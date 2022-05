Peppermøen er tilbake

Veldig mange lever i ufrivillig partnerløshet, med påfølgende barnløshet. Vi trenger en dialog om fenomenet som ikke isolerer dem det handler om.

Anne Rokkan Kommentator

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

En natt for noen år siden legger en kvinne ut et sårt innlegg på en feministisk Facebook-gruppe. Hun har nylig blitt skilt, og åpner seg om sin store frykt i den nye situasjonen:

«Tenk om jeg må være alene resten av livet! Vær så snill, dere som har funnet den rette, gi meg noen solskinnshistorier!»

Kommentarfeltene fylles med hjerter og styrkeklemmer.

For den svenske forfatteren Malin Lindroth melder sinnet seg. Hun er femtito år gammel, og det hun selv kaller ufrivillig partnerløs. Det har hun vært nesten hele livet.

«Hvor er min trigger-warning, som denne gruppen ellers er så opptatt av?»

«Jeg lever åpenbart et liv i det som er denne kvinnens verste mareritt.»

Lindroth har siden skrevet boken «Peppermø», som i 2020 kom ut på norsk. Her gjør hun seg grundige refleksjoner om sin single situasjon.

Hva er det med henne? Hun er både venner med, ligger med og forelsker seg i menn. De forelsker seg bare aldri i henne.

Selv om de fleste klarer seg fint på egen hånd og setter pris på frihet i livet, melder det seg for de fleste en lengsel etter noe mer.

Kjærlighet, selskap, samarbeid og bekreftelse. Et partnerskap er for de fleste også en forutsetning for et av våre mest eksistensielle behov: muligheten til å få barn.

Ufrivillig barnløshet kommer ikke bare av biologiske og medisinske årsaker.

For kvinner kan situasjonen bli ekstra kinkig. Der menn kan få barn omtrent hele livet, har kvinner et langt snevrere mulighetsvindu. Det er de smertelig klar over.

I slutten av april skrev sexolog Bente Træen en tekst i BT om det å være singel.

«Det er en myte at folk i parforhold er lykkeligere enn single.»

Træen viste til egen forskning på feltet, og særlig et spesielt funn: Kvinner som er over 60 er mer tilfredse som single enn kvinner under 45.

Årsaken? Når 45-årsalderen er passert, må de fleste gi opp drømmen om å få barn. Erkjennelsen og aksepten gjør at kvinner samtidig blir mer tilfredse med å være singel.

De settes fri av å gi opp, altså. En deprimerende trøst, men for noen den eneste.

Tolv prosent av kvinner i aldersgruppen mellom 30 til 44 år er singel og uten barn. Antallet har mer enn doblet seg på en generasjon.

For menn er situasjonen enda verre. Der er omtrent en fjerdedel i samme aldersgruppe enslige og uten barn.

SSB anslår at det finnes 1,4 millioner single i Norge. De fleste vil finne en partner, men ikke alle.

Barnløshet som følge av biologiske faktorer kan forståelig nok medføre en enorm sorg. De ufrivillig partnerløse bærer i tillegg på en særegen følelse av skam og stress.

Hvorfor blir man ikke valgt? Hvorfor finner man ikke den rette? Skal man bare finne seg noen å få barn med, uavhengig av forelskelse og attraksjon? Eller kanskje alene?

Malin Lindroth beskriver hvordan venner hun ville snakke om ensomheten med, vegret seg for å akseptere ordbruken.

Det er da mange som velger å leve alene, sier de. Som velger selvutvikling og frihet? Men Lindroth beskriver peppermøen som en kontrast til den opprørske, som frivillig bryter med tradisjonelle familieroller.

«Jeg ville ikke ned i skammens mudder, men jeg kunne heller ikke gå med på beskrivelsen av alenelivet som et livsstilsvalg.»

Det er lett å forstå hvorfor dette er et kinkig samtaleemne i middagsselskaper. Hvordan skal man spørre om andres ensomhet og lengsler, uten å risikere å heller pålegge dem nettopp dette?

Ensomhet forbindes med de syke, de gamle. Som Lindroth skriver: Det er uvant for folk å finne den her, «midt i livet og i sentrumsnære strøk».

Berøringsangst kan ende opp med å isolere den ensomme også i den sosiale dimensjonen, i tillegg til den emosjonelle og fysiske.

Samtidig er det mange som helst ikke vil bli spurt. Å erkjenne situasjonen for seg selv kan være vanskelig nok. Ved å fortelle at drømmen om en partner og familie ikke nødvendigvis er så sterk, skjermer man seg selv fra en potensiell skuffelse.

I det offentlige ordskiftet har heldigvis flere åpnet opp om hvordan det er å søke, men ikke finne, en partner. Særlig har menns situasjon fått økt oppmerksomhet, og det med rette. Fenomenet er så utbredt at det er i ferd med å bli et folkehelseproblem.

Å være enslig og barnløs innebærer en langt høyere risiko for å dø ung. Tinder har vist seg å være en lite treffsikker medisin.

Måten vi snakker om dette som et kjønnsdelt problem på, bærer likevel preg av en grov mangel på nyanser.

Det skal helst handle om mannlige gårdbrukere som er overlatt til seg selv i en grend alle kvinnene har forlatt for å gå på universitetet.

Disse kvinnene er på sin side kresne og storforlangende, og krever både selvstendighet og en mann som kan varte dem opp. De har seg selv å takke, med andre ord.

Dette er naturligvis et langt fra dekkende bilde. I grove trekk er riktig nok lavt utdannede menn og høyt utdannede kvinner særlig disponert for ufrivillig partnerløshet.

De fleste som ser rundt seg vil likevel oppdage at både kvinnelige akademikere og mannlige fagarbeidere flest lever i parforhold.

Ingenting av dette er til trøst for enslige mannlige akademikere, single odelsdøtre eller alle imellom.

Den beste trøsten er kanskje at de aller fleste tross alt ender opp med både partner og barn – om så litt i rykk og napp. Blant de 1,4 millioner single som SSB har talt opp, skal et fåtall være single hele livet.

Peppermøen er fortsatt en sjeldenhet, og som Lindroth viser, er det fullt mulig å leve et rikt liv som enslig.

Bokens såreste setninger er likevel disse: «Jeg tror jeg hadde vært en bra livskamerat. At jeg har møtt så få som er enige, er en stor sorg.»

Både Lindroth og andre peppermøer av begge kjønn fortjener å møtes med omsorg i den private og offentlige samtalen. Det må vi øve oss på. Peppermøen blir stadig mindre alene om å være ensom.