Somme føremonar skal vi også ha, vi som er fostra opp med sidemål i gamle Noreg, nørdst i grendom. Vi skal vera best i norsk.

Speak Newnorwegian! Speak Bookmål! Or Sognamaol! Det får eg lyst til å seia når utlendingar som har fått seg jobb her i landet snakkar til meg på alle slags engelsk. Dei må ikkje forventa at eg skal svara på strileengelsk. Eller bøøøhrrrgæn­ængelsk.

Her i landet grillar vi svinekotelettar i hagen med sludd i bygene og snakkar sidemål når vi blir fulle, kunne eg ha sagt. Men det seier eg ikkje, for det høyrest altfor nasjonalistisk og monokulturelt ut.

Eg synest det er flott at utlendingar kjem hit og betaler skatt og moms og trygdeavgifter og plukkar jordbær og bringebær og serverer bergensk fiskesuppe til turistane og forskar på lakselusa. Utan utlendingar stansar veksten i bruttonasjonalproduktet. Utan utlendingar blir Oslo aldri nokon millionby.

Seg imellom må utlendingane gjerne snakka polsk og swahili. Og engelsk. Nynorsk og bokmål er ikkje spesielt robust. Sognamaol kan stoppa deg før du kjem til Drammen. Du kjem mykje lenger med polsk og swahili. Amerikanarane har kome seg like til månen med sin eigen variant av engelsk.

Men somme føremonar skal vi også ha, vi som er fostra opp med sidemål i gamle Noreg, nørdst i grendom. Vi skal vera best i norsk. Vi skal vera dei som rettleier og oppmuntrar utlendingar som har kome hit til landet og strevar med å læra seg skriftspråka våre og dialektane våre og knotinga vår og skilnaden mellom dei som er fine på det og dei som er nesten-fine på det og dei som strevar og strebar, utan å koma nokon veg på klatreveggen.

Somme utlendingar trur dei skal sleppa sorteringa ved ikkje å læra seg norsk. Slike utlendingar trur dei innfødde her til lands elskar å praktisera sine eigne variantar av engelsk, slik at utlendingane aldri treng bry seg om noko sidemål. Alle våre føremonar ved å ha hatt ei bestemor som snakka ein utdøydd dialekt ville ikkje vera vatn verd om respektlause utlendingar fekk det som dei ville.

Lær deg norsk! Det kjem eg til å seia til utlendingar som er komne hit til landet for å selja kaffelatte til dei innfødde. Det kjem eg til å seia neste gong eg blir tilsnakka på eit slags engelsk. Trur eg.