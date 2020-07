Norsk økonomi er delt i to

Rekordprisar på bustadmarknaden viser at mange nordmenn har god råd. Samstundes er framleis 270.000 heilt eller delvis utan arbeid.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Bryggen i mars. Sidan har rentene gått ned og utseserveringa opna opp. Alle med ein trygg jobb har difor kome godt ut av krisa, medan mange i reiseliv, transport og varehandel framleis går utan arbeid, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva.

Fredag kom to statistikkar som viser kor forskjellig koronakrisa slår ut i Noreg:

Juni-statistikken frå Eiendom Norge viser at det aldri før har vore så dyrt å kjøpe seg ein bustad her i landet. Dei to siste månadene har bustadprisane auka med 2,7 prosent nasjonalt, og 3,8 prosent i Oslo. Også Bergen har hatt solid prisvekst og høgt sal i juni.

Tidlegare på dagen kom NAV med sin juni-statistikk . Den viser at arbeidsløysa går ned. Men framleis er ein av ti nordmenn er heilt eller delvis utan arbeid. Det er 272.000 menneskje.

Mykje har vore skrive om regjeringas mange milliardpakkar mot koronakrisa. Dei har vore retta mot bransjar og arbeidstakarar som er råka av krisa. Men dei aller fleste her i landet er ikkje råka. Når ti prosent er arbeidslause, betyr det at 90 prosent ikkje er det.

Likevel kan alle desse nyte godt av eit heilt anna, og mindre omtalt krisetiltak: At Noregs Bank sette ned styringsrenta til null i byrjinga av mai. Det er dette tiltaket som har slått ut i kraftig prisoppgang på bustader, spesielt i Oslo-området.

Bustadlånsrenta i bankane er rekordlåg. Ein får no lån ned til 1,5 prosent effektiv rente, og 10-årig fastrentelån til under 2,2 prosent. Det gjer at folk har råd til å låne meir, noko som driv prisane opp.

No har uteserveringa kome tilbake, og med den nokre av jobbane i utelivsbransjen.

Det er likevel usikkert om prisveksten vil halde fram. Renta vil ikkje gå lenger ned. Lønsoppgjeret i år, som er utsett til hausten, vil bli svært moderat. Nye koronautbrot kan òg legge ein dempar på folks kjøpslyst.

Vinnarane i koronakrisa er alle som har ein trygg jobb. Det gjeld ikkje minst den tredelen av norske arbeidstakarar som jobbar i offentleg sektor. Også i privat sektor er dei fleste jobbar rimeleg trygge, ikkje minst på grunn av dei statlege støttepakkane.

Det inkluderer store delar av oljerelatert industri, etter Stortinget gav oljeselskapa ein svært sjenerøs skattepakke i juni.

Medan dei av oss med trygg jobb har kome betre ut av krisa, slit framleis bedrifter og tilsette i reiselivsnæringa. Nær kvar fjerde arbeidar innan reiseliv og transport er framleis heilt eller delvis utan arbeid.

Også i varehandelen og andre serviceyrke er mange framleis arbeidslause.

Men det er teikn til betring: Mange, spesielt i varehandelen og reiselivsnæringa, har kome tilbake i jobb dei månadene. Fleire vil venteleg få noko å gjere, når vi no går inn i den store feriemånaden og nordmenn i stor grad må feriere i eige land.

Etter det er utviklinga meir uviss. Sikrast er det at renta vil halde seg låg. Sjølv om Noregs Bank nyleg justerte renteprognosen litt opp, var det ikkje meir enn med 0,5 prosent til 2023. Altså ei bustadrente på rundt to prosent.

Utviklinga både for renta og norsk økonomi vil likevel i stor grad vere avhengig av utviklinga internasjonalt. Her blir prognosane framleis stadig meir negative, noko som jo kan bety endå lågare rente.

Det internasjonale pengefondet (IMF) justerte nyleg ned anslaget for verdsøkonomien. Dei trur verdiskapinga vil gå ned med fem prosent i år, mot tre prosent i førre prognose. I Europa og USA vil nedgangen bli endå større.

Korleis det går er svært avhengig av om landa får kontroll på koronaepidemien, og kor hardt tiltaka råkar økonomiane.

På sikt er det store spørsmålet korleis den massive statlege opplåninga i dei fleste land vil påverke økonomien etter pandemien er over.

Før eller seinare må pengane betalast tilbake gjennom skattesetelen. Det kan fort legge ein dempar på den økonomiske veksten i lang tid framover.

I Noreg òg må regjeringa etter kvart stramme til pengebruken, om ein skal halde handlingsregelen og unngå å tappe oljefondet endå meir.

Koronakrisa har til no vore prega av sterke lobbyistar som har sikra seg sjølve godbitar frå staten. Men pengebruken må etter kvart ned.

Han må òg spissast mot dei som verkeleg taper på denne krisa. Oss andre er det ikkje synd på.