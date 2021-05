Sommeren blir bra. Snart kan du stemme på Bergens Beste igjen.

Kåringen kan bli et hint om det fine som venter når koronaen ligger bak oss.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Daniel Rullekebab Pizzeria på Laksevåg ble kåret til Bergens beste tamedhjem-mat og kebab to år på rad. Her fra 2010, med BTs daværende prosjektleder Siv Sæveraas i midten med hjertet, sammen kebabkokkene Tuncay Yildiz, Gökan Bozkurt, Hahsin Taha og sjefen sjøl, Towfic Kadir. Foto: Paul S. Amundsen

BT drar nå i gang en ny runde med kåringen av «Bergens Beste».

Det er ti år siden forrige gang, og nå er det spesiell grunn til å invitere byfolk og lesere til å stemme frem de fineste aktørene og konseptene på flere samfunnsområder – fra idrett og handel, til kultur- og byliv.

Pandemien er 14 måneder gammel. Hadde Bergen vært pasient og gått til fastlegen sin i dag, hadde den antakelig fått resept på antidepressiver, og fått beskjed om å komme seg ut av sin egen kjeller for å få litt farge i kjakene.

Det er på tide å løfte begeistringen over bra folk og bedrifter som gjør landets nest største by til et godt sted å leve i og for.

Du har kanskje lagt merke til det allerede. Hjertene er tilbake, foreløpig på diskret annonseplass.

På BTs nett- og papirsider vil du se betydelig mer av de lillafargede hjertene i ukene og månedene som kommer.

Vinnerne skal kåres i disse kategoriene: butikk, barneopplevelse, bar, frisør, håndverker, underholdning, kebab, forening og restaurant.

I tillegg har mine kolleger opprettet den aktuelle kategorien «Bergens beste koronahelt». Her finnes det helt sikkert mange gode kandidater.

Utover sommeren vil du kunne nominere kandidater til hver kategori. Og så blir det avstemning, kåring og jubel i midten august, da vi forhåpentlig kan skåle oss ut av pandemiens sluttfaser.

For ti år siden ble disse hjertene et synlig symbol rundt omkring i byen, ettersom vinnerne ble kåret.

Hjertediplomet hang på veggene hos Twisted, som ble byens beste klesbutikk, og hos Bergens Taekwon-Do Klubb, som ble beste idrettslag.

Bergens beste badeplass ble Nordnes sjøbad, Bergens beste bergenser ble proffbokser Cecilia Brækhus, og Bergens beste band ble John Olav Nilsen & Gjengen.

Og Bergens beste tamedhjem-mat fikk du hos Daniel Rullekebab Pizzeria på Laksevåg.

Bokser Cecilia Brækhus ble Bergens beste bergenser i 2011. Foto: Bugge Mette / Bugge Mette

Det var stort engasjement den gangen. Leserne bidro med hele 4500 forslag til vinnere i 20 kategorier.

Over 61.000 stemmer kom inn totalt, og cirka 25.000 lesere fordelte sine stemmer på de 100 utvalgte i finalerunden.

Resultatet var også tankevekkende. Kåringen ble ikke først og fremst en maktdemonstrasjon for etablerte konsern eller organisasjoner med fjonge styrerom og fast plass på statsbudsjettet.

Den ble også en hyllest til småskalaaktører, til dem som tar de største sjansene og tøffeste karrierebeslutningene, og som utmerker seg med originalitet og skaperkraft.

De som kort sagt forsøker å få til noe særegent, som kan gjøre byen bedre for folk, fe, gamle, unge, studenter, innflyttere og gjester.

Kåringen ble heller ikke synlig preget av den litt konservative og tradisjonelle bergenspatriotismen.

Den fungerte i stedet som et optimistisk mønstring, som en bekreftelse på at Bergen er bra for dem som forsøker å holde sentrum levende og bydelene i ånde.

Slik ble kåringen også et symbol på forbrukermakt. Å håndheve den makten, er en øvelse vi nordmenn ikke er verdensmestre i. Vi er lite flinke til å klage på elendig service og dårlig karma ved diskene.

Jeg tror «Bergens Beste» ble et kjærkomment heiarop for småbutikker, gründere og frivillige slitere som først og fremst er opptatt av kvalitet og gode relasjoner – og å gjøre noe bra for fellesskapet.

Vinnerne var alle gode eksempler på hvordan man egentlig bør behandle gjester, kunder og tilreisende med respekt og åpne armer.

Pandemien har skapt en usikkerhet vi knapt har sett maken til, i uteliv, kulturliv, handelsliv, næringsliv og alt som skaper liv.

Det hadde vært fint om årets versjon av kåringen også blir en fin runde med applaus til dem som gjør Bergen til et bedre sted.

Så kan vi kanskje avslutte sommeren i en litt mer optimistisk toneart enn den småsure, kjipe, lange vinteren. Det har vi fortjent.