre politifolk. Enheten er kjent for en henleggelsesrate på 95 prosent.

I 2019 ble tre studenter som delte en joint utenfor Stavanger pågrepet, avhørt mens de var ruset, avkledd nedentil, og lyst under pungen og rundt rumpen.

I ettertid har flere av guttene mistet sommer- og deltidsjobber, og blitt fratatt sertifikatet grunnet «manglende edruelighet».

Som en av dem opplyser: « Vi har nå lært at vi alltid bør nekte for alt til politiet».

Bergenseren Steinar Soltvedt ble i 2010 mistenkt for ruskjøring, stoppet, avkledd nedentil og ransaket – mens han sto midt på Puddefjordsbroen.

En blodprøve beviste at Soltvedt var klink edru.

Politiets fremferd rystet ham, og opplevelsen har i ettertid gått hardt inn på ham og hans familie.

Når politiet ønsker å bruke en fysisk og psykisk belastende praksis for å «sende et signal til ungdom», er de i ferd med å definere sitt eget arbeid som en form for terrorisme.

Politiet er forvalterne av statens voldsmonopol. Vi er avhengig av at disse nyter en viss tillit i befolkningen, både for å kunne legitimere dette ansvaret, men også for å kunne utføre oppdraget på en effektiv måte.

Politiet har selv også uttalt at det er viktig å vise at det er likhet for loven, og demonstrert dette ved å gi statsministeren bot for en bursdagsfeiring som var litt på kanten.

Når de selv blir tatt for å gjennom egne lovbrudd ha krenket deler av befolkningen de har i oppdrag å beskytte, er det nødt til å få konsekvenser.

Dette er et maktovergrep og en politiskandale av de sjeldne.