Om Bergen skal bli en gåby, må det også gjelde turistene.

Innfødte som skal ta Fløibanen, parkerer ikke bilen utenfor. Det er en grunn til at det ikke er parkeringsplass der. Ikke er det noen bussholdeplass heller. Klart det ville vært praktisk for familier og andre som skal på tur å bli fraktet helt frem. Men få bergensere har en forventning om å bli kjørt til fløibanedøren eller andre steder i sentrum.

Tenk hvilket kaos det ville blitt om rutebusser til stadighet skulle sluppet av og plukket opp passasjerer der. Ja, det ville blitt til forveksling likt slik det er på Vetrlidsallmenningen i disse dager. Et «trafikalt inferno» er begrepet gallerieier Atle Maurseth brukte i BT denne uken. Beskrivelsen er ganske presis. Mye folk og store busser i et salig, farlig virvar.

Bård Bøe

Bergen skal bli en gåby. Like fullt er turistbergen en bussby. Mens politikerne gjør alt de kan for å venne bergenserne til at sentrum skal nytes til fots eller på sykkel, er det til dels annerledes for turistene.

Rushtidsavgiften har effektivt begrenset biltrafikken. Vonde vaner skal vendes, og godt er det. De trange sentrumsgatene tåler ikke mer trafikk. Bedre fremkommelighet betyr færre biler og mer muskelkraft.

De mange, store turistbussene som flommer innover byen står i dårlig i stil til resten av planene for byen. Politikerne tillater at det mest unike i Bergen sentrum blir buret inne av busser. I flere år har motstanden mot Bybanen langs Bryggen skapt hodebry for politikerne. Like fullt aksepterer de at det mest historisk verdifulle området omringes av busser sommeren gjennom. Det henger ikke sammen, og det er ikke godt nok.

I frykt for at turistene skal slutte å komme, setter kommunen for få begrensninger.

Det tjener ikke turistene. Det tjener ikke Bergen som turistby. Og det tjener i alle fall ikke bergenserne.

Denne uken publiserte New York Times en artikkel om Bergen. Det sto ingenting der om at byen er så praktisk, fordi man blir busset rundt overalt. Tvert imot. «Pakk med en paraply», skriver journalisten. Kanskje var det nettopp fordi hun brukte beina at artikkelen ble en ren hyllest.

Nikita Solenov

Man skal lete lenge etter en by med et mer kompakt og praktisk sentrum. Kunstmuseene ligger på rekke og rad. Fjell, smau, torg og historiske områder er i gangavstand. Det som er skikkelig langt unna – som Verftet og Akvariet – tar det femten minutter å gå til.

At Bergen skal ha et turistbussproblem, er uforståelig.

Strengere krav, som å nekte turistbusser å slippe av passasjerer der de skaper kaos og trafikkfarlige situasjoner, vil være irriterende for turoperatører på kort sikt. Men det er det beste for turistbyen Bergen på lang sikt.

Konflikten mellom beboere og butikkeiere på den ene siden og turoperatører på den andre er meningsløs.

Problemet handler bare delvis om den omdiskuterte cruiseturismen. Bergen og omegn havnevesen sluttet i fjor med shuttlebusser som frakter turister fra Bontelabo til Rasmus Meyers allé. Havnevesenet har altså tatt ansvar. Like fullt er et av byrådets viktigste tiltak fortsatt å være en «aktiv pådriver for å redusere antall shuttlebusser» – som altså ble fjernet i fjor.

Byrådet innrømmer at det ikke har noen oversikt over hvor mange turistbusser som faktisk fyller opp gatene. Dagens byråd bestående av Ap, Venstre og KrF har ikke fulgt godt nok opp arbeidet som det forrige byrådet startet, og som åpenbart ikke var tilstrekkelig.

Det som skaper problemer i år, en kombinasjon av cruiseturister og andre typer turister som fraktes mellom attraksjonene i buss. Også på dager når det knapt nok finnes cruiseturister i byen, fylles Vetrlidsallmenningen opp av busser.

Kommunen stiller om sommeren opp med trafikkbetjenter som skal holde orden på bussene, noe Henning Warloe (H) innførte da han var byråd. Men det tar tid å få store grupper inn og ut av busser. Spørsmålet er derfor om bussene overhodet bør får lov til å stoppe der de skaper trafikale problemer og skader opplevelsen turistene selv får av byen. Fylkespolitikerne har også en del av ansvaret for problemet, siden det er de som gir konsesjon til sightseeingbussene, som kjører halvfulle rundt i byen.

Bergen kan vokse som turistdestinasjon. En by som er like urban som den er en fjellheim, kan konkurrere med alt. Men man kan ikke behandle turistene som om de alle lider av muskelsvinn.

Det er bare å innse at også 2017 ble turistbussens år. Neste år kan det ikke finnes noen annen løsning enn færre busser der det ikke er plass til dem.

Ambisjonen for Bergen er at den skal bli til gåbyen. Det må snarest gjelde turister også. De må ønskes hjertelig velkommen til Bergen – byen der du må regne med å bruke beina. Og en paraply.