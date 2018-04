Høgre-landsmøtet var roleg og kampsakene få, men vedtaket om daglegvarebransjen bør få matvaregigantane til å skjelve.

Det var få kampsaker på Høgres landsmøte denne helga. Det var teikn til opprør mot leiinga om forsvarspolitikken, men det vart til ein mild bris. Resolusjonen vart fylt opp av tidlegare vedtatt Høgre-politikk. For grasrota var det viktigast at landsmøtet stadfesta at Høgre framleis var for Nato-målet om to prosent av statsbudsjettet til forsvar.

Det målet var nemleg ikkje med i den nye regjeringserklæringa som kom i januar.

Fleire fylkeslag tok òg eit oppgjer om bilavgiftene. Erna Solberg har i tida fram mot landsmøtet argumentert med at staten taper avgiftsinntekter, fordi mange har gått over til nullutsleppsbilar. Ei auke i eingongsavgifta kunne derimot blitt lågare avgiftsinntekter til staten, sidan det ville blitt endå meir attraktivt å skifte til elbil.

Motstanden var leia an av fleire distriktsdelegatar, som ikkje ville presse eigarar av bensin- og dieselbilar endå meir.

Striden om bioteknologi var eit varsla tap for partileiinga, og landsmøtet konkluderte med eit klart ja til eggdonasjon. Av alt som skjedde i helga, er det nok dette vedtaket som får størst konsekvens.

Partileiinga stemte mot eggdonasjon. Etter voteringa var nestleiar Jan Tore Sanner klar på at landsmøtet no forventa at stortingsgruppa til Høgre skulle stemme for eggdonasjon i Stortinget når det kjem opp seinare i år.

No er det berre KrF som kan hindre denne liberaliseringa, men dei kan berre hindre vedtaket ved å gå inn i regjering.

Eit av dei meir kontroversielle forslaga kom frå hordalandsrepresentanten Peter Christian Frølich. Han leia eit partiutval om digitalisering, som ville greie ut eit forbod mot prisdiskriminering i daglegvarebransjen. I dag gir Orkla heilt andre prisar til Kiwi og Meny, enn til Rema 1000 og Coop.

Eit forbod mot prisdiskriminering betyr at produsentane må gi lik pris for lik vare til ulike matvarekjeder. Før landsmøtet vart forslaget omtalt som «stalinisme» av Trygve Hegnar.

I ein marknad med sunn konkurranse, er det heilt normalt med ein slik prisdiskriminering. Det er heilt normalt at bedrifter forhandlar seg fram til ulike avtalar. Men ein kjem seg ikkje vekk frå at denne prisdiskrimineringa beskyttar ein ganske dårleg konkurransesituasjon i Noreg.

Åserud, Lise / NTB Scanpix

Den norske daglegvarebransjen består av fire konsern. Tre innkjøpssjefar kontrollerer 96 prosent av marknaden. Meir enn halvparten av matvarene kjem frå berre sju produsentar.

Samtidig har Noreg høge prisar, få butikkar å velje mellom og dårleg utval. I Sverige har dei nær dobbelt så stort utval av varer i butikkane. Der er òg konkurransesituasjonen betre.

Som eit næringsparti har Høgre dei beste føresetnadane for å ta grep i daglegvarebransjen, slik Arbeidarpartiet har naturlege fordelar på arbeidslivspolitikk. Ap har levert eit liknande forslag i Stortinget, så saka kjem på bordet uansett.

Fleire delegatar gjekk på talarstolen for å åtvare mot inngriping i marknaden, men landsmøtet enda opp med å vedta å greie ut forbodet, men pakka det inn i litt meir generelle vendingar. Høgre er no for å greie ut konkurransefremjande tiltak. Det bør regjeringa følgje opp.

Det er ikkje gitt at eit forbod mot prisdiskriminering er eit godt tiltak. Forbodet kan vere fullt mogeleg å omgå, blant anna ved at butikkane får fleire kjedespesifikke merkevarer.

Men ein må slutte å tru at Høgre ikkje grip inn i marknaden, spesielt når det gjeld konkurransevilkår. Det var Høgre som fjerna SAS sitt bonusprogram for å opne opp for at Norwegian skulle klare å etablere seg.

Det same landsmøtet som var skeptisk til å gripe inn i daglegvarebransjen, gjekk med stort fleirtal inn for å påby daglegvarebutikkar å tilby papirposar som eit alternativ til plastposar. Det kjem til å koste bransjen mykje pengar.

Forbodet mot prisdiskriminering var trass alt berre eit ønskje om å greie det ut.

Den dårlege konkurransen i daglegvarebransjen er i seg sjølv eit resultat av Stortingets politiske val, og av stadige statlege inngrep i marknaden.

Store daglegvareprodusentar, som Tine og Nortura, har både store marknadsandelar og fått rolla som marknadsregulatorar. Når me i tillegg har eit sterkt importvern, blir utvalet forbrukarane kan velje mellom sjølvsagt avgrensa.

Fleire av delegatane peika på at sidan daglegvarebransjen hadde desse problema òg, så kunne eit forbod mot prisdiskriminering vere feil medisin. Og ja, daglegvarebransjen har fleire problem, men eitt av dei er prisane og innkjøpsstrategiane.

Daglegvarebransjen blir neppe kjernesunn viss dette forbodet skulle verte innført. Men tiltaket kan gjere det litt lettare for nye aktørar å ta del i marknaden. Dei matgigantane som dominerer marknaden fullstendig i dag bør ikkje la seg roe av eit litt utvatna vedtak. Høgre vil no den dårlege konkurransen til livs.