En rettsstat for de rikeste?

Katrine Holter Førsteamanuensis i strafferett ved Politihøgskolen

Advokatforeningen har gått til streikeaksjon i protest mot lave satser. Under en liknende aksjon i 2017 fikk foreningen og dens generalsekretær Merete Smith støtte fra Abid Raja (V).

Dagens rettshjelpsordning er en dårlig vits. Selv uføretrygdede tjener for mye til å få gratis advokat.

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Knapt noe sted er forskjellene mellom rik og fattig større enn i domstolene.

Den som har god råd, kan ansette advokater fra et forretningsfirma på Aker Brygge til 5000–6000 kroner pr. time og få sine rettigheter håndhevet.

For den som har lav til middels inntekt, er det derimot stor avstand fra det å ha rett, til det å også få rett.

Som Høyesterett skrev i en avgjørelse fra i fjor, er fri rettshjelp som regel ikke et alternativ. Selv uføretrygdede tjener i dag for mye til å få gratis advokathjelp, med sin årlige inntekt på 263 870 kroner. På lederplass har Dagbladet beskrevet rettshjelpsordningen som «en mørk komedie».

Les også Advokater til streik mot lave salærsatser

Etter NAV-skandalen skulle man tro at flere politikere ville engasjere seg mer for rettssikkerheten til den lille mann og kvinne.

Av dem som ble uriktig dømt til fengsel, fikk flere ikke engang oppnevnt forsvarer. For de øvrige var retten til advokatbistand uansett begrenset av en fastprisordning på fire til åtte timers arbeid.

Fastprisen skal dekke alt av forberedelser, tiden i retten og arbeidet med å skrive anke i etterkant.

Med andre ord: Staten drar deg for retten med anklager om at du har gjort noe straffbart, men er ikke villig til å betale for forsvarlig advokatbistand.

«Smålig» er et ord som kan benyttes om dette.

Katrine Holter er strafferettsforsker og førsteamanuensis ved Politihøgskolen. Hun har også jobbet som forsvarer.

At retten til betalt forsvarer er svært begrenset i mindre straffesaker, ble påpekt i granskningen av NAV-saken. Kanskje var det naivt å tenke at en slik erkjennelse fra en offentlig granskning skulle gi grobunn for et politisk engasjement for rettsstaten.

I fjor etterlyste Advokatforeningen en tydeligere rettsstatspolitikk og en rettsstatsmelding for å evaluere hvordan rettsstaten i dag fungerer. Forslaget vant lite gehør. Og stemmene blant politikere som kjemper for din og min rettssikkerhet, har – med noen hederlige unntak – glimret med sitt fravær.

Les også BT mener: Fri rettshjelp som sosial støtteordning er en illusjon

Mange engasjerte forsvarere gir likevel god bistand til sine klienter ved å jobbe mer enn det fastprisene dekker. Men det finnes grenser for hvor mye fritid private næringsdrivende skal ofre for å holde rettsstatshjulene i gang.

Flere erfarne advokater bytter beite til det mer lukrative private markedet, eller til bedre betalte stillinger i det offentlige, med regulert arbeidstid og rett til avspasering.

Advokater som jobber med straffesaker, barnevernssaker, foreldretvister, tvangsinnleggelser i psykiatrien osv., får sine inntekter regulert over statsbudsjettet i posten for offentlig salær.

I dag er satsen på 1085 kroner timen. Dette er ikke lønn slik mange tror, men næringsinntekt som skal dekke alle driftsutgiftene til et advokatkontor.

Leder i Advokatforeningen Jon Wessel-Aas mener regjeringen ikke har tat inn over seg hvor underfinansiert rettshjelpsordningen er.

Salærsatsen har vært underregulert i to tiår. I løpet av denne perioden har driftskostnadene doblet seg, mens satsen reelt sett er halvert.

Til sammenlikning finner staten det nødvendig å betale sine egne advokater minst 1580 kroner i timen når staten blir saksøkt av borgeren. Slik forsterkes det allerede skjeve maktforholdet mellom borger og stat, stikk i strid med rettsstatsprinsippet om equality of arms.

Advokatforeningen har lenge ropt varsku. Advokatkontorer sliter med å få butikken til å gå rundt dersom de bare tar saker på offentlig sats.

Slike saker blir fort rene tapsprosjekt. Til syvende og sist går dette ut over rettssikkerheten til dem som har lite fra før.

Samtidig som staten leier inn noen av landets dyreste advokater til å rydde opp i de folkevalgtes eget rot med pendlerboliger, legges det nå opp til en ytterligere svekkelse av rettshjelpsordningen.

Solberg-regjeringen foreslo ingen økning av salærsatsen i statsbudsjettet. Støre-regjeringen har så langt foreslått en økning på 22 kroner. Begge deler innebærer en realøkonomisk nedgang i rettshjelpssatsen.

I tillegg er det foreslått kutt i overføringene til de frivillige, studentdrevne rettshjelpstiltakene.

Den avtroppende regjeringen la riktignok inn et forslag om en mager utvidelse av ordningen for fri rettshjelp. Dette vil gi uføretrygdede tilgang til ordningen. Men gleden varer ikke lenge. Allerede til våren faller uføre igjen utenfor når folketrygdens grunnbeløp blir justert.

Les også Katrine Holter: «Vi vet hvem den skyldige er, vi kan bare ikke bevise det!»

Advokatene har svart regjeringen med streik i Høyesterett. De krever en bærekraftig salærsats som de mener ligger på 1560 kroner i timen, forhandlingsrett om rettshjelpssatsen og full reisegodtgjørelse.

Det er verdt å merke seg at streiken får støtte fra blant andre Domstolsadministrasjonen, Dommerforeningen, Juristforbundet, Legeforeningen, Psykologforeningen og på lederplass i flere mediehus. Sorenskriver i Oslo tingrett, Yngve Svendsen, uttrykker bekymring for en utvikling der bare den som har god råd vil kunne få hjelp av flinke advokater.

Rettsstaten trenger politikere som bryr seg om den. Borgerne trenger folkevalgte som kjemper for deres rettigheter. Samfunnet trenger likhet for loven.

Vi har ikke en ordentlig rettsstat om ikke den inkluderer alle, sa Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas, tidligere i år.

Rettssikkerhet koster penger. Det er det verdt å betale for.

Katrine Holter har tidligere jobbet som forsvarer i Advokatfirmaet Sulland.