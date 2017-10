Bergens eneste Snøhetta-bygg bør bli en tenketank for hele kulturlivet.

Stor dag i Bergen i dag. Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), den tidligere Kunsthøgskolen i Bergen, har offisiell innflyttingsfest i det som trolig er Bergens feteste bygg akkurat nå.

Arkitektene i Snøhetta har designet et kulturmoderskip som oser av selvtillit og appetitt på fremtiden.

Huset er et flott symbol og bør være en inspirerende arbeidsplass, men skal selvfølgelig ikke være noe hvilehjem. Det er en grunn til at hele frontfasaden er dominert av et enormt vindu mot Bergen, Norge og resten av verden.

Et viktig formål ved bygget har vært å samle alle kunstutdanningene i Bergen på ett sted. Tidligere har de vært spredd på seks-syv forskjellige adresser. Kunstutdanningen har dermed fremstått som litt bortgjemt. Ikke rart nybygget er innhyllet i en eufori som sjelden omgir bergenske byggeprosjekter.

Det er kanskje derfor den nye fakultetsledelsen har valgt seg følgende hårete mål: «Vi skal være en premissleverandør for den internasjonalt orienterte kulturbyen Bergen».

Ambisjonen er svær og nydelig, og pisker opp forventninger til åpenhet og nyskaping.

Det er i den ånden KMD gir ut den gedigne boken «245 år – Kunst- og designutdanningen i Bergen» ved nyåpningen. Boken er en flott form- og fargesterk oppsummering av kunstutdanningen i Bergen, som har røtter helt tilbake til 1772, da «Det harmoniske akademi» ble opprettet her i byen.

Boken er fylt til randen med kunst, naturligvis. Men like interessant er rekken av essays skrevet av tidligere elever, professorer og aktører. Noen av dem viser hvor sterke rivninger kunstutdanningen og kunstfeltet har vært utsatt for gjennom årene.

I en tid da mange driver og begraver den politiske kunsten, er det spesielt interessant å lese Lars Vilks essay.

I dag er han kanskje mest kjent for å ha tegnet en karikatur av profeten Muhammed som hund i en rundkjøring, som ble publisert i den svenske avisen Nerikes Allehanda i 2007. Tegningen førte til at Vilks ble truet på livet. Blant annet utlyste al Qaida dusør for drap på kunstneren.

Det færre snakker om, er at Vilks var professor ved Vestlandets Kunstakademi og Kunsthøgskolen i Bergen (KHIB) fra 1994 til 2003. Han kom til Bergen med klare oppfatninger om gamle kunsttradisjoner og samtidskunst. Stilen og påståeligheten hans skapte ufred det fremdeles går gjetord om.

«Det var en utbredt oppfatning at studentene skulle beskyttes mot aktuelle trender, og konsentrere seg om det man oppfattet som kunstens grunnleggende forutsetninger», skriver han. Og gir uttrykk for at kunstutdanningen i Bergen var noe tilbakeskuende, for å si det forsiktig.

I det påfølgende kapittelet gir tidligere professor II ved samme skole, Jorunn Veiteberg, et slags tilsvar. Der beskriver hun hvor krevende det kunne være å representere de «tradisjonelle» kunstartene under en radikal villstyring som Vilks.

«Eit hovudproblem ved analysen hans var at kunsthandverkarane vart handsama som ei einsarta gruppe med eit statisk kunstomgrep», skriver hun.

Det fine med begge essayene, er at de beskriver hvordan slike konflikter kan føre til større rom for mangfold og raushet på sikt.

Tekstene i jubileumsboken viser at kunstfeltet noen ganger er like arrogant, lettkrenket og konservativt som resten av verden, og dermed en god avspeiling av samfunnet kunsten fungerer i.

Det er derfor ikke automatikk i at kunstfakultetets ambisjon om å være «premissleverandør for den internasjonalt orienterte kulturbyen Bergen» blir lett mach.

Tvert imot, det blir knallhardt arbeid, og forhåpentlig debatter som strekker seg langt utenfor Møllendal.

Kunst er politikk, og politikk er kunst. Forsøk på å late som noe annet, er nokså naivt.

I bokens forord leverer professor og tidligere rektor Gerd Tinglum et realt spark mot «en kultur der «kunnskap i stigende grad skal gjøres målbar, og hvor kunst og design instrumentaliseres eller reduseres til ornamentikk», som hun formulerer det.

Dette kan ikke tolkes som annet enn sviende kritikk av de siste årenes kulturpolitiske ledelse, og kulturminister Linda Hofstad Hellelands (H) repeterende høysang til markedet.

Tinglum mener kunst- og designutdanning er helt sentralt for den demokratiske meningsutvekslingen, og for fremtiden. Lett å være enig her.

I dette landet brukes det altfor mye tid og krefter på hva som er god eller dårlig kunst, og om den i stor nok grad kan forsvare offentlig pengebruk. Som om det til enhver tid bare finnes ett eneste kunstsyn og én formidlingsmåte som er rett og riktig.

Kunstdebatt er til en viss grad viktig og underholdende, men ikke når den vipper over i det autoritære.

Vi kan ikke holde på sånn. Jubileumsboken til kunstutdanningene i Bergen er en flott gjennomgang av takhøyden, rausheten og rivningene som har foregått i kunstfeltet gjennom tidene, og hvor viktig de har vært for å drive kunst og formidling videre.

Moderskipet i Møllendal, med alle de internasjonale ambisjonene, bør inspirere kulturbyen Bergen til å bli større enn seg selv. Mye større.