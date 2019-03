Og apropos Senterpartiet

Venstres landsmøte har bestemt seg for at det er god stemning i partiet. Tror de hardt nok på det, kan det også bli sant.

TALE: Venstre har sitt landsmøte i Stjørdal i Trøndelag i helgen. Partileder Trine Skei Grande holdt en kombinert 8.mars-tale og motivasjonstale til landsmøtet. Foto: SCANPIX

Frøy Gudbrandsen Politisk redaktør i BT

Hvordan griper man an et landsmøte, når opptakten er øredøvende negativ? Man hyrer inn et dixieband til en ti minutters gladjazz-konsert. Deretter ignorerer stort sett man alt det vonde og snakker om politiske saker. For å være helt sikker på at pressen får med seg at det er sinnssykt god stemning i partiet, sørger man for å klappe og hoie så mye etter leders tale, at det virker både planlagt og overdrevet.

Slik begynte Venstres landsmøte i Stjørdal fredag. Kanskje har det vært så mye negativitet i forkant, at mye av uroen er tatt ut på forhånd. Men landsmøtesalen er tross alt full av folk som har en egeninteresse i at partiet kommer seg opp på bena før valget. Ordføreren i Fjaler er en av dem. «Hei, jeg heter Gunhild Berge Stang og jeg vil bli fylkesordfører i Vestland», åpnet hun sitt innlegg med. Nasjonalt bråk rammer hennes sjanser til å klare det.

UENDELIG APPLAUS: Landsmøtet klappet og hoiet i evigheter etter partileder Trine Skei Grandes tale fredag.

Et av Venstres mange problemer, er at de færreste har fått med seg hva partiet driver med i regjering. Nyheten om at oljefondet skal trekke seg ut av enkelte oljeselskaper, var en utilslørt hjelpende hånd fra resten av regjeringen.

Trine Skei Grandes tale var en kombinert 8. mars-tale fra likestillingsministeren og landsmøtetale til et parti som trengte å se en tydelig og sterk partileder. Hennes løsning for å komme seg opp fra bunnen, er å spille mye bedre på lag på lokale kandidater, å ta større plass i regjering og vinne sakene som er viktige for folk.

Partiet trengte antakelig hennes pedagogiske gjennomgang av hva Venstre har gjort. Det hjelper lite å ha en fantastisk distriktspolitikk, hvis lokallagslederne ikke har fått den med seg. Fornuftig nok tok hun også selvkritikk på at det å løse folks små og store problemer i hverdagen har blitt litt glemt.

Det grønne investeringsfondet Nysnø, Enova og gründerpolitikk er selvsagt viktige greier, som mange i Venstre lever for å få til. Men treffer det folks hverdag? Neppe. Det er andre saker som vekker interesse der ute.

Nyheten om at alle barn nå garanteres gratis leirskole er neppe det som redder partiet, men det er i det minste lettere å formidle enn hva den såkalte snøkanonen Nysnø er for noe.

Størst engasjement i salen var det da Grande kom til delen av talen som begynte med «Og Apropos Senterpartiet». Hun langet ut mot Senterpartiets nærings- og klimapolitikk, og hun utløste en spontan jubel da hun slo fast at næringslivet langs kysten er avhengig av EØS-avtalen for å overleve.

Grande brukte mye tid på å skissere en næringsvennlig distriktspolitikk, som står i sterk kontrast til det meste Senterpartiet står for. «Ei bygd basert på gårsdagens løsninger vil slite i møte med morgendagen», sa hun. Det gjenstår å se om Venstres løsninger fenger, for det er et åpenbart problem at regjeringens politikk oppleves som overveldende sentraliserende.

Den voldsomme klappingen fortsatte også etter hvert innlegg i debatten etter Grandes tale. Holder de på sånn ut helgen, vil de reise hjem med utslitte armer. Kanskje trenger de den herdingen før de må banke på litt flere dører enn de egentlig har mannskap til.