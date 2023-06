Det russiske sjølvbiletet er knust

Russlands president skulda Wagner-gruppa for forræderi i ein TV-sendt tale laurdag. Få timar seinare var skuldinga lagt vekk.

Vladimir Putin vart ikkje svakare laurdag. Russlands sterke mann var allereie svak.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Då Wagner-gruppa køyrde stridsvognene sine mot Moskva i går, var utfallet svært usikkert.

Sjefen for leigesoldatane kalla det for ein marsj for rettferd. Det såg ut som eit kupp eller ein borgarkrig. Vladimir Putin skulda Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin for forræderi.

Prigozjin har i mange månader skulda forsvarsleiinga for å halde tilbake ammunisjon til Wagner-gruppa. Leigesoldatane var sentrale då Russland etter ti månaders kamp tok Bakhmut aust i Ukraina tidlegare i år.

Opprøret skjedde medan mykje av den russiske militærkapasiteten er bunden opp i Ukraina. Prigozjin kunne utnytte ein russiske svakheit. Hendingane kunne gi meining som eit kupp.

Så stoppa alt opp, og alt slutta å gi meining igjen. For å unngå å spele blod, skulle leigesoldatane returnere til basane sine.