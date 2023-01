Kampen om kuken

Norske gutar og menn lever under eit livsfarleg kroppspress. Likevel veit vi nesten ingenting om det.

Jens Kihl Kulturredaktør

Den nye NRK-serien «Evy og alltid» er både gøyal og rørande. Éi scene bryt derimot ganske tydeleg med feelgood-stemninga i Sandnes.

(Åtvaring: Hopp over dei tre neste avsnitta om du ikkje vil vite korleis det går i serien.)

Storsjarmøren Jens er i ferd med å sjekke opp ei jente ute på byen. Seriens hovudperson Evy kjem bort og seier ho må snakke med han og tek han med inn på do.

Der blir det raskt klining, før Evy går ned på Jens. Så langt er alt vel: Endeleg skal dei to finne kvarandre, tenkjer sjåaren. Men så endrar stemninga seg brått då Evy opnar buksesmekken.

«Han berre ser litt trist ut», seier Evy, og ser på penisen til Jens: «Han har blitt gammal», held ho fram. Ho har nemleg sett den før. Jens er slett ikkje einig, men der må han stå og forsvare korleis penisen ser ut medan Evy fniser. Slik sluttar scena.

Jens og Evy slit med kjærleiken. Evy løyser det i ei scene med å gjere narr av penisen til Jens.

Det kan verke meir enn berre litt klamt at byrjinga på denne kommentaren handlar om penisen til ein som heiter Jens. Eg lovar at det ikkje skal halde fram slik.

Temaet er likevel for viktig til å la det stoppe etter nokre få avsnitt. For menn, særleg gutar og unge menn, opplever for tida eit kropps- og sexpress som vi må ta på mykje meir alvor enn vi har gjort til no.

Dei aller, aller fleste menn har sett porno – éin gong, av og til eller ofte. Men alle menn, uavhengig av eigne vanar, lever i eit pornosamfunn. Eit samfunn der muskuløse kroppar, store penisar og enorm appetitt på sex har høg status.

Resultatet av dette veit vi for lite om, rett og slett fordi merksemda har vore større om kroppspresset mot kvinner. Men forskar Kethe Svantorp-Tveiten ved Noregs idrettshøgskule er éi av dei som har slått alarm:

«Det er en massiv underrapportering om gutter som lider av spiseforstyrrelser og overopptatthet av trening», sa ho til VG sist sommar.

For å ta eit døme på kor uinteressert helsevesenet har vore i menn og kroppspress: Det er berre ti år sidan «fråvær av menstruasjon» slutta å vere eit kriterium for å bli diagnostisert som anorektisk.

«Det er jo ikke rart at gutter ikke fikk diagnosen», kommenterte Svantorp-Tveiten tørt til VG.

Men i ei tid der gutane oftare fell utanfor både på skulen og i andre samanhengar, kan det kanskje kjennest som ein kompensasjon å jage etter utsjånaden til kvinnehataren og fascisten Andrew Tate, som er under etterforsking for menneskehandel i Romania.

Andrew Tate er eit ideal for millionar av unge menn. Kva slags verdiar representerer eigentleg han?

Og gjennom både redaktørstyrte og sosiale media – i tillegg til pornoen, sjølvsagt – får alle gutar og menn vite kva slags penis som gjeld.

«Mikro nedentil? Sjekk selv! Er du i tvil om du har mikropenis, eller om ’han der nede’ bare er i minste laget? Ekspertene forteller hvordan du kan sjekke hjemme – og avslører tabbene du må unngå.»

Slike saker har eg lese ein del av som førebuing til denne teksten. Dømet over er frå Dagbladet, men mange skriv om dette: Kanskje er penisen din så skeiv at det farleg? Kanskje har den endra farge – kan det vere eit symptom på noko? Og aller verst er altså frykta for å ha mikropenis.

Mikropenis, ja. Det er eigentleg ikkje noko anna enn at penisen er ein del mindre enn gjennomsnittet, men kan vere heilt frisk og funksjonell.

Likevel vil media påføre skuld og skam, og kastar seg inn i kampen om kuken. For kven skal definere kva som er ein heilt ok penis?

Det er positivt å trene. Men kor vippar det over?

Bloggaren Kristin Gjelsvik valde for to år sidan å slette ein podkastepisode der ho hadde gjort narr av ein påstått mikropenis hos ein tidlegare sexpartnar. Etter å ha blitt konfrontert med kor alvorleg slik latterleggjering kan vere, valde ho å orsake oppførselen.

Gjelsvik har status som ein av dei norske påverkarane med mest reflektert forhold til kropp, seksualitet og usunt press. Eg trur ikkje ein mann hadde hatt same status om han hadde harselert med vaginaen til ei kvinne han hadde hatt sex med.

Det er ikkje bra at kvinner gjennom hundrevis av år har blitt utsett for eit nedverdigande kroppspress, men det er bra at det har ført til ein tydeleg motreaksjon:

Feminismen og kvinnerørsla har gjeve kraftfull, organisert motstand mot usunne ideal presentert i media, reklame og overalt elles. Kven tek den jobben for oss menn?

Sjølv om kvinner flest merkar presset om korleis dei burde sett ut, opplever eg likevel at det finst ein sunnare samtale rundt dette: Om at kroppane på Instagram er retusjerte og at uoppnåelege ideal er påført kvinner av samfunnet rundt dei.

For menn trur eg dette er meir privat. Vi snakkar mindre om det, og dermed blir menn ståande åleine med skam og sjølvhat. Helsesystera frå mi skuletid har heldigvis skifta tittel til helsesjukepleiar, men framleis er det klart flest jenter som går dit. Slik burde det ikkje vere.

Når unge gutar dopar seg for å få idealkroppen og menn tek operasjonar for å forstørre penis, er vi på veg i gal retning.

Kampen mot dette bokstaveleg talt livsfarlege presset må førast på mange område, men det nyttar neppe å regulere pornobransjen eller stengje Tiktok.

Idrettsleiarar og treningsstudio har eit stort ansvar for kva ideal dei presenterer, og dei treng kunnskap om symptom på eteforstyrringar og andre problem.

Helsevesenet treng meir kunnskap om kroppspresset menn opplever, og det hadde truleg vore til hjelp om fleire menn blei helsesjukepleiarar ute på skulane.

Og alle, inkludert vi i media, bør våge ein meir ærleg og fordomsfri samtale om korleis vi eigentleg snakkar om menns kropp og seksualitet.

Den samtalen bør helst starte med noko anna enn å le av alle som ikkje lever opp til idealet.

Så til Evy: Du må skjerpe deg.