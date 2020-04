Ein hyllest til fredagspilsen

Det er éin ting eg saknar meir enn noko anna der ute.

«For endeleg er dagen her, no er det fredag», står det i denne vesle hyllesten til fredagspilsen. Det stemmer førebels ikkje, men vekedaganes svar på gitarsoloen ventar der framme ein plass. Foto: Alice Bratshaug

Jens Kihl Kommentator

På andre sida av alt dette finst det ein kvardag med trøytte kollegaer, sur møtekaffi og støyete kontorlandskap. Eg gler meg heilt intenst. Og så er det éin ting til eg ser fram til:

Plutseleg ein dag vil justisminister Monica Mæland stå på pressekonferansen sin og seie dei magiske orda: «I dag, folkens, har eg bestemt at det er lov med ein fredagspils igjen.» Her er ein liten hyllest til vekas pustehol.

Eg styrtar ut av jobben og nedover gata

Forbi ein plass der eg er persona non grata

Det er ein ny fredagskveld, men same klientell

Om berre nokre få skritt

Eg finn den same pøbben og den same båsen

Nokon har ein ipa med ei teikning av Aasen

Overalt er gamle kjente, eg veit kva eg kan vente

La industripilsen fløyme fritt

Det er snart tomt på kortet, auda

Men vi drikk jo likevel, jauda

For i morgon er det laurdag

Da kan vi sitje heime og kjenne litt på nauda

Men i kveld så er det reine gleda

Det er i grunnen like greitt, det da

Det finst ingen betre bøner du kan beda

For endeleg er dagen her, no er det fredag

Den deilige kjensla av å miste litt balansen

Sist gong blei eg avvist, men kanskje har eg sjansen

Eg viser deg eit triks, du svarer med eit «nix»

Eg tenkjer det er like greitt

For på fredag er viktigast å vere med gjengen

Vi har ei felles yttergrense like knallhard som Schengen

Vi held på kvarandre og gløymer alle andre

Til eg blir sveiseblind og du er heit

Det er snart tomt på kortet, auda

Men vi drikk jo likevel, jauda

For i morgon er det laurdag

Da kan vi sitje heime og kjenne litt på nauda

Men i kveld så er det reine gleda

Det er i grunnen like greitt, det da

Det finst ingen betre bøner du kan beda

For endeleg er dagen her, no er det fredag

Eg spør ein fyr i baren om ei låt eg har på hjernen

Ein politisk diskusjon har omsider kome til kjernen

Ein kollega kjøper jäger, og søler ut eit beger

Det er sånn ein fredagskveld skal vere

Ein tulling ved nabobordet trur at han har draget

Vi legg ein plan i smug for å få teke han av dage

Eg har sølt på meg sjølv, og håpar det er øl

Men eg kjem nok aldri til å lære

Det er snart tomt på kortet, auda

Men vi drikk jo likevel, jauda

For i morgon er det laurdag

Da kan vi sitje heime og kjenne litt på nauda

Men i kveld så er det reine gleda

Det er i grunnen like greitt, det da

Det finst ingen betre bøner du kan beda

For endeleg er dagen her, no er det fredag