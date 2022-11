Hordfast bør ofres i de kommende budsjettforhandlingene

Hvordan skal man sette en prislapp på at en håndballklubb fra Stord kommer raskere hjem fra kamp i Bergen, spør filosof David Vogt. Han er kritisk til Vegvesenets utredning av Hordfast.

Samfunnsnyttebegrepet til Statens Vegvesen er uegnet til å besvare spørsmålet om vi bør bygge Hordfast.

Det ble en gang sagt om Silvio Berlusconi at han bruker statistikk som en fyllik bruker en lyktestolpe: Mer for støtte enn for opplysning.

Det er fristende å si det samme om Statens Vegvesens (SVV) bruk av finurlige utregninger i Hordfast-utredningen.

Ikke bare er prosjektet samfunnsøkonomisk lønnsomt, ifølge SVV. Gigantbroen med motorvei oppå skal visstnok også være et klimaprosjekt.