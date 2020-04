Koronakrisa handlar om langt meir enn viruset

Det er ikkje berre dei som vert smitta av koronaviruset som kan døy.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Ein spansk pasient vert testa for koronaviruset i Barcelona. Foto: Santi Palacios/AP, NTB Scanpix (Arkiv)

Det tok ikkje lang tid frå smittetala byrja å stige, før det vart klart at talet på smitta ikkje var så eintydige som me skulle ønskje.

Vårt eige Folkehelseinstitutt kunne melde om store mørketal.

Då skulle ein tru at det var enklare å telje talet på daude. Men sjølv døden ser ut til å vere eit upåliteleg mål.

Ifølgje dei offisielle tala, tok covid-19 livet av nesten 14.000 menneske i Spania i perioden 11. mars til 7. april.

Men talet på døde var uvanleg høgt i denne perioden. 21.000 fleire spanjolar døydde i løpet av desse vekene enn det som er vanleg.

Det kallar ein for overdødelegheit. Så kva kjem alle dei andre dødsfalla av?

Euromono samlar inn tal frå 24 europeiske land, og der er trenden tydeleg: Talet på koronadaude forklarer ikkje heile oppgangen i dødsfall i Europa i år.

Om me legg til grunn at dei offisielle tala er rette, så tyder det på at den ekstraordinære situasjonen me er i, er svært farleg.

Ikkje berre for dei som vert smitta, men for langt fleire.

Arbeidsløysa har eksplodert og den økonomiske utsikta er langt meir dyster enn den var for berre nokre månader sidan. I Vestland er nær 40.000 menneske permitterte.

Ute i Europa er det endå verre. Spania og Italia er blant dei som er hardast råka av koronaviruset. Og dei var blant landa som vart hardast råka av finanskrisa i 2008.

Økonomisk kollaps kan ta mange liv.

Fleire europeiske land har sett helsevesenet sitt blitt overbelasta av covid-19. Alle dei som eigentleg skulle innom dei overbelasta sjukehusa i denne perioden har ikkje på magisk vis blitt friske.

Koronafriske pasientar lir òg av denne epidemien, og det kan ta liv.

Folk som var einsame før koronaviruset spreidde seg, er neppe mindre einsame no. Det er derimot lett å anta at det gjeld fleire.

Kvardagen under koronakrisa er ei større påkjenning for dei aller fleste, enn det kvardagen før krisa var.

Dette kan òg ta liv.

Me veit ikkje kva overdødelegheita betyr endå. Det kan sjølvsagt vere at styresmaktene er på etterskot.

Men det er neppe slik at desse landa underrapporterer talet på koronadøde i stor skala, slik ein kan tru om ein les oversikten til Financial Times.

Dei skriv at dødstala frå koronaviruset kan vere 60 prosent høgare enn dei offisielle tala.

I Spania og Italia stig ikkje dei offisielle tala på koronadøde like kraftig no, som for nokre veker sidan.

Det er eit positivt teikn.

Men talet på ny overdødelegheit er anten stabil eller stigande i fleire av regionane i desse landa. Dersom ein legg underrapportering til grunn, har det altså blitt verre dei siste vekene.

Det har me ingen haldepunkt for å hevde.

Det går sjølvsagt an å påstå at dei som døyr som ein konsekvens av tiltaka, døyr som ein konsekvens av koronaviruset.

Men om me skal telje slik, mister me sanninga på vegen.

For koronakrisa handlar ikkje berre om viruset. Det er ein utløysande faktor for ei langt breiare krise for folkehelsa.

Difor er det grunn til å gle seg over at fleire land no gjer seg klare for å lempe på dei aller strengaste tiltaka.

Dette er ikkje eit argument mot strenge tiltak for å kjempe mot koronaviruset. For ein del av tiltaka har truleg gjort helsevesenet i mykje betre stand til å redde mange liv.

Men det synleggjer den farlege balansen som styresmaktene har stått i.

Noreg ser ut til å ha klart seg godt til no. Men sjølv me er ikkje i stand til å kjempe mot dette viruset med alt me har.