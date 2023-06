No må også Tonje Brenna gå av

Anette Trettebergstuen går av som statsråd.

Arbeidarpartiet held seg framleis med ein partikultur som gjekk av moten for 50 år sidan. Vi, innbyggjarane, er taparane.

Jens Kihl Kulturredaktør

Endå ein Ap-topp går av etter å ha vist heilt grunnleggjande mangel på forståing for regelverk, system og kontroll. Metoo, pendlarbustader, reiserekningar og no habilitet ved utnemningar: Inntrykket som festar seg, er at Arbeidarpartiet driv Noreg omtrent som om det var deira eiga pølsebu.

Fredag morgon la kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen fram ei heil smørbrødliste over grove feilvurderingar av eigen habilitet. Ho viste korleis embetsverket i departementet ved fleire høve hadde åtvara henne, men at ho likevel ikkje hadde endra praksis.

Fyrst må eg innrømme at eg tenkte det var litt strengt. Monica Mæland har då utnemnt sin ven Thorhild Widvey til ny styreleiar i Statkraft utan å gå av? Jens Stoltenberg var jo veldig, veldig nær å bli sentralbanksjef?

Og dette er kanskje sjølve problemet. Det har blitt så vanleg å godta at partifolk, vener og kjente får toppverv med høge honorar at eg nesten har blitt immun.

Det kan hende at enkelte av desse utnemningane ikkje blir råka av habilitetsregelverket reint formelt. Men i realiteten teiknar det eit bilete av at sjansen er mykje, mykje større for å få makt og posisjonar dersom du har partiboka i orden.

Jens Stoltenberg heldt på å bli sentralbanksjef i Noreg.