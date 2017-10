I fire år fikk KrF mye gjennomslag, men lite skryt. Nå vil de heller ha mindre gjennomslag

Knut Arild Hareide er bitter for at regjeringen innførte personlige bilskilt uten at KrF fikk æren for det. Selv om det var en KrF-representant som fremmet forslaget, var det statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) som frontet saken i media.

I Dagbladet trekker partilederen frem bilskiltene som et eksempel på KrFs borgerlige problem. De fikk masse gjennomslag som samarbeidsparti, men det var Høyre og Frp som fikk sole seg i glansen. Dette har Hareide helt rett i. Det neste skrittet i resonnementet hans gir derimot lite mening.

Hans konklusjon er at partiet er bedre tjent med å være et fullt opposisjonsparti. Ikke samarbeidsparti, som sikret ham gjennomslag. Ikke regjeringsparti, som ville sikret ham ære.

I stedet velger han en opposisjonstilværelse som vil gjøre det vanskeligere å få resultater.

At regjeringspartiene har fått æren for politikken, er helt naturlig. Etter at Stortinget har vedtatt noe, er det regjeringen som skal gjennomføre politikken. Derfor er det statsråder som åpner nye broer, tunneler og studentboliger.

I fire år var dette frustrerende for KrF og Venstre. De ble irriterte på Høyre- og Frp-politikere som «stjal» sakene deres, selv om regjeringen prøvde å være imøtekommende og inviterte alle til pressekonferanser, også når det egentlig ikke var naturlig.

Men det vil uansett være sånn at statsråder klipper snorer, ikke stortingsrepresentanter.

Hvis KrF ønsket både å få gjennomslag og å få æren for dem, burde de gått i regjering.

Eller for å si det med en fotballmetafor: Hareide var venstrebacken som aldri fikk skryt for de gode pasningene, bare kjeft for målene de slapp inn. Han får tilbud om spille spiss, men tør ikke. Derfor vil han heller sitte på benken, der ingen kan mene noe om ham.