Det er ikkje til å koma forbi at vi har vårt å stri med, vi og.

Nedbørsrekord midt på sommaren. Lakselusrekord heile året. Landslaget i fotball. Det er meir enn nok som trekkjer livskvaliteten nedover her til lands. Så kjem dei internasjonale rangeringane. Så kjem topplasseringane. Best i alt. Nesten alt. Men det er ikkje til å koma forbi at vi har vårt å stri med, vi og.

Ein gong var det stas å koma på pallen i verdsmeisterskapen i pengerikdom. Nesten like mykje stas som å vinna femtikilometeren på ski i Lahti. Ein gong var det surt å bli slått av danskane i verdsmeisterskapen i lukke. Nesten like surt som å bli slått av nederlendarane på titusenmeteren på skøyter på Hamar. No innkasserer vi toppnoteringane i livskvalitet med eit skuldertrekk. No e’ vi så go’ i politiske rettar og ytringsfridom og sosiale og miljømessige føremonar at de’ går nesten ikkje an. Fotball og lakselus og sommarvæte tel ikkje.

Det tel heller ikkje at naboen har Tesla med surround-lyd medan du må nøya deg med busskort og CO2-fritt samvit. Dei internasjonale ekspertane reknar berre med gjennomsnittstal. Gjennomsnitts lukke og gjennomsnitts kreditkortgjeld. Det hjelper ikkje stort om gjennomsnittsnordmannen er aldri så lukkeleg dersom du nettopp har tapt rettssaka mot naboen. Då kan det finnast alskens ­fattigfolk nede i landa som slår deg på flat mark i jodlefryd og flirelyst. Verdsmeisterskap i livskvalitet er urettferdige.

I den siste rangeringa ligg både Danmark og Finland framføre Noreg, vi må nøya oss med delt tredjeplass, saman med Island. Einaste trøysta er at Sverige er på åttandeplass. 128 land er med i granskinga, utført av den amerikanske tankesmia Social Progress Imperative. Det største problemet er sagt å vera fordelinga av velstand mellom rike og fattige land, men konklusjonen er at det finst ressursar til å gjera det betre. Nordmenn er kanskje bortskjemde?