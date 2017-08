Når verdensstjernen Robbie Williams løper på scenen på Koengen i kveld, skjer det uten profesjonelle pressefotografer til stede. Derfor håper vi du vil ta raust med bilder med din egen mobiltelefon, og sende foto av Robbie til oss i BT på SMS eller epost.

Nummeret er 2211, epostadressen er 2211@bt.no.

Vi vil publisere dem fortløpende på bt.no utover kvelden, slik at alle som ikke fikk billett, i det minste kan få et inntrykk av stemningen.

Grunnen til denne litt uvanlige oppfordringen er spesiell. Robbie Williams’ management har lagt ned forbud mot pressefotografer under konserten. Uten begrunnelse.

Det er jo relativt meningsløst, så lenge det står flere tusen mennesker i folkehavet med smarttelefon og fotograferer showet fortløpende.

Fotoforbud er noe mediene har kjempet mot i flere tiår, og vi har vunnet. Vanligvis får pressen alltid ta bilder under de første låtene, i det minste. Williams må være den siste popstjerne som driver med forhåndssensur av denne typen.

Forbudet var oftest begrunnet med artistene ville ha kontroll med hvordan de fremsto visuelt. I dag er det umulig å ha slik kontroll. De fleste agenter og konsertarrangører har innsett dette for lengst.

Fotoforbudet er også prinsipielt på trynet. Robbie Williams-konserten er ikke bare ren underholdning, Showet er også en historisk hendelse midt i Bergen by. Den foregår på et offentlig område, med mer enn 22.000 mennesker til stede.

Den bør dokumenteres for ettertiden, slik mediene i Bergen alltid dekker hendelser av stor offentlig interesse.

I dette tilfellet er fotoforbudet så meningsløst, at vi rett og slett ønsker å gjøre et poeng av idiotiet.

Ha en strålende konsert. Forhåpentlig kan du være med på å dele den med andre, og samtidig sørge for at den blir husket lenge. Så send ditt Robbie-bilde til BT, med navnet ditt under.

SMS: 2211

Epost: 2211@bt.no