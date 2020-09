I dag skal eg stille meg på balkongen og klappe for NHO

Vegkartet «Neste trekk» peikar mot eit samfunn dei fleste nordmenn vil unngå.

Jens Kihl Kommentator

NHO-direktør Ole Erik Almlid hadde statsminister Erna Solberg (H) på vitjing då han lanserte «Neste trekk» på det offentlege Deichmanske bibliotek i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Titlar som «NHO: Gullalderen er over» og «Vil endre Norge totalt» lyste frå nettavisene denne måndagen.

Arbeidsgjevarorganisasjonen NHO har nemleg brukt koronaen til å lage eit «veikart for fremtidens næringsliv». Det viste seg raskt å vere meir enn berre det.

«Jeg vil faktisk si at dette er partiprogrammet over alle partiprogrammer», sa NHO-direktør Ole Erik Almlid til Dagbladet Børsen i framkant av lanseringa.

Då er spørsmålet: Korleis vil det vere å leve i NHO-samfunnet?

Vel, det kjem mildt sagt til å bli eit samfunn der dei rike dreg ifrå.

Det samla skattetrykket (utanom petroleumsskattane) skal ned frå 43 til maksimalt 40 prosent av verdiskapinga på berre ti år. Særleg peikar NHO på formuesskatten som ein kjekk plass å økse litt.

Det blir sagt gong på gong at vi må «gjennomgå» velferdsordningane for å sjå kva vi har råd til. For å seie det sånn: NHO har ingen ambisjonar om at vi skal stille oss like kritiske til dei ordningane fellesskapen har for næringslivet.

Noreg skal «fullføre kommunereformen og andre strukturreformer i det offentlige med tydelig gevinstrealisering». Det aller meste av det som kostar pengar i kommunesektoren, er dei lovpålagde oppgåvene som skule, barnehage og eldreomsorg.

Dersom ein skal spare pengar i kommunane, er det stort sett berre to ting som verkeleg monar: Kutte i talet på stillingar eller sentralisere med hard hand (slik at ein igjen kan kutte i talet på stillingar).

Og slik held det fram.

Naturlegvis er det store delar av rapporten som mange kan stille seg bak: Meir kompetanse i arbeidslivet, grønare eksport, fornya industrisatsing, styrkje arbeidslina og så bortetter. Det kontroversielle ligg i synet på velferdsstaten.

NHO bed oss andre om å stramme livreima, sånn at dei sjølv kan utvide eit hakk eller to i beltet sitt. Det er ganske freidig å be om at det skal få vere ein premiss for den vidare debatten.

Eg trur eitt av problema i vegkartet er ei manglande forståing i NHO av kva offentleg sektor eigentleg er for noko.

Her er NHO-direktør Ole Henrik Almlid (til venstre) i lag med LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen under lanseringa. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Til Dagbladet snakka Ole Erik Almlid om kor viktig det er å privatisere: «Sykepleiere har varme hender uansett om de jobber i privat eller offentlig sektor.»

Språkbruken er interessant. For sjukepleiarar går ikkje fyrst og fremst på jobb fordi dei har «varme hender», men fordi dei har relevant utdanning.

For alt eg veit, kan det vere at hendene til Almlid er skikkeleg varme. Det gjer han likevel fullstendig ueigna til å ta seg jobb som sjukepleiar.

NHO tør ikkje å seie noko om kor vi skal kappe i velferdsstaten. Det skal vi visst finne ut av gjennom «en bred og innsiktsfull debatt». Eg tippar at svaret ikkje blir «slutte å ha enormt store og tillitsbaserte krisepakkar til næringslivet».

Samstundes vil dei gjerne privatisere offentlege tenester i rikt monn. Men du tek ikkje ned storleiken på offentlege oppgåver berre ved å krevje at dei skal bli utført av dei private.

Dagens barnehagekonsern og sjukeheim-konglomerat er framleis skattefinansierte.

Det er uansett forfeila å tenkje at ein barnehagelærar «skaper vekst» om hen er i privat sektor, men er ein byrde om hen er tilsett i kommunen.

Dette er langt frå det einaste som ikkje går i hop. Fleire mellombelse stillingar og auka organisasjonsgrad? Det er nesten umogleg å få til samstundes. Folk som lever i utrygge jobbar organiserer seg sjeldnare.

Det same kan ein seie om synet på offentlege finansar. NHO meiner det er svært viktig å få ned dei offentlege utgiftene. Samstundes går dei igjen og igjen inn for samferdsleprosjekt til mange titals milliardar, fordi dei er praktiske for næringslivet.

Den typen doble standardar gjer det krevjande å ta «Neste trekk» heilt alvorleg.

NHO seier sjølv at ambisjonane er laga slik at det er mogleg å gjere dei til røyndom. Det er naturlegvis heilt feil.

Det finst ingen parti som ville gå til val på at så godt som alle ordningar i samfunnet skulle vere retta inn for at arbeidsgjevarsida skal få det lettare og feitare, samstundes som vanlege folk får mindre velferd.

Velferdsstaten vår er full av dyktige folk. Dei treng, til liks med næringslivet, «forutsigbare rammevilkår», «stabilt regelverk» og «høy tillit».

Ingenting av det får dei frå NHO.