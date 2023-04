Ap samlar by og land, men berre på austland

Tonje Brenna og Jan Christian Vestre blir nye nestleiarar i Ap, som på landsmøtet i mai får ei rein austlandsk partileiing.

Ap skulle fornye seg og få fleire lyttepostar. Det gjekk ikkje så bra.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Nokon har snakka mykje saman på Arbeidarpartiets bakrom dei siste dagane. Fornying i leiinga kunne bli ei slags relansering av Ap.

Det er ein sjanse til å snu den dårlege trenden på målingane.

Om eit par veker blir Tonje Brenna og Jan Christian Vestre nye nestleiarar i Ap. Dei er unge og lovande statsrådar. Båe to er overlevande etter terrorangrepet på Utøya i 2011.

Det er viktig for Ap at denne generasjonen no vil leie partiet. Desse nye kreftene kan føre til ny optimisme. Ingen må undervurdere kor mykje god stemning betyr for eit parti.