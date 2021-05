Det er så lett å kjøpe noko nytt. Kvifor er det så vanskeleg å la det leve lenge?

Om du er som meg, har du brukt nokre av dei mange ledige timane under pandemien til å sjå litt ekstra etter i skuffer og skåp.

Til vanleg har vi liksom ikkje tid til den ryddesjauen, men det siste året verkar det som heile Noreg har hatt kollektiv kjellardugnad.

Kanskje gjenoppdaga du dei fine vinterskoa det eigentleg berre er å byte sole på. Eller den drillen som var så innmari god, men der leidninga er litt slarkete. Eller olabuksa med det vesle holet. Eller lesebrettet med knust skjerm.

For min del har det vore interessant å orientere meg rundt i byen for å få ordna dei tinga eg ikkje sjølv kan reparere. Men vi må gjere det enklare og billegare å la ting leve lenge.

På fint er det dette som heiter «sirkulærøkonomi». Men for dei fleste av oss handlar det om å lappa genseren eller sende dei gamle skjortene til bruktbutikk når dei er blitt for små.

Gjenbruk kan ikkje berre vere for ihuga miljønerdar, gjerrige sunnmøringar og standhaftige bestemødrer. Det må bli så lett å la tinga våre leve lenge, at kven som helst vil gjere det – og gjerne av pur eigeninteresse.

Når vi først har kjøpt noko, er det best om det varer. Så kan vi bruke tid på noko anna enn å fylle huset med ting. Men der du kan kjøpe ein ny ryggsekk på nokre minutt, er det ein heil prosess å finne ut korleis du kan reparere den du har.

Miljørørsla og fleire parti jobbar for å kutte momsen på reparasjon av klede og ulike typar utstyr. Det er ein god idé. Det bør definitivt løne seg å ta vare på dei tinga du har.

Men det er langt frå nok. Skomakarar og skreddarar opererer framleis med handskrivne papirlappar som fortel når du kan hente tinga dine. Litt for ofte har eg måtta snu i døra: Nei, det dynetrekket var visst ikkje ferdig likevel. Kom tilbake neste veke.

For mange nordmenn er tid eit vel så knapt gode som den hundrelappen det kostar å lappe ei bukse. Det må bli enklare å levere og hente tinga sine.

Det er store miljøvinstar å hente om vi kan la ting leve lengre. Staten bør sjå på om det er noko vi kan gjere for å modernisere den sektoren. Kva med eit bransjeprogram hos Innovasjon Noreg?

Offentleg sektor kan bidra sjølv også. Kva med at alle bibliotek får utlånssentralar for verktøy, sånn at litt færre av oss kjøper det slagboret vi bruker kvart tiande år. Både Trondheim og Oslo har dette i dag.

I Bergen driv Kirkens Bymisjon ein glimrande sykkelverkstad. Hos Pedalen får du fiksa sykkelen din, og sjappa gjev samstundes kjærkomne arbeidsplassar for folk i arbeidspraksis. Kunne vi fått meir av dette?

I tillegg bør vi forenkle lovverket rundt brukthandel. Nyleg kunne Framtida melde at kommersielle bruktbutikkar ikkje får ta imot klede frå personar under 18 år, og at det er eit omfattande krav til protokollføring for kvart plagg.

Dei skreiv om den vesle bruktbutikken Upscale på Sandane i Nordfjord. Ti tusen plagg skal kvart år bli registrert med dato, produktskildring, vekt, storleik og mengd. I praksis er det ei umogeleg oppgåve, særleg når ideelle butikkar (som Fretex) slepp unna kravet.

Utgangspunktet er at det skal eksistere ei sikring mot heleri. Men det må då vere mogeleg å skilje mellom sølvtøy og dongerijakker i dette regelverket.

På same måte verkar det merkeleg at ungdom må ha med seg ein vaksen for å få levere klede til ein kommersiell bruktbutikk. Dette landet har framleis ein jobb å gjere for å rydde opp i all verdas dusteforbod.

Tidlegare i vår røysta Stortinget over ei lang rekke framlegg frå opposisjonen på dette området. Framlegga frå MDG om å kutte nullmomsen, registreringsreglane og attenårsgrensa fall.

Det same gjorde framlegg frå Senterpartiet om å gjere det lettare å gjenbruke statens eigendelar, som møblar og inventar.

Senterpartiet ville også ha eit forbod mot produkt med planlagt forelding, men heller ikkje det fekk fleirtal. Men kvifor skal vi eigentleg ha skrivarar som går i stykke etter nokre år fordi produsenten vil selje oss nye?

Dei ville også premiere produkt som varer lenge, til dømes gjennom å endre på reklamasjonsretten. Nokre produkt er konstruert for å vare kortare enn dei kunne. Glødepærer og nylonstrømper er to klassiske døme.

Sjølv om framlegga ikkje fekk fleirtal, er dette likevel ei positiv utvikling. I dag er gjenbruk og reparasjon ei privatsak, der entusiastar prøver å etablere ulike ordningar som skal lappe på problemet.

Men skal vi få fart på sakene, må vi politisere problemet. Staten må gjere reparasjon til den enklaste løysinga.

Inntil det kjem på plass, er det likevel éin ting som gjer at gjenbruk slår nykjøp: Gleda over at noko du var glad i, viser seg å kunne leve litt lengre.