Nok ein gong må bergensarane venje seg av med bilkøyring

Koronapandemien kan påføre kollektivtrafikken varige men.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Køen står på veg inn mot Bygarasjen i Bergen.

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Denne hausten har biltrafikken auka. Parkeringshusa er fylt opp. Og talet på kollektivpassasjerar har vore lågare enn vanleg. Forklaringa er enkel: Korona.

I halvanna år har me fått beskjed om å unngå kollektivtransport, halde avstand og jobbe heimanfrå om det går an. Det har folk gjort.

Resultatet kan me måtte slite med lenge. Bergen har i mange år arbeidd for å gjere det lettare å droppe bilen. No må den jobben gjerast ein gong til.

Oktober var den første heile månaden utan restriksjonar på buss og bane. Folk forflyttar seg då meir enn under pandemien, men med éi stor endring:

Bybanen hadde åtte prosent færre reisande i oktober i år enn i 2019.

Dette er trendar og vanar det tar tid å snu.

Kollektivtrafikken taper store summar, og i verste fall kan det føre til rutekutt på buss og bane til neste år. For i regjeringskvartalet er pandemien over. Samferdsleminister Jon-Ivar Nygård (Ap) stoppar koronakompensasjonen av kollektivselskapa ved årsskiftet.

Det einaste Nygård kan love, er å følgje med på situasjonen.

Han kan sjå små teikn til betring.

I oktober var fallet til Bybanen det lågaste i år. Passasjerane kjem sakte, men sikkert tilbake. Parkeringshusa har opplevd vekst i haust, men i oktober gjekk dekninga litt ned, samanlikna med 2019.

Og biltrafikken duppa litt.

Men det er ikkje berre gode nyheiter.

For det første kan desse marginale forandringane få departementet til å meine at alt bli bra av seg sjølv.

Desse tala viser heile månaden i strekk. Det skjuler ein del av sanninga.

I parkeringshusa er det no fleire bilar midt på dagen enn det var i oktober 2019. Det tyder på at fleire bruker bilen på veg til jobb no enn før.

Det fører til mindre rullering på plassane, og difor færre talte parkeringar. Nedgangen på kveldstid den siste tida kan rett og slett skuldast kulturstreiken som varte i mange veker i haust.

Fleire arbeidsplassar har blitt meir positive til heimekontor det siste halvanna året. Det kan få varig verknad på kollektivtrafikken. I det minste bidreg det nok framleis til å halde passasjertala nede.

Kollektivtransporten skal heller ikkje berre tilbake til nivået for 2019. Den skal jo helst vekse. Det siste tiåret har vore ein suksesshistorie for den bergenske kollektivtransporten.

Dei tre siste åra før pandemien stoppa alt, hadde Bybanen ein vekst på 18 prosent, 18 prosent og 25 prosent. Det er heilt ville tal, spesielt når ein òg ser at talet på busspassasjerar gjekk opp kvart år før pandemien.

Bana har i mange år vore stor drivar for kollektivvekst i Bergen. Fleire og fleire har blitt kollektivpassasjerar, og desse to pandemiåra har vore eit stort tilbakeslag.

Når samferdsleministeren skal følgje med på utviklinga, må han òg få med seg kva utvikling som har gått tapt her.

Til neste år opnar bana til Fyllingsdalen. Det vil gjere kollektivtilbodet meir attraktivt igjen. Forhåpentlegvis har ikkje rutetilbodet blitt dårlegare innan den tid.

Dersom regjeringa skal nå måla sine om nullvekst for biltrafikk i Bergen, kan ein ikkje risikere å få eit kollektivtilbod som er dimensjonert for avslutninga på ein pandemi.

Då vert det vanskeleg å vekse igjen.