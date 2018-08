Ekstremvêr kan bli eit større problem for oljeindustrien enn vindmøller og solpanel.

Årets sommar vart summert opp av bladet The Economist med framsida «Verda tapar krigen mot klimaendringar».

Nokre veker seinare i Stavanger: Norsk oljeindustri finn endeleg grunn til å feire igjen, etter at oljeprisfallet i 2014 skapte masseoppseiingar og depresjon i næringa. Oljeprisen har tatt seg opp, kostnader er kutta og pengane renn igjen inn i oljeselskapa.

Stemninga på den store oljemessa ONS er likevel i år djupt tvitydig. Klimaendringane snik seg inn i dei fleste debattane, som atterhald og forsvarstalar, eller direkte angrep frå teknologar og klimaaktivistar. Leiarane i oljebransjen ser tilsynelatande sjølvsikre ut, men strevar med å teikne ei positivt bilete av framtida for næringa.

Eit talande døme var sjefen i oljeselskapet Total, Patrick Pouyanné, som under opninga fortalde at hans viktigaste framtidsforsikring var å ha oljefelt som tolte låg oljepris. Risikoen for at fossilt brensel blir utkonkurrert av fornybar aukar stadig. Og kanskje ikkje først og fremst fordi prisen på sol- og vindkraft fell raskt.

For det kan etter kvart vise seg at klimaproblema i seg sjølv, som sommarens mange ekstreme vêrfenomen rundt om i verda, blir viktigare. Når folk opplever ekstremvêr og følgjene av det sjølve, trur dei i større grad på at klimaendringane er reelle, og det blir ei viktigare politisk sak å gjere noko med det, konkluderte ein metastudie som vart publisert i fjor.

Sommarens tørke har til dømes ført klima opp til ei av dei viktigaste sakene i den svenske valkampen. Det er lov å vone at opinionen blir sterk nok til å tvinge fram politisk handling. Prisavtalen var ikkje nok. Ikkje på langt nær.

Etter mange år med spådomar er klimaendringane no reelle. Temperaturen på jorda passerte i 2015 ein grad over temperaturen ved inngangen av den industrielle revolusjonen. Vi har med andre ord berre ein grad å gå på før vi når nivået verdas politikarar har sett som ei absolutt grense, det såkalla togradarsmålet. I Parisavtalen heiter det at ein skal stoppe i god tid før. Det verkar utopisk.

For framleis aukar verdas utslepp av klimagassar. I fjor gjekk det årlege CO₂-utsleppet opp med 1,4 prosent, til rekordhøge 32,5 gigatonn. Bruken av fossil energi auka dobbelt så mykje som bruken av fornybar. Alt ifølgje det internasjonale energibyrået IEA.

Er du teknologioptimist, som meg, tenkjer du kanskje at dette fiksar vi vel med framsteg i fornybar energi. Dei røystene var òg sentralt med på ONS, mellom anna i form av teknologi-guru Ramez Naam og digitaliseringsprofet Silvija Seres. Dei meiner oljeindustrien vil bli utkonkurrert av fornybar, der prisfallet vil bli stadig sterkare. Andre spådde at finansieringa til oljeindustrien vil tørke ut av same årsak.

Men for at fornybar verkeleg skal ta over trengst det mellom anna eit teknologisk gjennombrot i lagring av energi, batteri eller noko anna. Med dagens oljeprisar er olje langt meir profitabelt enn fornybar, noko som sikkert var ein årsak til at investeringane i fornybar gjekk dramatisk ned i fjor. Utviklinga går i rett retning, men ikkje raskt nok.

Vi kjem difor ikkje utanom politiske tiltak. Sjølv på ONS er det få som protesterer på det. Men ingen vil ta det på si kappe. Det er, som det alltid har vore, problemet i klimasaka. Kol fyrer framleis 40 prosent av verdas kraftverk. Dei representerer store investeringar som ikkje lett blir skrota. Spesielt i land med eigen kolproduksjon, som Kina og India.

På same måte kjempar norsk oljeindustri for sin produksjon, med argument om lågt CO₂-utslepp frå produksjonen, at verda vil trengje olje som erstatning for fall i eldre felt og at gass er reinare enn kol. Store økonomiske interesser står på spel, også her i landet.

Førebels har det vore rimeleg trygt for oljeindustrien å vere for høgare internasjonale avgifter på karbonutslepp, fordi ingen rekna med at verdas leiarar kan bli samde om noko slikt. Men meir ekstremvêr kan endre på det.

I eitt av ordskifta på ONS sa Andrew Grant i den grøne tenkjetanken Carbon Tracker at CO₂-avgiftene opp på 200 dollar pr. tonn, om vi skal ha noko von om å nå togradarsmålet. Det vil svi, òg for norsk oljeindustri.