Frp har gjort seg avhengig av innvandring

Fem år med låge asyltal gjer denne valkampen ekstra vanskeleg for Frp.

Frp-leiar Sylvi Listhaug får ikkje draghjelp av innvandringa i år. Til det er det altfor få som kryssar grensa.

Nordmenn er meir positive til innvandring når innvandringa er låg. Det viser tala til Norsk medborgarpanel frå dei siste sju åra.

Det forklarer kvifor Framstegspartiet slit å få med seg veljarane på sin innvandringsmotstand i denne valkampen. Frp-leiar Sylvi Listhaugs beste sak er ikkje relevant for folk.

Til no i år har Noreg motteke 621 søknader om asyl. Det er ingenting. Koronapandemien speler sjølvsagt inn, men tala har vore låge i fleire år.

Grunnen til det, er flyktningkrisa som trefte Europa i 2015. Då søkte meir enn 30.000 menneske om vern i Noreg. Frå 2016 til 2020, var det om lag like mange som søkte asyl i Noreg som det var i 2014 åleine.

Då asylankomstane var på sitt høgste hausten 2015, stramma eit stort fleirtal på Stortinget inn regelverket. Innbyggarane vart meir skeptisk til innvandring – og Framstegspartiet flaug oppover på meiningsmålingane.

Og like lenge sidan er det Frp hadde eit skikkeleg byks på snittet av meiningsmålingane, som nettstaden Poll of polls publiserer.

No har det gått nokre år med låge asyltal og stramt regelverk. Befolkninga er klare til å opne opp att. Folk flest vil ha innvandring, men dei vil at den skal vere stabil. No er nordmenn om lag like positiv til innvandrarar som før krisa trefte Noreg.

Stadig fleire er òg for å mjuke opp regelverket, fordi dei meiner det er for vanskeleg å få asyl i Noreg. Det er ei solid nøtt for Framstegspartiet, for dei må håpe på fleire asylsøkjarar for å få støtte til nye innstrammingar.

Det er berre eit tidsspørsmål før innvandringa tar seg opp att etter pandemien. Det var nemleg ikkje fordi flyktningsituasjonen vart betre ute i verda at folk slutta å krysse grensa til Noreg. Me sperra dei ute.

I Afghanistan skjer det som måtte skje då USA og Nato trekte seg ut: Taliban har erobra by etter by, før hovudstaden Kabul fall søndag. Nabolanda førebur seg på store flyktningstraumar.

Innvandringskortet kjem nok tilbake, altså. Men oppgangen i 2015 var kortvarig. Frå oktober til desember 2015, steig Frp frå 12 til 18 prosent på snittet av meiningsmålingane.

I november 2016, om lag eit halvår etter at EU lukkast å stengje grensa til Tyrkia, var partiet tilbake på 13 prosent. Innvandringskortet er kortvarig, og i 2015 kom oppgangen for seint til å hjelpe partiet i valet.

Men dei dårlege nyheitene stoppar ikkje der.

Tala frå medborgarpanelet tyder nemleg på at innvandringskortet kjem til å bli svakare over tid. Unge er meir positive til innvandring enn eldre innbyggarar. Folk som bur i byar er meir positive til innvandring enn dei som bur utanfor byane.

Held desse haldningane over tid, vil det bli stadig færre som flokkar seg til Framstegspartiet dei gongane asyltala stig kraftig. Det bør uroe partistrategane.

Denne valkampen viser korleis partiet taklar å ikkje ha innvandringskortet på handa. Det ser ikkje bra ut.