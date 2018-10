Hordaland KrF er dypt splittet. Samlingen fremstår som en utopi.

Hordaland KrFs årsmøte lørdag begynte med noen ord fra Bibelen som nok er en viktig påminnelse for partiet i disse dager: Elsk deres fiender. Kanskje er det også lettere å være glade i politiske motstandere enn å bli et samlet lag etter denne høsten.

Blant dem som gikk aller hardest ut i debatten, var finansbyråd i Bergen Dag Inge Ulstein. «Det er helt uforståelig at flertallet i denne salen har et ønske om å frede Sylvi Listhaug og samtidig kaste Knut Arild», sa han fra talerstolen.

Det lover lite godt for samlingen fremover at en av de mest sentrale politikerne i fylket har så liten forståelse for det andre synet i saken. Ulstein er en av de mest sentrale og toneangivende politikerne i fylket, og fremstiller sidevalget på en måte som er lite egnet til å samle laget. Han tilhører også den siden som akkurat nå ser ut til å vinne frem.

Bård Bøe

Hordaland KrF fremstår som et splittet og frustrert fylkeslag. De hardeste ordene falt ikke i debatten om hvorvidt KrF skal gå til høyre eller venstresiden. De kom tidlig i møtet, da det ble avgjort hvorvidt Hordaland skulle sende en delegasjon som representerte flere syn.

Fordi det har hersket stor usikkerhet om hva andre fylkeslag ville gjøre, ønsket flere i Hordaland å tegne en slags forsikring: Hvis andre fylkeslag, som bestemmer seg etter Hordaland, kun sender delegater fra den ene siden, skulle Hordaland ha en helt blå liste på lur.

Forslaget ble tatt særdeles ille opp av flere, og det ble stemplet som uetisk, sammenliknet med å stjele og som noe som kun foregår i diktaturer. Ganske ute av proporsjoner, for det var neppe lumske hensikter som lå bak forslaget. Heller en oppriktig bekymring blant medlemmene for at Hordaland skulle bli spilt ut av rødere fylkeslag.

Bård Bøe

Men Hordaland KrF valgte til slutt å stole på at resten av fylkeslagene også ville sende delegater fra begge sider.

Debatten om KrFs sidebytte ble slik mange opplever hele prosessen: Hastig. Møtet måtte være ferdig til tre, på grunn av bedehusbasar klokken fire, og nær halvparten av møtedeltakerne gikk på talerstolen.

Man kunne spart inn flere minutter, om alle delgatene droppet hyllesten av Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad som fantastisk flotte forbilder. Tonen for øvrig var stort sett saklig, uten at det betyr fredelig og gemyttlig.

Fra rød side gikk følgende stikkord igjen: Frp, miljø, fattigdomsbekjempelse, nyorientering, velgere fra hele landet. Og mer Frp. En delegat var åpen for at venstresiden kunne være en sau i ulveklær, og en annen var skrekkslagen av tanken på å gå i regjering med Frp.

Fra blå side gikk det mer i ansvar, næring, friskoler, Downs, Erna Solberg, et samfunn som skapes nedenfra og enkeltmenneskets frihet. En delegat fra Fana var blitt oppringt av mange som var «meget negative til å felle Erna Solberg», og en annen slo fast at “alkoholen ikke flyter helt fritt selv om Frp er i regjering”.

Fra gul side, den som foretrekker å forbli i opposisjon, ble det slått fast at valget KrF må ta handler om å «velge mellom løse kanoner på dekk og sinte sosialister». Et umulig valg, med andre ord.

Og mange har hatt søvnløse netter på grunn av retningsvalget. Det er slettes ikke så enkelt for alle. Det oppleves som for hastig, og merkelappene blå og rød passer ikke for alle.

Men i likhet med KrF for øvrig, fremstår Hordaland KrF som dypt splittet. Den harde tonen tidlig på dagen viser at temperaturen i debattene utenfor møtesalen er særdeles høy. Selv om mange står i midten, er frontene harde.

Bård Bøe

En rekke lokalpolitikere har ventet med å gi svar til nominasjonskomiteene om de vil stille til valg neste år, fordi de vil avvente om partiet beveger seg i deres retning. Det bør gi stor grunn til bekymring.

Skal Hordaland KrF klare å samles etter dette, må begge sider gjøre et oppriktig forsøk på å forstå og respektere den andre siden. Muligens blir det lettere når saken er avgjort og temperaturen senkes noe.

Avstanden mellom ytterfløyene i partiet er likevel så stor at det er vanskelig å se for seg at det er mulig å samle alle. Kjærligheten er sterk, men ikke alltid nok.