Desse tre sakene testar klima- og omfordelingspartiet SV

Partiet viste mot i den eine saka. Men berre fordi skattenivået er til for å hevast i SVs auge.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

SV-leiar Audun Lysbakken på landsmøtet i helga. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det er ikkje lett å vere eit parti på venstresida – som vil kutte klimautslepp, bevare miljøet og redusere forskjellar mellom folk.

Mange utsleppskutt står nemleg i strid med både naturvern og omfordeling.

Tre av sakene på helgas SV-landsmøtet viser den spagaten partiet står i.

Lite har illustrert konflikten mellom klima og miljø betre enn vindkraftstriden i Noreg. Folk har gått mann av huse for å kjøpe elbil, men demonstrerer mot meir fornybar kraft.

Denne virvelvinden av ein debatt stod òg sentralt på helgas SV-landsmøte. Som fleire andre parti, landa SV på eit standpunkt som utset problemet.

Dei lyftar nemleg fram havvind, som i stor skala ligg eit stykke fram i tid. På land vil SV berre ha «småskala vindkraft» i allereie industrialiserte område.

Her vann naturvernet.

Denne prioriteringa av miljøvern står ikkje like tydeleg på andre område. «Elles vil eg bygge Nord-Noreg-bana» vart eit slags gjennomgåande mantra på landsmøtet.

Saka var ikkje ei konflikt på landsmøtet. Tvert imot er det ei sak som ser ut til å samle partiet. SV var òg blant partia som tvang gjennom eit intensjonsvedtak om å bygge bana i Stortinget i førre veke.

I teorien kuttar ein heilt ny jernbanetrasé utslepp frå flyreiser i byte mot store naturinngrep på bakken. Men den dagen Nord-Noreg-bana eventuelt står ferdig, må me vere i mål med klimakutta for lengst.

Det vil ta fleire tiår før klimautsleppa i byggefasen er henta inn igjen.

Då er ikkje bana eit klimatiltak, uavhengig kor mange som kuttar flyet for å ta toget gjennom det lange landet. Då står det berre igjen store miljøinngrep, som blant anna sametingspresidenten åtvarar mot.

Reindrifta er avhengig av denne naturen.

Det som SV får til å høyrast ut som ein siger for klimaet, er ikkje det. Bana står igjen som eit distriktstiltak, som sikkert er viktig å ha i ein valkamp der òg SV vil kjempe mot sentraliseringa.

Klimaet vann derimot den neste øvinga.

SV-landsmøtet gjekk nemleg inn for å fjerne unntaka til CO 2 -avgifta. Det vil bety høgare avgifter på bensin og diesel framover.

CO 2 -avgifta skal nemleg stige jamt og trutt framover, for å gjere utslepp dyrare og dyrare. Avgifta er eit viktig bidrag til omstilling og utsleppskutt. Men den er ikkje omfordelande.

For sjølv om dei aller rikaste forureinar mest i Noreg, er det ikkje nok rike å ta av, til at deira kutt vil vere nok. Og avgifter på forbruk råkar ofte mest dei som har minst.

SV har tidlegare gått inn for ein «grøn folkebonus», der ein deler ut inntekter frå ei høgare CO 2 -avgift til folk som tener mindre enn 500.000 kroner.

Det blir ikkje lett for SV å få gjennomslag for klimaavgifta si i møte med Arbeidarpartiet og Senterpartiet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB (Arkiv)

Den store testen for SV var ikkje å vedta ei unntaksfri CO₂-avgift, følgd av skatteauke og tilbakebetaling. For det er ikkje nytt at SV meiner at skattane er til for å hevast.

Problemet blir å omsetje det i vedteken politikk, dersom dei raudgrøne partia vinn valet til hausten.

Både Arbeidarpartiet og Senterpartiet har leitt etter unntak til CO₂-avgifta, for å kompensere enkelte veljargrupper.

Då blir det ikkje lett for SV å få gjennomslag for både ei unntaksfri CO₂-avgift og ei så stor skatteauke.

Då kjem den reelle testen mellom omfordeling og klima.