Bård Hoksrud har sterke meninger om dette bildet – og flere av ukens høydepunkt

Sitatene vi husker fra uken som gikk.

Publisert Publisert Nå nettopp

Foto: Vegard M. Aas, NTB scanpix (Arkiv)

1. Ukens fotominne

«Alle tror jeg kjører den og vannscooter hele tiden. Det kan nok ha noe å gjøre med et bilde som stadig vekk blir brukt, som ser helt «natta» ut.»

Bård Hoksrud (Frp) om Segway, som nå tas ut av produksjon, E24.

2. Ukens bibelske bønn

«Landshøvding trygler Norge»

Tittel i Børsen, om den svenske fylkesmannen Georg Andrén som ber Norge åpne grensene.

3. Ukens sitat

– Jeg har fått brev fra meg selv om jeg stiller til gjenvalg eller ikke. Det må jeg ta stilling til innen 1. august.

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen om han stiller til gjenvalg på Stortinget, Aftenposten.

Foto: Terje Pedersen (Arkiv)

4. Ukens tittel

«Gode nyheter for deg som spiser mat»

Tittel på Aftenpostens leder om en stortingsmelding for dagligvarebransjen.

5. Ukens uhell

«Kystvakten traff Cadillac med «gummikuk»: – Uheldig»

Tittel i VG, om kystvaktskipet som skulle legge til land med en linekaster, som har en gummipil.

Foto: Tore Meek / Scanpix

6. Ukens tweet

7. Ukens oppgjør

«Som hvit, middelaldrende, heterofil og konservativ mann opplever jeg langt mindre hets enn en del av mine kolleger. Tilfeldig? Neppe.»

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) tar et oppgjør med påstanden om at det ikke finnes rasisme i Norge, VG.

8. Ukens gubbe

«Heldigvis kom koronaen, så vi ble kvitt Greta Thunberg.»

Jon Hustad til Medier24.

9. Ukens ekspert

«Denne saka er så alvorleg at pasientar kan politimelde den, seier ekspertekspert.»

NRKs deletekst på Facebook, om at Oslo Universitetssykehus la ut pasientinfo på nett.

Illustrasjon: Luis Grañena Lopez

10. Ukens Trump

«Med færre tester, ville vi hatt færre smittetilfeller.»

Donald Trump mener at de høye smittetallene i USA skyldes at landet tester for mye, Twitter.