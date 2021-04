Etter 950 år må hedersmenn bak i køen

Tåpelig identitetspolitikk, eller klok byutvikling?

Anne Rokkan Kommentator

Stortingsrepresentant Peter Frølich har meninger om gatenavn i Bergen. Foto: Bård Bøe

Byrådet er i ferd med å vedta at nye gater i Bergen skal kalles opp etter kvinner de neste årene.

Eller som Dagbladet kaller det: «Sjokkvedtak i Bergen»!

Sylvi Listhaug (Frp) følger opp med en kommentar om «galskap og misforstått likestilling».

Her har byrådet truffet blink, med andre ord.

I 950 år gamle Bergen er 90 prosent av gatene med personnavn oppkalt etter menn. Bare 10 prosent hedrer en kvinne.

Derfor gikk bystyret allerede i 2018 inn for å prioritere historiske kvinner når gater i byen skal få nye navn.

Samtlige partier, med unntak av Frp, var rørende enige om at dette var en god avgjørelse. Det ble heller ikke omtalt som tåpelig symbolpolitikk, men en håndfast måte å forbedre omgivelsene våre på.

Byen, gatene, statuene og byrommet vårt er tungt preget av menn. Når man som ung jente ferdes i byen sin, får en inntrykk av at nesten alle som har betydd noe i denne byen, alle som har fortjent en utmerkelse og stått på for å gjøre byen vår til landets soleklart beste, har vært menn.

Både direkte og underbevisst gjør det at jenter og gutter undervurderer hvor betydningsfulle kvinner har vært i fortiden – og hvilke ambisjoner vi skal ha for oss selv i livet.

Det snakkes mye om viktigheten av rollemodeller for unge menn. Hvorfor skulle det være mindre viktig for kvinner?

Når byrådet i går gikk ut med at de tenker å vedta at hvert eneste nye gatenavn som skal kalles opp etter noen skal ha kvinnenavn, eksploderte det i sosiale medier og kommentarfelt.

Charlotte Spurkeland kaller byrådets forslag misforstått identitetspolitikk. Foto: Marita Aarekol

Til å kaste bensin på bålet, fikk de blant annet hjelp av Høyres Charlotte Spurkeland.

Hun, som var med på vedtaket om å prioritere kvinner i 2018, kaller det en «misforstått identitetspolitikk».

Visst er det forskjell på å ønske å prioritere kvinner, til å vedta at ingen menn skal slippe gjennom. Men om det først skal kalles identitetspolitikk, ja så må det nesten gjelde begge vedtakene.

Det er også uklart hva som blir den praktiske forskjellen.

De siste årene, fra 1992 til 2018, ble 20 nye gater oppkalt etter personer. Det er mindre enn én i året.

Hvor ofte kan denne ene være en mann, hvis kvinner skal prioriteres?

Selv dersom hver eneste oppkalling er etter en kvinne, vil vi være i år 2237 før det er likestilling i Bergens gater.

Det er klart at det finnes flust av verdige gatekandidater av begge kjønn.

Den folkekjære professoren Frank Aarebrot er av mange, til og med forslagets mor Kathrine Nødtvedt (MDG), trukket frem som en kandidat man ikke kan vende ryggen til.

Problemet er bare at mens en haug med anerkjente mannlige professorer og akademikere allerede har fått sine gater og smau, har et par hundre kvinner stått i kø – enkelte i like mange år.

Mary Ann Elisabeth Stephansen var landets første kvinnelige doktor i matematikk.

Er det nå egentlig så sikkert at Aarebrot fortjener plassen mer enn søstrene Elna og Gudrun Hagelin?

Eller bergenseren Mary Ann Elisabeth Stephansen, Norges første kvinnelige doktor i matematikk?

Eller den kurdisk-bergenske menneskerettighetsforkjemperen Shilan Shorsh, som døde i en brann i Fyllingsdalen i 2013?

For min del må Aarebrot gjerne få en gate, men er det egentlig i hans ånd å dytte han foran disse kvinnene i køen?

Spurkelands partifelle, Peter Frølich, sier til Nettavisen at ingen bergensere kjenner på dette som noe problem i hverdagen.

Han om det.

Men med det som premiss, kan man like gjerne snu spørsmålet: Hvis ingen bryr seg om dette, spiller det vel begrenset rolle om de neste årenes nye gatenavn blir kvinnelige?

I verste fall kan jo forslaget bare endres neste gang vi får et byrådsskifte.

Og for dem det faktisk gjelder mest, spiller det også begrenset rolle:

De er for lengst døde.