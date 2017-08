Om 38 dager er det stortingsvalg. Mitt forhold til stemmeretten, er sterkt og personlig. En opplevelse i ungdommen har mye å si for det.

Som ganske ung hadde jeg oppgaven med å skysse mine besteforeldre til valglokalet. Da jeg hentet dem, var farmor som alltid probert antrukket. Mer oppsiktsvekkende var antrekket til farfar – industriarbeider, fagforeningsmann og indremisjonskjempe. Hans pentøy var vanligvis skjorte, bukse, jakke og slips. Denne valgdagen hadde han på seg blådressen. Det gjentok seg to år senere. Jeg lurte litt. Var han ikke helt klar over hva han skulle? På barnebarns vis kommenterte jeg antrekket. Svaret jeg fikk, skal jeg alltid huske.

På klingende sognemål, selv etter nesten 70 år i Bergen sa han: «Eg kan hugse då mor mi fikk stemmerett. Ditta e’ ein store dag!» Akademikerspiren bak rattet kunne bare bøye hode i ærbødighet for oldemor, farfar – og stemmeretten!

Fakta: Ny gjestekommentator: Anne Lise Fimreite Født, oppvokst og bosatt på Laksevåg. Professor ved institutt for sammenliknende politikk. Forsker på styring, forvaltning, kommuner, demokrati og samfunnssikkerhet. Inntil nylig prorektor ved Universitetet i Bergen. Elsker danske TV-serier og samler på julepynt fra hele verden.

Bevisstheten om at noen så nær meg som mine oldemødre ikke hadde, men fikk, stemmerett, har aldri forlatt meg. Det har gjort noe med mitt forhold til det å stemme. Noen vil sikkert si at det er nostalgisk og klisjepreget, ja enda til litt moralistisk å tenke slik. For meg er det reelt. Det noen opplevde som så sterkt at sønnen, selv 80 år senere, tok på seg bestedressen for å utføre valghandlingen, kan ikke jeg skusle vekk med å si at politikk kjeder meg, at jeg ikke har tid til å stemme, eller at jeg ikke vet nok til å velge.

Og det er mange med meg som stemmer ved valg i Norge. Valgdeltakelsen er relativt høy, 78 prosent ved sist stortingsvalg og rundt 60 prosent ved kommunevalget i 2015. Selv om det er interessant å vite hvor mange som stemmer i et demokrati, er det kanskje enda viktigere å vite hvem som stemmer.

Alder og utdanning er blant annet av betydning da. I det byrådsoppnevnte ”Lokaldemokratiutvalget” denne våren, fant vi at i Bergen ved valget i 2015, stemte to av tre 30-åringer med høyere utdanning. Bare en av tre på samme alder uten utdanning stemte.

Dagens pensjonister har høyest valgdeltakelse av alle aldersgrupper. Det er ikke sikkert, gitt de tendenser i valgdeltakelsen vi ser, at kommende generasjoner vil delta like mye. Internasjonal forskning peker på at det å stemme er en vane som formes tidlig i livet.

Elias Dahlen

Geografi er også en faktor her. I Bergen er det forskjeller mellom valgkretser og bydeler når det gjelder valgdeltakelse. Av bydelene var det Arna og Laksevåg som hadde lavest valgdeltakelse ved forrige valg med 60 og 56 prosent. Fana og Ytrebygda hadde høyest med 66 prosent. Analysene våre viser videre at det finnes valgkretser i alle bydeler med lavere valgdeltakelse enn gjennomsnittet. Forskjellen mellom valgkretsen med høyest deltakelse – Bønes – og den med lavest – Vadmyra, er på 20 prosentpoeng.

Forskjellene her er faktisk ikke så oppsiktsvekkende. Det finnes langt større forskjeller i andre byer. Også på bydelsnivå, ser vi imidlertid sammenheng mellom utdanningsnivå og stemmegivning. Laksevåg med sin lave valgdeltakelse er bydelen med lavest andel av befolkningen med høyere utdanning (24 prosent).

Hvorfor denne opptatthet av hvem som stemmer? Jo, fordi demokratiets legitimitet bunner i at det har oppslutning i brede lag av befolkningen. Støtten til demokratiet er i fare om ulike grupper på systematisk vis ikke deltar i valg over tid, og kanskje heller ikke ser seg selv som en del av det demokratiske systemet. Tall fra Norsk Medborgerpanel ved UiB viser at 70 prosent våren 2015 sa at de var svært eller godt tilfreds med hvordan demokratiet i Norge fungerte, mot 61 prosent høsten 2016.

Paul S. Amundsen / Bergens Tidende

Også tilfredsheten med demokratiet varierer med utdanningsnivå og kjønn. De med høy utdanning er mer tilfredse enn de uten utdanning, kvinner er mer tilfredse enn menn.

Det er grunn til bekymring når de samme gruppene som deltar minst i valg, uttrykker lavest tilfredshet med demokratiet.

Forskning har vist at kampanjer for å få opp valgdeltakelsen, generelt har lite for seg. På kort sikt kan våre politikere derfor gjøre mer for å få opp valgdeltakelsen og øke legitimiteten til demokratiet, ved å gjøre politikk til noe som oppleves å bety noe for livene våre her og nå – og i fremtiden. Det kan virke enkelt, men utfordring er formidabel: Politikerne må skape entusiasme for at det å bygge samfunnet er vårt felles prosjekt og ansvar.

Da må velgerne tas på alvor. Show og lystig lag, grillfest, jordbærspising, ja selv selkyssing, er kortsiktig moro som ikke bidrar med å mye mer enn å fange oppmerksomheten. Det vi trenger mer av er ærlige politikere med et ærlig budskap heller enn glattpolert reklame, sukkertøy, festlige T-skjorter, innøvde argumenter og feilfrie opptredener. Vi trenger politikere som viser at de er stolte av det de driver med og som bringer mer verdighet tilbake i politikken.

For også vi skal gi demokratiet videre til kommende generasjoner. Spørsmålet er om vi kan gjøre det på samme overbevisende måte som min farfar gjorde til meg? Og som gjør at jeg – kvinne og høyt utdannet ja vel, men også fra Laksevåg – hittil har stemt ved hvert eneste valg.