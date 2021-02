Høygaflene kommer

For andre gang i år viser subkulturer på internett at de er i stand til å virkelig rokke ved amerikanske institusjoner. Denne gangen har de i tillegg rett.

Anne Rokkan Kommentator

Flere aksjer på Wall Street drives kraftig opp av aksjoner fra forumsplattformen Reddit. Foto: Carlo Allegri / Reuters / NTB

Mange amerikanere, spesielt unge, har lenge følt på et gryende raseri.

Banker og bedrifter fikk store krisepakker av myndighetene etter finanskrisen i 2008, mens mange av dem som mistet hjemmene sine, fortsatt står uten.

Økende ulikhet og fattigdom har gjort at mange amerikanere retter sin vrede mot finanseliten.

På tampen av fjoråret begynte noe å skje.

Flere millioner brukere av chatterommet Wallstreetbets, som er en del av forumsplattformen Reddit, begynte å egge hverandre opp.

Folk som ikke kjenner hverandre annet enn gjennom merkelige brukernavn og snever intern humor, slo seg sammen om å investere i én konkret aksje.

Motivasjonen var ikke bare å tjene penger, men å lære finanssystemet i USA en lekse.

Det eneste de trengte å gjøre, var å følge finansverdenens egne spilleregler.

Det er spillselskapet Gamestop som er blitt finansdramatikkens kjerne. Selskapet har lenge vært i hardt vær, og måttet legge ned flere hundre butikker – inkludert sine 27 norske.

En rekke store hedgefond i USA har derfor sett muligheten i å investere i Gamestop-aksjens fallende pris, og har veddet store penger på at den skal videre ned – såkalt shorting.

Fakta Shorting av aksjer Folk flest investerer i aksjer de tror kommer til å gå bra i fremtiden, slik at man kan selge til en dyrere pris enn man solgte for. Men dersom man tror at et selskap skal gjøre det dårligere i fremtiden, slik at aksjene tvert imot blir billigere, kan man gjennomføre en såkalt «short». I praksis begynner man da med å låne en aksje av noen som eier den. Deretter selger man den lånte aksjen videre, la oss si du får 10 kroner for den. Så går det, som du forventet, dårligere med aksjen. Du kjøper den da tilbake, men nå er prisen bare 5 kroner. Du leverer så aksjen tilbake til dens eier, takker for lånet, og har tjent 5 kroner i mellomlegg. Det verste som kan skje etter at du har shortet en aksje, er altså at prisen begynner å stige. Les mer

Da medlemmer i Wallstreetbets oppdaget dette, begynte de å oppmuntre hverandre til å handle. Og som forventet når en vare plutselig etterspørres i mengder, begynte prisen å stige.

Prisen på en Gamestop-aksje har steget fra 17,25 til 325 dollar siden nyttår (i skrivende stund, før den amerikanske børsen åpner mandag ettermiddag). Bare i forrige uke steg den med 400 prosent.

I samme tidsrom har antall brukere på Wallstreetbets vokst fra 1,8 til 4,5 millioner.

For hedgefondene som har veddet på at prisen skulle ned, er dette helt krise. Nå må de enten ha is i magen og satse på at det hele er en boble som vil sprekke, eller gi etter og kjøpe aksjen tilbake, til veldig mye høyere pris.

Fondet Melvin Capital er allerede halvert etter å ha tapt 8 milliarder dollar.

Totalt anslås shorternes tap å være på rundt 20 milliarder dollar så langt.

En av dem som vier sin sympati til hedgefondene, er den norske investoren Jan Petter Sissener.

– Det er hedgefond som har hatt det helt forferdelig på grunn av dette, uttaler han til Nettavisen.

Videre kaller han amatørinvestorene for «en liten mafia».

Problemet til Sissener, og alle andre som måtte mene at det er noe uetisk ved Gamestop-aksjonen, er at den simpelthen spiller på markedets egne regler.

Profesjonelle aktører har alltid dyttet det faktum at «markedet rår» foran seg, og med den beste samvittighet tatt imot egne gevinster.

Sissener, og alle andre som har betydelige ressurser i børsmarkedene, er dessuten til stadighet ute og anbefaler kjøp og salg selv.

De vet utmerket godt at det å skape positiv oppmerksomhet om en investering, kan få andre til å gjøre den samme – og dermed øke egen sannsynlighet for å lykkes.

At de fleste ikke har et par millioner trofaste følgere på Reddit som faktisk gjør som de sier, får være deres eget problem.

Wallstreetbets utnytter simpelthen mulighetene som er både skapt og rendyrket av folk som Sissener. De burde bøye seg i støvet.

Å shorte aksjer er på sin side også en helt vanlig finansstrategi. For mange hedgefond handler det om å begrense risiko for investorene sine.

Det må være en ærlig sak å vedde på at en aksje faller i verdi, selv om mange opplever det som uetisk å tjene penger på at folk for eksempel mister jobben.

Men slik er altså markedet. Det er ikke forbudt å sette penger på at Brann taper, selv om man håper de vinner. Å vedde på tap kan være en måte å minimere skuffelsen på.

Dette er andre gang i år at en bevegelse fra internett angriper en amerikansk institusjon.

6. januar i år brukte Donald Trumps støttespillere nettforumer i forkant av stormingen av Kongressen.

Disse var motivert av en løgn om valgjuks, og blir rettmessig straffeforfulgt.

I angrepet mot Wall Street, er det derimot Wall Streets egne regler som følges. Angrepet er ikkevoldelig, og kan i beste fall ende opp med å finansiere et par studielån.

Aktivistene har nå utvidet fra Gamestop, og er i ferd med å tvinge prisen på en rekke andre aksjer, og mineralprisen for sølv, kraftig opp.

Jan Petter Sissener må muligens venne seg til å synes synd på hedgefondene.

Her er det nemlig noen flere som har lært seg hvordan spillet fungerer.