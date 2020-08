Stanken av ein mislukka stat

Det er eigentleg eit under at det ikkje har eksplodert i Beirut før no. Lukta av noko alvorleg gale har vore der lenge.

Emil André Erstad Gjestekommentator i BT. Kommunikasjonssjef i Den norske Helsingforskomitéen og tidlegare rådgjevar i KrF.

Emil André Erstad Gjestekommentator i BT. Kommunikasjonssjef i Den norske Helsingforskomitéen og tidlegare rådgjevar i KrF.

Foto: MOHAMED AZAKIR / X00013

Det er synd å seie det om ein så fin by som Beirut, men eimen som hang i lufta var spesielt ille der då eg besøkte landet for nokre år sidan.

Sjølv om opplevinga av den vakre, pulserande byen er noko heilt utanom det vanlege, var det ikkje til å unngå å sjå at noko var gale, då eg vandra rundt i byen.

I gatene lukta det av søppel som hadde hopa seg opp, og som ingen ville ta ansvar for. Utanfor husa, langs vegane, på parkeringsplassane og i dei uttørka elveleia.

Søppelet i Beiruts gater hadde dei i alle fall mista kontrollen over hausten 2015, og det er dessverre berre eit av tusen problem som har fått hope seg opp utan at nokon har tatt ansvar, skriv Emil André Erstad i denne teksten om problema i Libanon. Foto: MOHAMED AZAKIR / X00013

Du finn knapt nokon vakrare by i verda enn det Midtaustens Paris som ligg der inst i Middelhavet, i alle fall viss du skulle forville deg ut mot klippane ved den karakteristiske Raouché-steinen, når bølgene slår innover ein kveld med litt solnedgang. Då er det vanskeleg å forstå at byen du står i òg er hovudstaden i eit av verdas mest vanstyrte land.

Viss du flyg til Beirut og forventar å kome til Midtausten slik folk gjerne forventar at Midtausten er – goldt ørkenlandskap med kamelar og minaretar på kvart gatehjørne – vert du skuffa. Du merkar det allereie då du ser strendene, barane og nattklubbane frå flyvindauget. Denne byen er noko for seg sjølv. Party og Hizbollah, side om side.

Emil André Erstad er kommunikasjonssjef i Den norske Helsingforskomitéen og tidlegare rådgjevar i KrF. Han vitja Libanon då han skreiv bok om dei syriske flyktningane. Foto: Thomas Andreassen

For snart fem år sidan var eg der for å intervjue flyktningar og lokalbefolkning til ei bok om det som var i ferd med å skubbe heile det libanesiske samfunnet utfor stupet: Dei syriske flyktningane.

Då blodbadet starta i Bashar al-Assad sitt sterkt undertrykte Syria, var det mange som flykta over grensa til nabolandet Libanon.

Ingen kunne førestille seg at eit så lite land kunne ha så stort hjarterom. Samstundes spør ein seg: Kor mykje kan eit land tole?

Ingen kunne førestille seg at eit så lite land kunne ha så stort hjarterom. Samstundes spør ein seg: Kor mykje kan eit land tole, skriv Emil André Erstad. Foto: Michel Euler / AP

Søppelet i Beiruts gater hadde dei i alle fall mista kontrollen over hausten 2015, og det er dessverre berre eit av tusen problem som har fått hope seg opp utan at nokon har tatt ansvar.

Eit anna er den dysfunksjonelle økonomiske situasjonen som har sendt store delar av den libanesiske middelklassen ut i fattigdom.

Eksplosiva som sende hamna i Beirut til himmels denne veka, med hundretals drepne og tusenvis skadde og heimlause, var eit tredje eksempel.

Korleis kunne det skje at nærare 2750 tonn med sprengstoff fekk stå lagra på ein usikker stad midt i hjartet av ein hovudstad i nesten sju år?

Åtvaringar kom, ingenting skjedde. Failed states, som vi seier på nynorsk.

Presidenten i Libanon må vere kristen maronitt, statsministeren sunnimuslim og leiaren av parlamentet sjiamuslim. Alle politiske verv er organisert etter same modell. Problemet er berre at tanken ikkje fungerer, og at korrupsjonen får fritt spelerom, skriv Emil André Erstad. Foto: Nasser Nasser / AP

Då eg var der, kunne ein merke på folk at stemninga var trykkande – slik den ofte har vore opp gjennom Libanons turbulente historie.

Folk sa at dei ikkje var nøgde med politikarane sine. Dei var engstelege for framtida – både for seg sjølv og landet sitt. Det var heller kanskje ikkje så rart. Berre veka før vart 43 menneske drepne og over 230 skadde i to koordinerte sjølvmordsåtak utført av terrororganisasjonen IS.

Likevel har vesle Libanon – med same areal som Rogaland fylke – makta å ta imot sitt syriske broderfolk. I Beirut kunne ein møte flyktningar overalt. Nesten kvar sjette innbyggar var ein syrisk flyktning. Tilstrøyminga av flyktningar til Libanon vart omtalt som den største befolkningsveksten nokon stad nokon gong i nyare historie.

Eg skreiv i notata mine frå den gongen: «Libanon er på randa av kollaps». Det var ei understatement.

Slik naturen rundt Beirut byr på alt frå snøkvite fjelltoppar, frodige vinranker til kritkvite strender, er det libanesiske samfunnet særs kontrastfylt, og historia turbulent.

Ein illustrasjon: Fram til 2005 stod syriske soldatar rundt i Libanon, angiveleg for å vakte freden etter borgarkrigen i Libanon. Så drog dei heim att, før dei same soldatane få år seinare vende våpena mot sine eigne landsmenn i Syria.

Religiøst mangfald er ikkje nødvendigvis eit problem, men i Libanon har dei 18 offisielt anerkjente religiøse gruppene vore kjelde til mange av konfliktane og krigane som har herja landet.

Det er også dette som er grunnen til at Libanon har valt seg eit politisk system som har vist seg særs lite effektivt, den såkalla konfesjonalismen – eller som libanesarane kallar han: tafiyya.

Tanken er fin: Makta skal fordelast proporsjonalt mellom desse gruppene på fredeleg vis, slik at alle kan styre saman.

Det er bakgrunnen for at presidenten i Libanon må vere kristen maronitt, statsministeren sunnimuslim og leiaren av parlamentet sjiamuslim. Alle politiske verv er organisert etter same modell.

Problemet er berre at tanken ikkje fungerer, og at korrupsjonen får fritt spelerom.

«Ingen kunne førestille seg at eit så lite land kunne ha så stort hjarterom. Samstundes spør ein seg: Kor mykje kan eit land tole», skriv Emil André Erstad. Foto: POOL / X80003

Når vi veit alt dette – og likevel lar Libanon stå med gjeld til knea og ei flyktningkatastrofe som ingen europeiske land ser ut til å ville avhjelpe libanesarane med – då er det forståeleg at mange i Libanon no seier at dei kjenner det som ei forbanning kviler over landet deira.

Det var ikkje berre søppelet i gatene hausten 2015 som stinka. Alt for lenge har det stinka av korleis Libanon har blitt latt i stikken – både med handteringa av ei astronomisk gjeld til dei internasjonale pengeinstitusjonane og den altoverskuggande flyktningkrisa.

Altfor lenge har verdssamfunnet latt Libanon segle sin eigen sjø. Kanskje kan eksplosjonen på hamna i Beirut bidra til noko positivt. Det vert sagt at ein kunne kjenne eksplosjonen på Kypros.

Kanskje kunne dei kjenne den lenger inne på det europeiske fastlandet òg. Og kanskje får Libanon endeleg den hjelpa libanesarane fortener.

Det er ikkje ein dag for tidleg.