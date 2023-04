Årets lønstillegg blir det feitaste på mange år. Likevel kan du bli fattigare.

LO-leiar Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid har frist natt til søndag om å bli samde i årets lønsoppgjer.

For andre året på rad kan høgare prisar ete opp heile lønsveksten din, og litt til.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Natt til søndag får vi vite kor mykje folk flest får i lønstillegg i år, sånn omtrent. Alt tyder på at meklinga i industrien (frontfaget) vil ende med eit tillegg på litt over fem prosent. Den vil danne mal for resten av oppgjeret.

Fem prosent er den høgaste lønsveksten sidan 2008, men det er ikkje sikkert at det blir spesielt feitt for det. For prisane er venta å stige nesten like mykje, 4,9 prosent.

Og dei kan godt stige meir. SSB viste nyleg at prisveksten er på veg opp. I mars åleine auka prisane med nær ein prosent.

Mykje tyder på at kronekursen vil halde seg svært låg framover. Det vil dra prisveksten ytterlegare opp, fordi importerte varer blir dyrare.

Difor kan det bli reallønsnedgang i år òg.