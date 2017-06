Det hjelper lite med mange klimapartier om alle er under sperregrensen.

Lenge var det en vedtatt sannhet at Norge ikke fikk et miljøparti, fordi andre partier allerede hadde kapret det politiske rommet. Det var ikke plass til et grønt parti når både SV og Venstre hadde sakseierskap til klima og miljø.

I 2013 fant Miljøpartiet De Grønne likevel et smutthull, og kommunevalget ble gjennombruddet både i byer og en del bygder.

Spørsmålet er likevel relevant: Er det egentlig plass til et miljøparti i norsk politikk? I teorien burde svaret være ja. Klimaendringene er den største trusselen dagens politikere må håndtere. Det politiske rommet for et klimaparti burde derfor ekspandere.

I praksis ser svaret ut til å være nei. De tre partiene som markerer seg sterkest på klimasaken, ligger dårligst an før stortingsvalget.

Målet til utfordrerpartier som MDG er å få grunnvollen til de store partiene til å skjelve, slik at hele den politiske debatten endres. Når et nytt parti utgjør en trussel for maktpartiene, må de endre politikk for å holde på velgerne. Det har ikke MDG klart i Norge.

Partiene på høyrefløyen har tvunget etablerte partier til å endre både retorikk og politikk på innvandringsfeltet over hele Europa. Nederland, Storbritannia, Danmark og Norge er eksempler på det.

Sammenligner man MDG med hva Fremskrittspartiet har fått til, blir det tydelig hvor mislykket partiet har vært så langt. Klima er dessverre ikke en sak som får særlig mange velgere til å flytte på seg.

Både Høyre og Arbeiderpartiet har fått en mer omfattende klima- og miljøpolitikk, men frykten for at MDG skal kapre velgere er neppe en av grunnene. Når engasjementet for klimasaken er tydelig også i de tradisjonelle «grå» partiene, er det heller fordi deres medlemmer og politikere har innsett hvor alvorlig klimatrusselen er.

Nå har vi en situasjon der de største partiene går fri, mens de små kjemper en intens kamp om et begrenset antall velgere som setter klima først.

Årsakene til at SV og Venstre sliter, er mange. Førstnevnte har ennå ikke klart å reise seg etter tapsprosjektet det var å sitte i regjering. Venstre mangler både retning og vinnersaker som velgere flest bryr seg om. Begge har større indre enn ytre problemer.

Klima og miljø er likevel en vesentlig del av deres eksistensgrunnlag. Mister de sakseierskapet i klimapolitikken, er de trolig enda verre ute enn de er nå. Når Venstre og SV kommer til å snakke mye om klima fremover, er det ikke bare fordi deres folkevalgte har et oppriktig engasjement. Selv om klima og miljø knapt flytter velgere, har de ikke råd til å miste posisjonen.

Bakgrunnstall fra meningsmålinger og Valgundersøkelsen 2013 viser at MDG først og fremst er et problem for SV. Venstre har mistet nesten overraskende få stemmer den veien.

Derimot har MDG hentet mange av sine stemmer fra Ap. Men sammenlignet med hva Senterpartiet har tatt fra Ap de siste månedene, er det likevel ingenting. Og det er der problemet ligger. De to store kan la saken ligge, og heller bruke tiden på å snakke om det velgerne ser ut til å være aller mest opptatt av: skole og helse.

Verken hver for seg eller samlet, har de tre klimapartiene lykkes i å gjøre klima og miljø til en avgjørende valgkampsak. Det er den strategisk viktige posisjonen de tre har som har gitt dem innflytelse. Høyre og Frp kommer ingen vei uten Venstre. Arbeiderpartiet har MDG og SV på hver side.

Slik var det i alle fall før. Et realistisk valgutfall er at Venstre, SV og MDG havner under sperregrensen. Arbeiderpartiet, KrF og Senterpartiet kan få flertall på Stortinget.

Da hjelper det lite at det finnes tre partier som setter klima og miljø først, når de står igjen med en håndfull stortingsrepresentanter.

Ja, KrF ser nok på seg selv som et klimaparti, og partiet har stått sammen med Venstre for å presse Solberg-regjeringen i en mer klimavennlig retning. Men det er et mer kompromissvillig parti som markerer seg på helt andre saker. Heller ikke KrF ligger trygt på målingene.

For et par år siden foreslo daværende leder i Fremtiden i våre hender, Arild Hermstad, at miljøpartiene skulle gå sammen i blokk og forsøke å ta regjeringsmakten. Et artig og totalt virkelighetsfjernt forslag.

Nå er Hermstad MDGs førstekandidat i Hordaland og har trolig forstått mer av den politiske virkeligheten. Han kan fort komme til å ta flere potensielle SV-velgere i Hordaland enn MDG klarte sist. Men etter valget i år kan klimapartiene være mer irrelevante enn på mange år.

De neste fire årene risikerer vi altså å måtte stole på at de store partiene tar ansvar som klimapartier. Tiden vil fort vise at de små, grønne plageåndene har hatt sin funksjon.