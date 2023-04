Papillon-rettssaken er en krysning mellom to ormebol: transdebatten og oppsigelser.

Rianne Vogels har saksøkt sin tidligere arbeidsgiver Papillon for usaklig oppsigelse. «Hun er ikke transfob, men er veldig opptatt av debatten om kjønnsidentitet», sa advokaten hennes i retten.

Det måtte bli stygt.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Transdebatten er blitt en uforsonlig kulturkrig med steile fronter, militante aktivister og en utsatt minoritet.

I ekstreme miljøer er transpersoner en skummel kraft som vil knuse normer og velte selve ideen om kjønn. De mest ytterliggående feministene fremstiller kjønnsskifte som sniktilgang til damegarderober og sårbare kvinner.

Oppsigelsessaken mellom Papillon og Rianne Vogels spinner ut av denne branntomten av en debatt. Det kunne ikke gå bra.

Rianne Vogels ble sagt opp etter at Papillon fikk et anonymt tips fra en mystisk epost-konto om at hun drev transfob virksomhet på Twitter og leflet med det høyreorienterte nettstedet Gettr.

Kanskje var det en målrettet kampanje for å ramme en plagsom person. Det er likevel lett å forstå frustrasjonen til en bitteliten, ideell organisasjon som plutselig innser at en kjernemedarbeider fronter holdninger som strider fundamentalt med verdiene i gruppen.

De fleste kan skille mellom arbeid og identitet, men på enkelte arbeidsplasser er det umulig. Rianne Vogels var ingen ubetydelig og usynlig bakspiller. Hun var strategisk leder, og dermed tungt identifisert med virksomheten.

Klinsjen skapte åpenbart dårlig stemning og uforsonlig strid. Men er det greit å sparke folk for å ta et ekstremt standpunkt i kjønnsdebatten?