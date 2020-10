Kos med kvadratmeter

Asbjørn Kristoffersen

Foto: Ørjan Deisz

No kan gamlingar kosa seg med å kalkulera kvadratmeterprisar igjen. Ikkje fordi dei skal flytta på gamleheim. Berre for å rekna ut kor stor formue dei sit på, under slumreteppet i stresslessen. Stigande prisar på bustadmarknaden er ostepop for dei som hoppa på karusellen før Willoch sleppte finansmaktene fri først på åttitalet. Kjusa oss, dokkar!

Gamlingar fekk husbanken og inflasjonen og olja og skattefråtrekka og arven etter sparsame foreldre på si side. Somme fall av lasset i marknadens bølgjedalar. Andre kom seg aldri med oppå karusellen. Men dei aller fleste pensjonistar har klamra seg fast i statens og bankanes skjørtekantar så lenge at dei no får del i millionjakta. Di høgare koronaprisar, di meir heimekos og ostepop.

Ingen synest synd på gamlingar som ser nullrentene eta opp sparepengane i madrassen. Dei har berre kvadratmetrane sine å trøysta seg med. Men gamlingar skal visst synast synd på ungdommane. Dei som ikkje har fått med seg husbanken og inflasjonen og skattefråtrekka og olja og sparsame foreldre og besteforeldre. Dei som voks opp på ostepop.

Besteforeldre kan godt synast synd på barnebarn som ikkje kjem seg inn på bustadmarknaden. Men gamlingar har gjerne nok med sine eigne seniorlån og rammelån. Dei kan ha nok med å eta opp sine eigne bustader før dei blir varig utmelde or Facebook.

Shop til you drop, sa dei mest hardbalne pensjonistane i jappetida på åttitalet. Det krev si kvinne og sin mann og sin ikkje-binære person å svi plastkorta i så nøye utrekna tempo. Mange pensjonistar kjem ikkje lenger enn til kvadratmeterkosen. Men bankane har for lengst lokka gamlingar ut på dansegolvet. Så lenge musikken spelar, kan det dansast.

Seniorlån og rammelån held hjula i gang. Utan pensjonistar stansar Noreg.

Dei som har vakse opp på ostepop, får sørgja for seg sjølve.