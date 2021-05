Noregs statsminister i 2025 kan heite Erna Solberg

Fire år i opposisjon og så ein ny valkamp som statsministerkandidat? Det er slett ikkje umogeleg.

Jens Kihl Kommentator

Erna Solberg står enormt sterkt som Høgre-leiar. Så sterkt at ho kan sikte seg inn mot 2025-valet? Foto: Berit Roald / NTB

Helgas Høgre-landsmøte kunne like gjerne ha heitt Erna Solberg-festivalen. I innlegg etter innlegg banka delegatane inn bodskapet til kvarandre om at folk må røyste Høgre for å sikre Solberg fire nye år som statsminister.

Om høgresida taper makta i valet til hausten, vil det vere brei semje i Høgre om at partileiaren ikkje har skulda.

Det er nok ei sanning det går an å diskutere:

Det er i stor grad Høgres reformiver som har skapt veksten til Senterpartiet. Dei mange reformene i offentleg sektor møter sterk motstand i delar av folket. Erna Solberg har stått bak dei, alle saman.

Men ho har greidd det ingen Høgre-leiar har greidd før henne: Samla heile borgarleg side. Styrt landet i åtte år samanhengande. Og attpåtil handtert ein pandemi og halde partiet høgt på målingane.

Ved kvart einaste landsmøte blir det spekulert i kven som skal overta for Erna Solberg som Høgre-leiar. Det blir skrive om korleis talenta florerer i partiet. Om Tina Bru, Torbjørn Røe Isaksen, Linda Hofstad Helleland, Mudassar Kapur og mange andre.

Erna Solberg blei samrøystes valt til ny Høgre-leiar i 2004. Det blei åtte år i opposisjon før ho kunne ta partiet inn i regjering. Foto: Morten Holm / NTB (arkiv)

Men det finst eit anna scenario òg: At Erna Solberg ikkje gjev seg.

Ved stortingsvalet i 2025 er Solberg 64 år. Det er berre småtteri mot folk som Joe Biden, som gjekk på som amerikansk president som 78-åring.

I Høgre blir det snakka om at dette kan skje. Det er ingen som veit sikkert, kanskje ikkje eingong Erna Solberg sjølv. Men kvifor ikkje?

Då Solberg i helga fekk spørsmål frå BT om kor vidt ho har det i seg å stille til val som statsministerkandidat i 2025, var svaret at «Ja, det har jeg». Først fire år i opposisjon, og så prøve seg på ein ny valsiger.

Og går det eigentleg an å sjå for seg Erna Solberg som noko anna enn politikar? Ho kom inn på Stortinget som 28-åring. Til hausten tek ho fatt på sitt 33. år som innvalt i nasjonalforsamlinga.

Om Solberg etter valet skulle ønskje seg eit internasjonalt verv, til dømes innanfor jenters rett til utdanning eller ei anna hjartesak, vil ho sannsynlegvis få permisjon frå Stortinget ut perioden.

I 2013 var Erna Solberg og Høgre valets store vinnar. Partiet gjekk fram nesten ti prosentpoeng. Foto: Håvard Bjelland (arkiv)

Men det er gode sjansar for at Erna Solberg synst det er meir gøy å sitje i ein stortingskomité enn å tusle rundt som ambassadør eller sjef for eitt eller anna internasjonalt kontor.

På landsmøtet tapte ho fleire saker. Solberg har tradisjonelt stått for ei konservativ line i mange familie- og verdispørsmål. Likevel er det interessant å sjå korleis Solberg handterer slike tap.

Då fleirtalet gjekk inn for å erstatte kontantstøtta med ei ventestøtte fram til barnehageplass, sa Solberg til NTB at «det å fjerne kontantstøtten er ikke høyt oppe på vår prioriteringsliste».

Partileiaren kan i praksis avlyse ferske landsmøtevedtak utan at nokon reagerer.

Erna Solberg har sett ein ny standard i partiet ved at Høgre frå no av må gå til val med ein openberr statsministerkandidat som leiar. Det lyste ikkje «statsminister» av Solberg dei fyrste åra ho var partileiar. Det gjorde det nok heller aldri av forgjengaren Jan Petersen.

Men no må Høgre stille med nokon som veljarane kan sjå for seg i landets mektigaste posisjon. Det er lett å sjå for seg olje- og energiminister og nestleiar Tina Bru eller forskingsminister Henrik Asheim som Høgre-leiarar, men kanskje ikkje like lett å tenkje på dei som statsministerkandidatar.

Det peikar meir i retning av kandidatar som finansminister og Høgre-nestleiar Jan Tore Sanner eller utanriksminister Ine Eriksen Søreide.

Men det peikar også på at Erna Solberg kan ta jobben sjølv.

Erna Solberg har i åtte år greidd å samarbeide med Siv Jensen som Frp-leiar. Med Sylvi Listhaug i leiarstolen kan det blir vanskelegare framover. Foto: Håvard Bjelland (arkiv)

På fleire felt kan det bli lettare å vere Høgre-leiar framover enn det har vore til no. Partiet er uvanleg sterkt samla om ei felles line. Høgre er det suverene samlingspunktet på borgarleg side. Og partiet ligg høgt på målingane.

På andre område vil det vere meir krevjande. Den pengebruken Erna Solberg har lagt opp til, vil sannsynlegvis ikkje vere mogeleg å halde fram med: I framtida vil det truleg ikkje gå an å kombinere skattekutt med vekst i offentleg sektor, ettersom inntektene frå petroleumsindustrien vil minke.

Erna Solberg har også hatt god draghjelp av at Siv Jensen verkeleg ønskte Frp inn i regjering. Det er lite som tyder på at Sylvi Listhaug har dei same ambisjonane. Og målingane er dystre for KrF og Venstre (men det kan sjølvsagt endre seg).

Om Erna Solberg derimot ikkje skulle vere interessert i ein ny periode, vil nok leiarskiftet i Høgre kunne kome ganske raskt etter valet – dersom ikkje Høgre mot alle odds vinn makta ein tredje gong.

Partiet vil nok unngå å hamne i same situasjon som Frp, der Listhaug no må bruke stortingsvalkampen på å bli varm i trøya som partileiar.

Uansett er det berre Erna Solberg som avgjer dette. Hennar posisjon i Høgre er no så sterk at ho får gjere akkurat som ho vil.