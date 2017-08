Politikernes ambisjoner for kulturlivet i Hordaland får deg verken til å le eller grine. Men du kan gjerne gjespe litt.

Lørdag hadde BT en sak der vi stilte kulturpolitikerne følgende spørsmål: Hva vil ditt parti gjøre for kulturlivet i Hordaland de neste fire årene?

Jeg har tenkt mye på svarene deres de siste dagene. Mistanken om at kulturpolitikk av og til er velvillig venstrehåndsarbeid er ikke blitt mindre, for å være ærlig.

I denne valgkampen er den norske offentligheten redusert til en smal landingsstripe. Den har nesten bare plass til et par kranglesaker om gangen, inkludert Sylvi og Knut Arild.

Det er ille, fordi velgerne får altfor lite informasjon og anledning til refleksjon over andre viktige politiske saksfelt.

Men akkurat nå er det viktig at kulturpolitikk får være med. Spesielt nå når selve kulturbegrepet er under press, og ukentlig blir forkvaklet av «utspill» fra øverste politiske hold om vafler, brunost og hvor mange bokstaver religionsfaget skal ha.

Politikernes programerklæringer i Lørdags-BT er sprikende og lite forpliktende. Et annet kjennetegn er dette: Istedenfor å svare på spørsmålet om hva de vil gjøre for kulturlivet i Hordaland, er flere mer opptatt av å skryte av alt de har gjort før.

Andre er mer lojale mot sitt ideologiske ståsted, og fremmer uforpliktende ønsker vi har hørt 8.654 ganger før.

De vil «stimulere til», «sikre» og «satse på det frie og frivillige», etc. En grei måte å selge seg selv på, men velgerne blir ikke klokere av den grunn.

For enkelte partier er diagnosen litt urettferdig. Senterpartiet er tydelig på at de vil ha kulturhus i Åsane, og KrF prioriterer pilegrimssenteret i Røldal over alt annet. SV vil ha en milliard til bibliotekene.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland vil «spille på lag med næringsliv og organisasjoner», og er nok en gang blottet for store visjoner.

Jeg humrer i det minste av Helge André Njåstad fra Frp, som i praksis sier absolutt ingenting. Han er i alle fall ærlig om at kulturpolitikk ikke er Frps sterke side.

Noen har skjønt at denne politiske tomheten kan fylles. Før helgen lanserte Arbeiderpartiet sitt Kulturløft nummer fire. De har satt et tall på målene sine: Kulturdelen av statsbudsjettet skal økes fra dagens 0,85 prosent til en prosent blank, som for tiden utgjør 13 milliarder kroner.

Med dette måltallet kommer en lang smørbrødliste av gode formål. Litt fluffy, denne og, men i mine øyne er flere forslag sympatiske.

En økonomireform for kunstnere, gratis museer for alle under 18 år, styrket festivalstøtte, mer penger til lokale kulturskoler, handlingsplan for kulturnæring og en enklere kulturmoms. Dette er tiltak som kan treffe bredt, over hele landet.

Aps problem er at måltall ikke automatisk gir mer fornuftig pengebruk. De blir ofte rene symboler. Et annet problem er at de tre forrige tre kulturløftene ble en skuffelse.

Forsker Per Mangset har gravd seg dypt ned i alle kulturløft fra 2005 til 2013, da måltallet også var en prosent av statsbudsjettet. Han fant at kulturløftene hadde sine gode sider, men at svært mye av pengene gikk til store institusjonsteater og Operaen i Oslo. Politikken fungerte altså sentraliserende.

Engerutvalget viste i sin tur at dette ikke førte til flere publikumsbesøk, ikke til at institusjonene ble mer effektive, eller til at kunstnerne fikk bedre økonomi.

Så hva er egentlig nytt fra Aps kulturløft denne gangen? Kanskje at partiet er tydelig på at pengene skal komme hele landet til gode. Men der må Ap slåss mot større og mørkere krefter.

Erfaring viser at statlige penger genererer mer statlige penger. Oslo er en magnet på kunstfolk, produsenter og innovatører fra hele landet, fordi det er der nettverkene, ressursene, de store offentlige institusjonene, Kulturdepartementet og Kulturrådet befinner seg.

Å slåss mot denne dynamikken er likevel mulig, nettopp fordi Norge har andre storbyer med vitalt, alternativt og svært kompetent kulturliv. Som Bergen.

Men da må politikerne slutter å late som om kulturpolitikk ikke også er distriktspolitikk. Ett av de effektive virkemidlene er å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo.

Det er ikke enkelt. Bare se hvordan det gikk med flyttingen av Språkrådet, da egenrådige Venstre utrolig nok fikk bestemme at det skal bli værende i hovedstaden.

Det krever sjeldent politisk mot til å bryte opp et system som i realiteten er designet for å favorisere Oslo-regionen.

Ethvert forsøk på kraftfull desentralisering av ressurser, flytting av arbeidsplasser og sterkere økonomiske insentiver til verden utenfor Ring 3, vil bli møtt med en frisk bris av indignasjon, sarkasmer og forsterket lobbyisme.

Norge og Vestlandet mangler visjonære, tydelige og ambisiøse kulturpolitikere, som kan knekke Oslo-koden. Hvis noen av politikerne som uttalte seg til BT lørdag har lyst til å gjøre et nytt forsøk, spanderer jeg gjerne kaffe.